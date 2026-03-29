Paloma Valencia cuestionó a Gustavo Petro sobre la reducción laboral en Colombia: “Fuimos nosotros, los del Centro Democrático”

Desde Armenia, la candidata Paloma Valencia volvió a cuestionar las declaraciones del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia

En una conversación con el streamer Westcol, el presidente Gustavo Petro afirmó que uno de sus logros fue la reducción de la jornada laboral, señalando que ahora el trabajo realizado después de las 6:00 p. m. requiere el pago de recargos y horas extras.

“La productividad se reparte en tiempo libre. Entonces, puede usted empezar a bajar la edad de pensión, puede ampliar vacaciones, puede reducir la jornada de trabajo, que es lo que yo hice”, indicó el mandatario colombiano.

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Las declaraciones del mandatario han desatado numerosas críticas. La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, acusó al jefe de Estado de no leer las leyes.

Desde Armenia, la ganadora de la Gran Consulta por Colombia afirmó que fue el Centro Democrático el que redujo la jornada laboral en Colombia.

Paloma Valencia afirmó que fue el Centro Democrático quien redujo la jornada laboral en Colombia- crédito @PalomaValenciaL/X

“Petro no lee ni las leyes: fue el Centro Democrático el que redujo la jornada laboral, y seremos nosotros los que protejamos a las mujeres cabeza de familia y a los trabajadores informales de Colombia”, indicó Valencia.

La candidata presidencial aseguró que su colectividad también impulsó la licencia de maternidad, cuestionando al presidente Petro y al creador de contenido.

“A los colombianos se les olvidó que quienes redujimos la jornada laboral en Colombia para que las familias puedan tener más tiempo juntas fuimos nosotros, los del Centro Democrático. Escucho a Petro y a algunos influencers decir que fue él. ¿Será que no lee las leyes? Es importante que el país recuerde que nosotros también impulsamos la licencia de maternidad actual, que hoy es de cuatro meses para las mujeres", expresó Paloma Valencia.

En sus declaraciones a medios de comunicación, Paloma Valencia aseguró que, de llegar a la Presidencia de Colombia, impulsará una política social enfocada en ayudar a las mujeres en el país.

La candidata del Centro Democrático señaló que también tendrán presente a los comerciantes independientes e informales de Colombia.

La candidata presidencial del Centro Democrático acusó al presidente Gustavo Petro de no leer las leyes - crédito @PalomaValenciaL/X

“Vamos a desarrollar una política social enfocada en ayudar a la mujer colombiana, así como a todos los comerciantes independientes e informales del país, quienes necesitan protección, acceso al crédito y la organización de cooperativas para que sus negocios prosperen. Buscamos un equilibrio entre el espacio público y el derecho de los colombianos a trabajar y progresar”, aseveró Paloma Valencia.

Otras críticas

Las recientes afirmaciones del presidente provocaron respuestas inmediatas por parte de sectores opositores. La congresista María Fernanda Cabal reaccionó señalando que el mandatario no puede atribuirse una medida que, según ella, fue gestionada y aprobada durante una administración anterior. Cabal recordó que la reducción de la jornada laboral está contemplada en la Ley 2101 de 2021, iniciativa impulsada por el partido Centro Democrático, al cual pertenece.

La parlamentaria sostuvo que esta ley estableció la disminución paulatina de la jornada laboral máxima, pasando de 48 a 42 horas semanales, sin que esto signifique una reducción en el salario ni en las prestaciones sociales de los empleados.

Cabal enfatizó que el actual Gobierno no debe adjudicarse el mérito de una reforma que, afirma, corresponde a su sector político: “Petro no le queda bien apropiarse de la Ley 2101 de 2021, impulsada por nuestro partido Centro Democrático que reduce la jornada laboral máxima de 48 a 42 horas semanales sin disminuir el salario”.

María Fernanda Cabal cuestionó al presidente y afirmó que no puede apropiarse de la Ley 2101 de 2021, impulsada por el Centro Democrático - crédito María Fernanda Cabal/X

En redes sociales, diversos usuarios respaldaron la postura de Cabal y recalcaron que la idea de reducir la jornada fue promovida bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusando al actual mandatario de desinformar al público.

El debate se centra en la aplicación paulatina de la Ley 2101 de 2021, sancionada durante el gobierno de Iván Duque. Esta normativa busca reducir la jornada de trabajo semanal sin afectar los ingresos de los empleados, con el propósito de mejorar su bienestar. Desde el 15 de julio de 2024, la jornada laboral pasó de 47 a 46 horas semanales, en cumplimiento del cronograma previsto, que planea llegar a 42 horas en 2026.

El expresidente Uribe ha defendido la reducción de la jornada laboral como un logro, resaltando que otorga a los trabajadores más tiempo para su vida personal y familiar.