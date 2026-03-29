Colombia

Centro Democrático respondió al candidato Iván Cepeda tras acusaciones al expresidente Álvaro Uribe: “Más violencia”

La colectividad aseguró que el candidato del Pacto Histórico es el supuesto “vocero” y “heredero” de las Farc

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El candidato Iván Cepeda lanzó duras acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe y el hermano, Santiago Uribe - crédito Colprensa - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El candidato Iván Cepeda lanzó duras acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe y el hermano, Santiago Uribe - crédito Colprensa - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, en el parque de San Antonio, en Medellín, acusó al expresidente Álvaro Uribe Vélez de presuntos vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

“Él y su hermano Santiago Uribe, fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallina Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa quienes eran de las entrañas de las estructuras de Pablo Escobar y los paramilitares”, indicó Cepeda.

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Al respecto, el partido Centro Democrático respondió al candidato presidencial y lo señaló de ser supuestamente el “vocero” y “heredero” de las Farc.

Según la colectividad, el candidato del Pacto Histórico repite “fábulas refritas” que, según ellos, han sido difundidas por opositores de su líder natural.

“Cepeda: por más que trate de repetir fábulas refritas de hace más de 40 años creadas por los enemigos del expresidente Uribe sin una sola prueba, a usted nadie le quita lo que realmente es: el vocero y heredero de las Farc”, afirmó el Centro Democrático.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático respondió a Iván Cepeda y lo señaló de ser supuestamente el “vocero” y “heredero” de las Farc - crédito @CeDemocratico/X

El partido aseguró que Iván Cepeda no logrará “doblegar” a los colombianos que exigen seguridad y libertad.

“Usted y sus aliados narcoterroristas no lograrán doblegar la voluntad de los colombianos que exigimos seguridad y libertad”, expresó.

En otra publicación, el partido Centro Democrático cuestionó el discurso de Cepeda, afirmando que el candidato del Pacto Histórico quiere seguir con la Paz Total del actual Gobierno.

“Desde Antioquia, Iván Cepeda Castro propone ‘profundizar’ la paz total de Gustavo Petro. Los hechos muestran lo contrario: más violencia”, indicó el partido.

La colectividad aseguró que el año 2025 fue el más violentando, resaltando las cifras de Medicina Legal e Indepaz.

“2025 fue el año más violento de la última década con 14.780 homicidios, según Medicina Legal. En 2026 ya van 33 masacres, el doble que el año pasado, de acuerdo con Indepaz”, afirmó el Centro Democrático.

Y agregó: “El reclutamiento de menores creció 300%, alerta Naciones Unidas. Hoy hay grupos armados en 790 municipios y el 71% del país está bajo alertas de riesgo. A esto se suma un récord de 300.000 hectáreas de coca”.

El partido aseguró que profundizar en este tipo de temas representa “insistir” en una política que ha fracasado y que, según la colectividad, empuja a Colombia hacia más violencia.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático aseguró que el año 2025 fue el más violentando, resaltando las cifras de Medicina Legal e Indepaz - crédito @CeDemocratico/X

“Que Iván Cepeda Castro pida profundizar esto es simple: insistir en una política que ha fracasado y seguir empujando al país hacia más violencia”, aseveró.

El Centro Democrático señaló que no es casualidad que el Pacto Histórico “hubiera ganado en las zonas de mayor producción de cocaína de Colombia”.

“Aunque Cepeda intente legitimar políticamente al narcoterrorismo como fuerza política que incide en las elecciones en Colombia (como sucedió en la pasadas elecciones al congreso), el Centro Democrático seguirá denunciando ante el país y la comunidad internacional la estrecha relación del narcotráfico y algunos sectores de la política colombiana”, precisó la colectividad.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático señaló que no es casualidad que el Pacto Histórico “hubiera ganado en las zonas de mayor producción de cocaína de Colombia” - crédito @CeDemocratico/X

¿Qué dijo Iván Cepeda?

Iván Cepeda, candidato presidencial, volvió a abordar temas sensibles sobre la historia de Antioquia durante un acto público en Medellín. La jornada inició en el auditorio de la Asociación de Instituciones de Antioquia (Adida) y continuó en el parque de San Antonio, donde estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, y otros dirigentes.

En su intervención, Cepeda defendió sus declaraciones previas y sostuvo que han sido tergiversadas por autoridades y sectores políticos. “Mis palabras fueron perversamente descontextualizadas por el Alcalde de Medellín, el Gobernador de Antioquia, algunos diputados y concejales uribistas”, afirmó ante los asistentes.

El candidato también se refirió a un reciente fallo judicial que negó una tutela presentada por ciudadanos que consideraban vulnerados sus derechos fundamentales. Destacó que el juez avaló su posición y reconoció que su intención era resaltar la resiliencia de los habitantes de Antioquia y no estigmatizarlos.

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