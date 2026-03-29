Blessd y Manuela QM desatan rumores de reconciliación tras la publicación de una fotografía en su histórico concierto en Medellín

La fotografía viral de Blessd y Manuela QM juntos en el Atanasio Girardot reactivó rumores de reconciliación entre la pareja - crédito blessd / Instagram

La publicación de una fotografía de Blessd y Manuela QM juntos volvió a colocar a la pareja en el centro de la atención digital.

La escena, divulgada por el propio artista en sus redes sociales, muestra a la creadora de contenido sosteniendo la mano del cantante y sonriendo, con su embarazo visible. Este gesto, difundido tras el multitudinario concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, generó una ola de reacciones entre los seguidores, que no esperaban ver a la a la joven en un evento tan relevante, sobre todo tras los rumores de distanciamiento.

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La imagen, que rápidamente se viralizó en plataformas sociales, fue interpretada por muchos como una posible señal de reencuentro. Los fanáticos no ocultaron su sorpresa al verla junto al “Bendito” en una noche tan significativa para su carrera.

La imagen compartida por Blessd muestra a Manuela QM con su embarazo visible, generando sorpresa y comentarios entre los fanáticos del cantante urbano - crédito blessd / Instagram

Crisis y especulaciones: ¿qué pasó entre Blessd y Manuela QM?

Durante las últimas semanas, la relación entre Blessd y Manuela QM ha sido objeto de rumores. Diversos comentarios en redes sociales y versiones de presuntas infidelidades alimentaron la idea de una ruptura. Varias señales en sus perfiles digitales, como la ausencia de publicaciones conjuntas y la falta de interacciones, llevaron a sus seguidores a concluir que el vínculo había terminado.

Días antes del histórico concierto, el intérprete de Una noche de locura abordó estos rumores en una transmisión en vivo junto a su amigo y streamer Westcol. El cantante negó haber sido infiel y explicó que algunas de sus interacciones en redes sociales fueron interpretadas fuera de contexto.

“Comparto contenido de personas que usan mi música, es parte de mi promoción”, aclaró el artista durante la charla. Respecto a Manuela QM, Blessd se refirió a ella como una “mujer importante” en su vida y destacó sus cualidades, aunque evitó precisar el estado actual de la relación.

Rumores de distanciamiento y posibles infidelidades rodearon a Blessd y Manuela QM en redes sociales antes del histórico concierto en Medellín - crédito blessd / Instagram

El impacto de la fotografía: ¿regreso confirmado o simple apoyo?

La aparición de Manuela QM junto a Blessd en una fecha tan trascendental fue recibida como un posible indicio de reconciliación. La imagen, en la que la pareja aparece tomada de la mano, fue interpretada como un mensaje de unidad y apoyo, especialmente porque Manuela atraviesa el embarazo de su primer hijo junto al cantante.

La noticia del embarazo, anunciada en enero, ya había generado expectativa y comentarios entre los seguidores del artista, que dedicó palabras emotivas a su futuro hijo en cada presentación.

Aunque la fotografía reavivó las especulaciones, ni Blessd ni Manuela han confirmado oficialmente si retomaron su relación. Las interpretaciones se multiplicaron en redes sociales, pero hasta el momento las únicas certezas son la presencia de ambos en el evento y el visible apoyo mutuo en un momento clave para la carrera del artista.

Blessd negó categóricamente las presuntas infidelidades durante una transmisión en vivo, defendiendo la naturaleza profesional de sus interacciones digitales - crédito @manuelaqm__/Instagram

El concierto que marcó un hito en Medellín

La noche del 28 de marzo, Blessd vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al llenar por primera vez el estadio Atanasio Girardot, un recinto emblemático de Medellín. Más de 42.000 personas asistieron al espectáculo, que se extendió por cerca de cinco horas y contó con la presencia de artistas invitados de renombre como Maluma, Anuel AA, J Álvarez, Fuerza Regida y otros exponentes del género urbano.

El show incluyó una entrada simbólica, en la que el “Bendito” simuló llegar al estadio a bordo de una réplica del tren del Metro de Medellín, rindiendo homenaje a sus raíces. Durante el evento, el artista interpretó sus éxitos más reconocidos y compartió la tarima con figuras clave del reguetón. En palabras del propio cantante: “Luchen por sus sueños, nunca acepten que alguien les diga que no pueden lograr lo que anhelan”.

El concierto de Blessd en el estadio Atanasio Girardot reunió a más de 42.000 asistentes y marcó un hito en su carrera musical - crédito blessd / Instagram

Entre los momentos más destacados de la noche estuvo la colaboración con Maluma, que se unió a Blessd para interpretar Imposible remix y Oe bebé, consolidando la relación artística y de mentoría entre ambos.