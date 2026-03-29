Santos Bravos, la primera ‘boyband’ latina, contó su experiencia tras presentarse con Shakira en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

La primera boyband latina contó su experiencia en Infobae Colombia sobre su caminata con la loba - crédito Alejandro Aramburu/Facebook

La primera boyband latina de HYBE Latin America se abrió paso en la industria musical y sellaron su destino tras su presentación oficial en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

En su visita por Colombia, la agrupación musical habló de diferentes temas sobre su carrera, pero uno de los puntos que no pudo faltar fue el compartir escenario con Shakira en Las mujeres ya no lloran World Tour en su paso por México en el Estadio GNP Seguros.

“Poder caminar con ella, verla desde el público y sentir la energía fue inspirador, me llenó los ojos de lágrimas de alegría”, relató Drew, integrante del grupo, en entrevista exclusiva con Infobae Colombia.

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Santos Bravos está integrado por Drew (Estados Unidos/México), Alejandro (Perú), Kauê (Brasil), Gabi (Puerto Rico) y Kenneth (México), seleccionados tras una competencia que reunió a jóvenes de varias nacionalidades.

Gabi Bermúdez, integrante de Santos Bravos, la primera boyband latina - crédito HYBE Latin America

Su apuesta es conquistar mercados internacionales y, en particular, consolidarse en Colombia, un país que consideran clave para su proyección.

Cada miembro aporta influencias de su cultura y visión artística a la banda, y tras debutar con el sencillo 0%, enfatizan en la diversidad de estilos y sensaciones que desean compartir con el público.

La fortaleza del respaldo de su productora se refleja en el proceso formativo que vivieron los integrantes, documentado en el reality del que resultaron seleccionados.

El programa marcó el inicio de la banda. “No lo veíamos como una competencia realmente, eso nos ayudó muchísimo. Lo importante era vernos como competencia a nosotros mismos y esforzarnos en ser nuestra mejor versión cada día”, comentó Gabi.

De la convivencia en el ‘reality’ a la formación del grupo

Kenneth Lavíll es uno de los más jóvenes del grupo con 16 años - crédito HYBE Latin America

Gabi relató que la convivencia entre los dieciséis participantes se caracterizó por el respeto y la amistad. “Nos llevábamos muy bien y nos respetábamos mucho. Cuando nos vimos juntos, sentí una energía diferente, casi como si el universo nos hubiera reunido. Y aquí estamos los cinco”.

Kauê recordó que, durante las pruebas visuales previas a la final en el Auditorio Nacional, surgió el presentimiento de que formarían el equipo ideal. “Sentíamos que nos complementábamos y que la combinación de personalidades era la adecuada para seguir adelante”.

La noche junto a Shakira marcó un antes y un después en la carrera de la banda. Drew compartió: “Solo sentarse en el público y ver cómo los fans la reciben fue inspirador. Nos ofreció una probada de lo que puede ser nuestro futuro, creyó en nuestro trabajo y nos permitió estar con ella en el escenario. Sus acciones valieron más que 1.000 palabras”.

La conexión de Santos Bravos con el público colombiano

Colombia es un objetivo motivador para el grupo. Kauê expresó: “Con que puedan conectar con nuestra música, estoy feliz. Ver las caras que disfrutan lo que hacemos sobre el escenario es lo que más me emociona. Nuestras canciones evocan distintas emociones y lo mejor que puede ocurrir es lograr esa conexión directa”.

Drew Venegas es el estadounidense que integra la primera boyband latina, poniéndole su sello gracias a la experiencia como bailarín - crédito HYBE Latin America

La banda espera una recepción animada por parte del público colombiano y muestra inquietud ante el reto de presentarse ante una audiencia conocida por su entusiasmo. “Colombia es muy animada, estamos ansiosos por pisar ese escenario”, reiteró Kauê.

Canciones, estilos y la respuesta de los fans

La variedad musical es un sello de la banda. Alejandro explicó que cada tema de su EP está concebido para un estado de ánimo concreto: “Si estás sentimental, puedes escuchar ‘Fe’; si buscas fiesta, escuchas ‘Velocidad’. Queremos que cada uno encuentre algo propio.”

Gabi señaló, por su parte, el impacto logrado en redes sociales. “Ha recibido mucho apoyo ‘Velocidad’. En TikTok comenzaron a hacer tendencias con esa canción y le está yendo muy bien”.

Kauê se mostró sorprendido por la recepción de los temas en portugués: “Es impresionante que canciones como ‘Velocidade’ y ‘Wow’, que cantamos en portugués, conecten tan bien con la gente”.

Kauê Penna nació en Brasil y habla desde su experiencia cómo los temas en su lengua nativa tienen aceptación en su idioma - crédito HYBE Latin America

En cuanto al sencillo Kawasaki, Drew recalcó que simboliza una evolución del grupo. “Fue nuestro regreso tras 0%. En el estudio experimentamos nuevos sonidos y voces, mostrando nuestro lado más bravo. Es una canción que podría acompañar la F1 o la Copa del Mundo y transmite fuerza y energía”.

Inspiraciones musicales y colaboraciones soñadas

Los integrantes de Santos Bravos reconocen influencias provenientes de diversas latitudes. Kauê compartió: “Siempre digo los mismos, porque me inspiran desde pequeño: Chayanne y Elvis Presley. Mi primer concierto fue de Chayanne, para mí es un ejemplo como artista y como persona”.

Kenneth incluyó a artistas como Luis Miguel y Bruno Mars en su lista: “Luis Miguel por su presencia en el escenario y Bruno Mars porque es un artista polifacético. Baila, canta, compone y toca instrumentos”.

Alejandro Aramburú es una de las personalidades más tranquilas del grupo - crédito HYBE Latin America)

Drew encuentra inspiración en bandas sonoras: “El soundtrack de The Greatest Showman me devuelve la inspiración y el ánimo cada vez que lo escucho”. Otros miembros mencionaron referentes como Michael Jackson, Beyoncé y Anitta, reflejando la diversidad de los gustos y raíces del grupo.

La admiración por BTS también es compartida: “Siento que son una inspiración para todos nosotros, admiro su trabajo y disciplina”, expresó uno de los integrantes.

Entre quienes encabezan su lista de colaboraciones soñadas figuran Shakira, Latin Mafia, Anitta, Rauw Alejandro, Bad Bunny y Doechii. “Me gustaría mucho colaborar con Shakira, sería increíble. Conocerla nos hizo mucha ilusión”, declaró uno de los integrantes a Infobae Colombia.