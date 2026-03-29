Semana Santa en Bogotá 2026: guía de actividades y planes para disfrutar la ciudad

Visitantes podrán recorrer siete templos históricos de Bogotá, incluyendo la Catedral Primada y la Iglesia de San Francisco, siguiendo la tradición religiosa de la ciudad. - crédito Colprensa

Aunque tradicionalmente la Semana Santa se asocia con viajes y peregrinaciones fuera de la ciudad, Bogotá continúa siendo un destino relevante para quienes deciden permanecer en la capital durante estos días. Según el Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT), se proyecta que la ciudad recibirá cerca de 220.000 turistas nacionales e internacionales durante la Semana Santa 2026.

Además de los visitantes que llegan a Bogotá, se estima que un número significativo de residentes permanecerá en la ciudad y participará en actividades culturales, recreativas y religiosas sin necesidad de desplazarse a otros municipios o regiones.

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Recorrido por iglesias y templos históricos

Bogotá cuenta con aproximadamente 300 parroquias, muchas de ellas con valor histórico y arquitectónico. Durante la Semana Santa, se realizan recorridos por siete templos emblemáticos que permiten conocer la historia religiosa de la capital y seguir el camino de Jesús desde la última cena hasta la crucifixión:

Iglesia de San Francisco y Palacio Franciscano (1586-1611), con ornamentación en madera tallada.

Iglesia de la Tercera (1761-1780).

Catedral Primada de Colombia , sede del arzobispado de Bogotá.

Iglesia de La Candelaria (1686-1703).

Iglesia Nuestra Señora del Carmen (1926-1938), único templo gótico florentino en Colombia.

Iglesia de San Agustín (1668).

Iglesia de San Ignacio, cuya construcción tardó cerca de 90 años.

Estos recorridos combinan patrimonio histórico, arquitectura y tradición religiosa y son accesibles tanto para turistas como para residentes.

Más de 200.000 personas podrán ascender al Cerro de Monserrate durante la Semana Santa, según proyecciones del IDRD. - crédito Santuario de Monserrate

Monserrate y Cerro de Guadalupe

El Cerro de Monserrate es uno de los principales puntos de peregrinación en Bogotá. Para la Semana Santa 2026, el IDRD estima la asistencia de más de 200.000 personas, y se dispondrán controles de seguridad y aforo. El sendero peatonal estará habilitado del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, de 5:00 a.m. a 1:00 p.m., y el descenso hasta las 4:00 p.m. El martes 31 de marzo estará cerrado por mantenimiento.

Se recomienda a los visitantes llevar hidratación, protector solar y utilizar únicamente la ruta autorizada, y se prohíbe el ingreso de menores de un metro, mayores de 75 años, personas con movilidad reducida o mascotas. Alternativamente, los ascensos y descensos se pueden realizar mediante funicular o teleférico, con tarifas de $35.000 ida y regreso para adultos y precios especiales para adultos mayores y grupos.

El Cerro de Guadalupe, ubicado en el nororiente de la ciudad, es otro sitio de peregrinación durante la Semana Santa. Allí se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que recibe a visitantes para celebraciones litúrgicas y procesiones. El cerro también ofrece vistas panorámicas de Bogotá y senderos habilitados para el ascenso, con recomendaciones de seguridad similares a las de Monserrate.

Salitre Mágico y entretenimiento familiar

Entre las opciones de recreación urbana, Salitre Mágico es un parque de diversiones que recibe visitantes de todas las edades. Uno de sus principales atractivos es Drako, una de las montañas rusas más rápidas y altas del país, que constituye un elemento representativo del parque.

Según Diana Zambrano, Subdirectora de Marketing de Salitre Mágico, “la Semana Santa es una temporada en la que muchas familias permanecen en la ciudad o reciben visitantes, y en Salitre Mágico queremos ser ese plan ideal para disfrutar juntos. Nuestro propósito es ofrecer un lugar seguro, cercano y lleno de emociones donde cada visita se transforme en un recuerdo inolvidable”.

Familias podrán disfrutar de atracciones como la montaña rusa Drako en Salitre Mágico. - crédito Cortesía.

Programación cultural y gastronómica

Durante la Semana Santa 2026, Bogotá contará con actividades culturales y artísticas en diferentes escenarios:

Segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas, con obras de teatro y artes escénicas del 27 de marzo al 5 de abril.

Elaboración de un tapete de flores por artesanos de Guatemala frente a la Catedral Primada, tradición reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la ONU en 2022.

Conciertos de música sacra en templos principales, como los ofrecidos por Caballeros de la Virgen en homenaje a la Virgen de los Dolores.

En paralelo, se desarrollarán rutas gastronómicas en barrios como La Candelaria y Usaquén, que incluyen platos tradicionales y propuestas internacionales. Hoteles y restaurantes ofrecen servicios de organización de recorridos turísticos y culturales para visitantes y residentes.

Turismo ecológico y deportes

Los cerros orientales y parques naturales como Chingaza y Sumapaz permiten realizar actividades al aire libre, incluyendo senderismo y ciclismo. Deportes como pádel, fútbol y tejo cuentan con infraestructura adecuada en varios clubes de la ciudad, promoviendo la integración social y la actividad física durante la temporada.

La ciudad alberga templos católicos, cristianos, mezquitas y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reflejando pluralidad religiosa. - crédito Alcaldía de San Cristóbal

Diversidad religiosa y patrimonio cultural

Bogotá alberga templos católicos, cristianos, mezquitas y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mostrando su carácter plural y diverso. La coordinación entre IDT, Gobernación de Cundinamarca y Arquidiócesis de Bogotá busca promover turismo de fe, cultura y patrimonio, consolidando a la capital como referencia nacional en estas temáticas.