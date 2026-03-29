Documentos muestran cómo el ELN negoció armas por cocaína con el primo de Bashar al‑Asad mientras hablaba de paz con Petro

Antoine Kassis fue capturado en Nairobi por la DEA, enfrenta juicio en Estados Unidos por su participación en el intercambio ilícito de armas y drogas. - créditos @CourtHelicopter/X - Ejército Nacional de Colombia

Mientras el ELN se sentaba a dialogar con el Gobierno de Gustavo Petro, documentos judiciales a los que tuvo acceso El Colombiano muestran que la guerrilla coordinaba un intercambio de armas por cocaína con Antoine Kassis, primo segundo del dictador sirio Bashar al‑Asad. Los registros dejan al descubierto la doble vida de los insurgentes, quienes, pese a los compromisos con la paz, mantenían nexos con redes criminales internacionales.

Los expedientes consultados incluyen el Caso N°1:25-CR-51 de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, junto con documentos judiciales en Colombia, y permiten reconstruir cómo se gestó esta operación transnacional. Según los papeles, los acercamientos entre Kassis y el ELN comenzaron en abril de 2024, cuando el primo de Al‑Asad, desde su residencia en Líbano, ofreció su infraestructura para coordinar un negocio ilícito de narcotráfico y armas.

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Los documentos detallan con precisión la logística planificada en temas como transporte de armas, selección de arsenales, rutas internacionales de cocaína y mecanismos de lavado de activos mediante cuentas bancarias y criptomonedas. Incluso se registran intercambios de mensajes entre los involucrados que prueban la intención de concretar el trueque.

Millones de dólares provenientes de la operación fueron convertidos en criptomonedas y distribuidos internacionalmente por intermediarios colombianos. - crédito EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Intermediarios colombianos y manejo de capitales

Según los documentos, los intermediarios en Colombia fueron Alirio Rafael Quintero Quintero (“Ramsés” o “Rafa”) y Wisam Kherfan Okde (“Plumita” o “Simón”), sindicados de mover fondos de origen ilícito para el ELN y otros grupos criminales.

La Fiscalía de Estados Unidos le atribuye a Quintero dos transferencias realizadas en febrero de 2023 y abril de 2024, por un total de US$1’081.579 (aproximadamente 3.968 millones de pesos), que fueron convertidos en criptomonedas y distribuidos a través de plataformas virtuales. Los registros muestran cómo Kherfan supervisó la distribución internacional de estos fondos y coordinó contactos con operadores en Ghana y Marruecos.

La mesa de paz y la política colombiana

Los papeles consultados muestran que, mientras ocurrían estas negociaciones ilícitas, el ELN congeló unilateralmente la mesa de paz con el Gobierno, alegando incumplimientos en compromisos económicos y legales. Sin embargo, los documentos evidencian que los planes de trueque con Kassis continuaron pese a la suspensión de los diálogos.

El ataque con cilindrosbomba en Arauca, ocurrido en septiembre de 2024 y que dejó dos militares muertos y 25 heridos, aceleró la urgencia de adquirir armas. Los registros judiciales también reflejan que, tras la caída del régimen de Bashar al‑Asad en diciembre de 2024, la guerrilla mantuvo la coordinación con Kassis para continuar con la operación de intercambio, incluso planeando reuniones en Nairobi, Kenia.

Mientras se llevaban a cabo las negociaciones con el Gobierno, la guerrilla continuó coordinando operaciones ilícitas de forma paralela. - crédito EFE/ Ernesto Mastrascusa

La intervención de la DEA

Los documentos detallan que la DEA interceptó la negociación en Nairobi, reemplazando al inspector de armas del ELN. Antoine Kassis fue capturado en el hotel Windsor y semanas después extraditado a Estados Unidos. Según los registros judiciales, el jurado lo halló culpable de conspiración para el narcoterrorismo y de proveer recursos a una organización terrorista extranjera. La sentencia está prevista para el 2 de julio, con una condena mínima de 20 años, aunque los cargos podrían implicar cadena perpetua.

Situación de los intermediarios y seguimiento judicial

Los papeles judiciales consultados por el medio también documentan que Quintero y Kherfan fueron capturados en Colombia y permanecen en el pabellón de extraditables de La Picota, en Bogotá. Ambos han presentado acciones legales para impedir su traslado a Estados Unidos, alegando supuestos montajes judiciales de la DEA. En noviembre de 2025, la Corte Suprema aprobó la extradición de Kherfan, mientras que la de Quintero sigue pendiente.

Vínculos internacionales y antecedentes

Los documentos evidencian que el ELN no operaba de manera aislada, sino que formaba parte de una red internacional de narcotráfico y terrorismo, con conexiones documentadas con Hamas, Hezbolá y el cartel de Sinaloa. Los registros judiciales recuerdan casos previos, como el tráfico de cocaína camuflada en exportaciones de ganado hacia Líbano, Egipto e Irak, coordinadas por figuras del crimen organizado colombiano.

La organización del ELN mantuvo sus redes de tráfico y abastecimiento de armas pese a la suspensión de la mesa de paz y la presión internacional. - crédito EFE/Christian Escobar Mora

Impacto y contexto actual

Hoy, Siria se encuentra bajo un gobierno de transición encabezado por Ahmed Husseín al-Charaa, mientras que el ELN mantiene alrededor de 6.000 combatientes activos en regiones como Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Arauca y Antioquia. Los documentos consultados muestran que, pese a la clausura de la mesa de paz, la guerrilla sigue buscando abastecimiento de armas y manteniendo redes ilícitas internacionales, lo que representa un desafío para la seguridad en Colombia y la estabilidad regional.

Estos documentos dejan en evidencia que, incluso durante los diálogos de paz, el ELN no abandonó sus vínculos con redes internacionales de narcotráfico y terrorismo, manteniendo operaciones complejas que comprometen la seguridad del país y la integridad de los procesos de paz.