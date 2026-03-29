Colombia

Ministerio de Defensa reiteró que el Estado garantizará la vivienda para familias de militares fallecidos en accidente aéreo en Putumayo

Las medidas nacionales contemplan respaldo institucional y nuevas oportunidades para los allegados de los uniformados tras la tragedia que cobró la vida de 69 integrantes de la Fuerza Pública

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El 29 de marzo se publicó un nuevo video en el que el Ministerio recordó a aquellos que vieron sus vidas interrumpidas mientras cumplían con honor su misión - crédito Mindefensa / X

El Estado colombiano aseguró una cobertura total de soluciones de vivienda y acompañamiento integral para las familias de los militares y policías que murieron en el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. El anuncio fue confirmado durante la jornada del 28 de marzo de 2026 por parte del Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sánchez, que lamentó la situación y pidió a los familiares tener cuidado con las personas inescrupulosas que se quieren aprovechar del dolor ajeno para lucrarse.

Según el comunicado oficial, el Estado financiará nuevas viviendas dignas para las familias de los 69 integrantes de la Fuerza Pública fallecidos: “Se hará a través de la Caja de Honor que tenemos en el Ministerio de Defensa, pero también hay gobernaciones, alcaldías e incluso privados que quieren apoyar y mejorar esas condiciones de vivienda. Son viviendas, dignas”.

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Entre tanto, también se habló del acompañamiento oficial para las víctimas: “Varias personas, empresas nos han dicho que quieren pagarles la carrera ya universitaria o una tecnológica a los hijos, hijas de estos héroes. Entonces, es algo que, si alguien quiere hacerlo, bien pueda. Sin embargo, el Estado tiene la responsabilidad de darles a quienes han entregado la vida todo lo necesario para que sus familias continúen a pesar del dolor”.

Las autoridades anunciaron medidas integrales tras el accidente del avión Hércules en Putumayo - crédito Luisa González/Reuters
Las autoridades anunciaron medidas integrales tras el accidente del avión Hércules en Putumayo - crédito Luisa González/Reuters

En el informe se aclaró que se brindará el respectivo apoyo jurídico permanente para garantizar que los familiares de los uniformados no sean objeto de abuso o fraude en los procesos legales.

Y es que las autoridades actuarán para evitar que se exijan pagos indebidos a los afectados: “En temas jurídicos hay un acompañamiento importante para evitar que muchas personas o algunas personas inescrupulosas, aprovechando este dolor, lleven a las familias a firmar algo en este momento. Por ejemplo, les decían que se tenía que pagar para que hicieran la identificación rápida en medicina legal o para el transporte de los féretros. Eso es falso. Eso está cubierto 100% por todo el Estado colombiano”.

Como respuesta a la tragedia, el Gobierno colombiano anunció medidas concretas para asegurar el bienestar de las familias afectadas y fortalecer el sector defensa. Del mismo modo, se anunció la aprobación de una inversión sin precedentes para modernizar la Fuerza Pública en medio del luto en el territorio nacional por la pérdida de estos ciudadanos.

Familias de víctimas del accidente aéreo en Putumayo sufren estafas por cobros ilegales para la identificación de cuerpos, según denunció el ministro de Defensa - crédito MiPutumayo.com.co/EFE
El acompañamiento oficial tras la pérdida de uniformados se garantizará a las víctimas de la tragedia - crédito EFE

Apoyo económico e institucional a la Fuerza Pública

Durante el viernes 27 de marzo se llevó a cabo la aprobación del documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), con el que se avaló la asignación de $13 billones cuyo propósito es modernizar y robustecer las capacidades de la Fuerza Pública.

Según la directora de Planeación Nacional Natalia Irene Molina Posso, este aval llegó tras 8 meses de estructuración técnica y análisis especializado de amenazas para el país, que fueron adelantados con el apoyo del Ministerio de Defensa.

Asimismo, indicó que la designación de los fondos refleja distintos objetivos estratégicos que se distribuyen de la siguiente manera:

  • El Ejército Nacional dispondrá de $5,8 billones para ampliar su presencia territorial.
  • La Armada Nacional recibirá $3,4 billones para potenciar la vigilancia marítima y fluvial.
  • La Policía Nacional contará con $2,3 billones para reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.
  • La Fuerza Aeroespacial Colombiana tendrá $1,3 billones asignados a tecnología y control del espacio aéreo.
El Gobierno nacional aumentará un 47% el presupuesto para las Fuerzas Militares en 2026, alcanzando una inversión récord de $3,7 billones - crédito @FuerzaAereaCol/X
El Gobierno nacional aumentará un 47% el presupuesto para las Fuerzas Militares en 2026, alcanzando una inversión récord de $3,7 billones - crédito @FuerzaAereaCol/X

De acuerdo con lo informado por Pedro Sánchez, con estas acciones el Estado reafirma su compromiso de ofrecer apoyo efectivo para aquellos ciudadanos que han perdido a un familiar en cumplimiento del deber y de dotar a la Fuerza Pública de recursos para enfrentar los retos en materia de seguridad y protección nacional.

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