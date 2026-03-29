Colombia

Blessd y Manuela QM desatan rumores de reconciliación tras la publicación de una fotografía en su histórico concierto en Medellín

Una foto compartida por el “Bendito” en la que aparece junto a la influenciadora luciendo su embarazo, sorprendió a los seguidores, reviviendo especulaciones sobre una posible nueva oportunidad en su relación amorosa

Guardar
La fotografía viral de Blessd y Manuela QM juntos en el Atanasio Girardot reactivó rumores de reconciliación entre la pareja - crédito blessd / Instagram
La fotografía viral de Blessd y Manuela QM juntos en el Atanasio Girardot reactivó rumores de reconciliación entre la pareja - crédito blessd / Instagram

La publicación de una fotografía de Blessd y Manuela QM juntos volvió a colocar a la pareja en el centro de la atención digital.

La escena, divulgada por el propio artista en sus redes sociales, muestra a la creadora de contenido sosteniendo la mano del cantante y sonriendo, con su embarazo visible. Este gesto, difundido tras el multitudinario concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, generó una ola de reacciones entre los seguidores, que no esperaban ver a la a la joven en un evento tan relevante, sobre todo tras los rumores de distanciamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La imagen, que rápidamente se viralizó en plataformas sociales, fue interpretada por muchos como una posible señal de reencuentro. Los fanáticos no ocultaron su sorpresa al verla junto al “Bendito” en una noche tan significativa para su carrera.

La imagen compartida por Blessd muestra a Manuela QM con su embarazo visible, generando sorpresa y comentarios entre los fanáticos del cantante urbano - crédito blessd / Instagram
La imagen compartida por Blessd muestra a Manuela QM con su embarazo visible, generando sorpresa y comentarios entre los fanáticos del cantante urbano - crédito blessd / Instagram

Crisis y especulaciones: ¿qué pasó entre Blessd y Manuela QM?

Durante las últimas semanas, la relación entre Blessd y Manuela QM ha sido objeto de rumores. Diversos comentarios en redes sociales y versiones de presuntas infidelidades alimentaron la idea de una ruptura. Varias señales en sus perfiles digitales, como la ausencia de publicaciones conjuntas y la falta de interacciones, llevaron a sus seguidores a concluir que el vínculo había terminado.

Días antes del histórico concierto, el intérprete de Una noche de locura abordó estos rumores en una transmisión en vivo junto a su amigo y streamer Westcol. El cantante negó haber sido infiel y explicó que algunas de sus interacciones en redes sociales fueron interpretadas fuera de contexto.

“Comparto contenido de personas que usan mi música, es parte de mi promoción”, aclaró el artista durante la charla. Respecto a Manuela QM, Blessd se refirió a ella como una “mujer importante” en su vida y destacó sus cualidades, aunque evitó precisar el estado actual de la relación.

Blessd sigue triunfando con su gira y nuevo álbum 'El mejor hombre del mundo Tour', llenando escenarios en Bogotá, Cartagena y Pereira a pesar de la controversia - crédito blessd / Instagram
Rumores de distanciamiento y posibles infidelidades rodearon a Blessd y Manuela QM en redes sociales antes del histórico concierto en Medellín - crédito blessd / Instagram

El impacto de la fotografía: ¿regreso confirmado o simple apoyo?

La aparición de Manuela QM junto a Blessd en una fecha tan trascendental fue recibida como un posible indicio de reconciliación. La imagen, en la que la pareja aparece tomada de la mano, fue interpretada como un mensaje de unidad y apoyo, especialmente porque Manuela atraviesa el embarazo de su primer hijo junto al cantante.

La noticia del embarazo, anunciada en enero, ya había generado expectativa y comentarios entre los seguidores del artista, que dedicó palabras emotivas a su futuro hijo en cada presentación.

Aunque la fotografía reavivó las especulaciones, ni Blessd ni Manuela han confirmado oficialmente si retomaron su relación. Las interpretaciones se multiplicaron en redes sociales, pero hasta el momento las únicas certezas son la presencia de ambos en el evento y el visible apoyo mutuo en un momento clave para la carrera del artista.

Blessd y Manuela QM
Blessd negó categóricamente las presuntas infidelidades durante una transmisión en vivo, defendiendo la naturaleza profesional de sus interacciones digitales - crédito @manuelaqm__/Instagram

El concierto que marcó un hito en Medellín

La noche del 28 de marzo, Blessd vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al llenar por primera vez el estadio Atanasio Girardot, un recinto emblemático de Medellín. Más de 42.000 personas asistieron al espectáculo, que se extendió por cerca de cinco horas y contó con la presencia de artistas invitados de renombre como Maluma, Anuel AA, J Álvarez, Fuerza Regida y otros exponentes del género urbano.

El show incluyó una entrada simbólica, en la que el “Bendito” simuló llegar al estadio a bordo de una réplica del tren del Metro de Medellín, rindiendo homenaje a sus raíces. Durante el evento, el artista interpretó sus éxitos más reconocidos y compartió la tarima con figuras clave del reguetón. En palabras del propio cantante: “Luchen por sus sueños, nunca acepten que alguien les diga que no pueden lograr lo que anhelan”.

El concierto de Blessd en el estadio Atanasio Girardot reunió a más de 42.000 asistentes y marcó un hito en su carrera musical - crédito blessd / Instagram
El concierto de Blessd en el estadio Atanasio Girardot reunió a más de 42.000 asistentes y marcó un hito en su carrera musical - crédito blessd / Instagram

Entre los momentos más destacados de la noche estuvo la colaboración con Maluma, que se unió a Blessd para interpretar Imposible remix y Oe bebé, consolidando la relación artística y de mentoría entre ambos.

Temas Relacionados

BlessdManuela QMConcierto en MedellínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Bus del Sitp fue destruido durante una riña: le rompieron el panorámico con enorme piedra y una persona resultó herida

En video quedó registrado el momento en el que varios individuos atacaron con piedras y palos a un vehículo zonal, afectando la movilidad, el vehículo, así como la integridad de los pasajeros presentes

Bus del Sitp fue destruido durante una riña: le rompieron el panorámico con enorme piedra y una persona resultó herida

Invías anunció que el #767 no estará disponible en Semana Santa y habilitó nuevos canales de información vial para los viajeros

Colombia reporta cinco cierres totales y 22 parciales de carretera, afectando gravemente corredores en Nariño, Antioquia y Santander

Invías anunció que el #767 no estará disponible en Semana Santa y habilitó nuevos canales de información vial para los viajeros

Las mejores cintas de Prime Video Colombia para ver en cualquier momento

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Las mejores cintas de Prime Video Colombia para ver en cualquier momento

Gobierno Petro habría generado fuertes incrementos en el avalúo de fincas que serían impagables: “Un camino hacia la quiebra”

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, dijo que el sector enfrenta el mayor reto tributario en décadas. Teme a que la carga implique consecuencias profundas para el empleo y la vida en las regiones

Gobierno Petro habría generado fuertes incrementos en el avalúo de fincas que serían impagables: “Un camino hacia la quiebra”

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos

Néstor Lorenzo tendrá la última prueba antes de los partidos amistosos de finales de mayo y junio, en la que ya deberá tener definida la lista de 26 jugadores que disputarán con la selección la Copa Mundial de la FIFA 2026

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

ENTRETENIMIENTO

Avianca expulsó a Yeferson Cossio por “comportamiento disruptivo” con pesada broma en un vuelo internacional

Avianca expulsó a Yeferson Cossio por “comportamiento disruptivo” con pesada broma en un vuelo internacional

Luisa Fernanda W reveló el momento más difícil de su relación con Pipe Bueno y cómo una experiencia espiritual cambió su rumbo

Silvia Corzo respondió a las críticas después de casarse con ella misma: “Lo mínimo que uno se debe es lealtad”

Polémica entre Dylan Fuentes y la madre de su hijo por la manutención: “Ser papá no es aparecer cuando te conviene”

Pautips reveló los problemas que le están generando las grabaciones de 'MasterChef Celebrity' en sus pies

Deportes

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos

Goleada de la selección de Francia a Colombia en el último partido de la fecha FIFA de marzo: así fue el encuentro en Estados Unidos

Las calificaciones de los jugadores de la selección Colombia en la derrota ante Francia: Juan Fernando Quintero mejor que James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez apunta contra Néstor Lorenzo tras la derrota de la selección Colombia vs. Francia: “Campeón mundial de terquedad”

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia, antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Haití presentó sus camisetas para el Mundial 2026, diseñadas por una empresa colombiana: este es el valor