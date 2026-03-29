Colombia

Joven terminó en UCI por un reto: se bebió una botella de ron de un solo trago por $50.000

El hecho ha provocando alarma en redes sociales y encendiendo el debate sobre los riesgos de los desafíos impulsados por el dinero

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Según las versiones de redes sociales y medios locales, el hombre bebió la botella de un solo trago para ganar 50.000 pesos - crédito Somos Colombia Fútbol / Facebook

El incidente que involucró a un joven internado en UCI tras consumir una botella de ron de un solo trago en Purificación, Tolima, ha puesto en el centro de la discusión la influencia de los retos virales y la presión de grupo.

Presuntamente el hecho fue motivado por una apuesta de 50.000 pesos colombianos. Luego el video fue difundido ampliamente en redes sociales, donde se observa al joven aceptar el desafío, rodeado de amigos que lo alientan mientras registra el episodio en video.

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El registro audiovisual muestra cómo la expectativa y la euforia colectiva superan la prudencia. Las voces de quienes acompañan al joven no solo lo animan sino que refuerzan el ambiente de competencia y desafío, elementos que han sido señalados por distintos usuarios como detonantes de conductas impulsivas y riesgosas. En cuestión de minutos, lo que era un acto de entretenimiento se transformó en una emergencia médica.

La escena quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales, generando alarma entre los usuarios - Somos Colombia Fútbol / Facebook
La escena quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales, generando alarma entre los usuarios - Somos Colombia Fútbol / Facebook

Según el medio El Nuevo Día, el traslado al hospital ocurrió poco después de que el joven terminara la botella ya que se habría desmayado. Según reportes médicos, la velocidad con la que el alcohol fue ingerido saturó la capacidad del organismo para metabolizarlo, afectando de inmediato funciones críticas.

La atención inmediata y el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos fueron necesarios para intentar estabilizar las funciones vitales del paciente, cuyo pronóstico permanece reservado y bajo observación constante.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Comentarios de internautas, con tono crítico y en ocasiones sarcástico, pusieron en evidencia la preocupación social ante la proliferación de este tipo de retos.

“Independientemente del grado de brutalidad de este muchacho, deberían meter a la cárcel a los bandidos que están al lado y que lo incitaron a cometer tal acto”, expresó un usuario, mientras otros subrayaron la tendencia a priorizar la “hombría” y la demostración de valor a través de conductas peligrosas.

El consumo acelerado de alcohol provocó una intoxicación etílica severa y el ingreso inmediato a la UCI - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo acelerado de alcohol provocó una intoxicación etílica severa y el ingreso inmediato a la UCI - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos mensajes, además, hicieron referencia a episodios previos en el país, advirtiendo que los riesgos ya han cobrado víctimas y que la conciencia social parece no aumentar al mismo ritmo que la viralidad de estos retos. Las expresiones de rechazo también apuntan a la falta de intervención de quienes presenciaron el hecho, señalando la pasividad o complicidad del grupo como un factor agravante.

Además, el consumo masivo de alcohol en corto tiempo puede llevar a un colapso multisistémico. La intoxicación etílica severa se produce cuando las concentraciones de etanol en sangre sobrepasan la tolerancia fisiológica, interfiriendo con funciones como la respiración y el control de la temperatura corporal.

Entre los signos clínicos destacan la dificultad para mantenerse consciente, el vómito incontrolable, las convulsiones y la respiración irregular. Como los resalta la Clínico Mayo, el peligro no termina cuando la persona deja de beber; el alcohol ingerido sigue absorbido por el tracto digestivo, lo que puede agravar el cuadro incluso cuando la persona ya ha perdido el conocimiento.

El hígado, encargado de metabolizar el alcohol, se ve sobrepasado en estos casos, lo que acelera el daño sistémico. Si la cantidad ingerida es demasiado alta, pueden presentarse complicaciones como la deshidratación severa, la hipotermia y la insuficiencia respiratoria, que pueden derivar en la muerte si no se recibe atención médica inmediata.

Primer plano de una botella de vodka transparente derramada sobre una mesa de madera. Gotas de líquido caen de la boca de la botella y forman un charco. Al fondo, una mano humana, desenfocada, yace sobre una superficie oscura.
El caso reabrió el debate sobre los riesgos de los retos virales y el consumo excesivo de alcohol - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios de redes sociales hicieron un llamado a revisar las dinámicas de grupo, el incentivo económico y el deseo de reconocimiento digital que llevaron al individuo a una falta de autocuidado.

Las autoridades locales han señalado la importancia de crear campañas preventivas que adviertan sobre los riesgos del consumo desmedido de alcohol, especialmente en periodos cortos de tiempo y la exposición de situaciones de presión social extrema.

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