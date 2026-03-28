Tasas de interés del Banco de la República podrían subir con fuerza otra vez y el crédito se pondría más caro en Colombia

La Junta Directiva del Banco de la República decidirá este martes el rumbo de la tasa de interés en medio de alta incertidumbre económica - crédito Banco de la República

La próxima decisión del Banco de la República tiene en vilo a los mercados financieros y a buena parte de la economía nacional. No se trata de una reunión más, lo que se defina podría marcar el rumbo del crédito, la inversión y el consumo en los próximos meses.

En medio de un entorno internacional incierto y con señales de presión inflacionaria que no terminan de disiparse, los analistas ya anticipan un nuevo ajuste en la tasa de interés. La discusión no gira en torno a si subirá o no, sino a qué tan fuerte será el incremento.

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El ajuste de tasa de interés por parte del banco central podría transformar el crédito, la inversión y el consumo en el país - crédito Europa Press

El martes 31 de marzo, la Junta Directiva del banco central se reunirá nuevamente para tomar una decisión clave. Las expectativas están divididas, pero coinciden en un punto, la política monetaria seguirá endureciéndose como respuesta a los riesgos que enfrenta la economía.

El antecedente más reciente refuerza esa lectura. En enero, el Emisor sorprendió al mercado con un aumento de 100 puntos básicos, una decisión que no estaba completamente descontada por los analistas. En ese momento, varios codirectores señalaron que el impacto del incremento del salario mínimo seguía siendo un factor determinante en la evolución de los precios.

Ahora, el debate se centra en dos escenarios. Un grupo de expertos proyecta un alza de 75 puntos básicos, mientras que otro considera más probable un ajuste de 100 puntos. De materializarse este último, la tasa de política monetaria alcanzaría el 11,25%. Ese nivel no es menor. Representaría un regreso a cifras que no se veían desde junio de 2024, cuando el país enfrentaba una inflación significativamente más alta que la actual. En ese entonces, el indicador anual se ubicaba en 7,18%, muy por encima de las proyecciones actuales.

Los analistas anticipan un nuevo aumento en la tasa de interés, con opciones entre 75 y 100 puntos básicos en la reunión clave - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Sin embargo, el contexto cambió, aunque no necesariamente para reducir la presión sobre las tasas. Para marzo de 2026, las estimaciones apuntan a que la inflación podría situarse alrededor del 5,5%, lo que sugiere una reactivación en su ritmo de crecimiento tras meses de moderación. Esa tendencia encendió las alertas dentro del banco central. La preocupación no solo radica en el comportamiento de los precios, también en los factores que podrían seguir impulsándolos, como el costo del financiamiento externo y la volatilidad en los mercados internacionales.

En ese sentido, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, es claro en sus intervenciones recientes: no hay espacio, por ahora, para pensar en recortes de tasas. La prioridad sigue siendo contener la inflación, incluso si eso implica mantener condiciones financieras más restrictivas. Las proyecciones de mediano plazo van en esa misma dirección. Algunos análisis sugieren que, si los riesgos actuales se consolidan, la tasa de interés podría acercarse al 12% hacia el cierre del año. Este escenario estaría condicionado por variables como el comportamiento del dólar, los precios internacionales y la dinámica interna de la demanda.

Leonardo Villar, máximo responsable del Banco de la República, indica que la prioridad sigue siendo evitar el desborde inflacionario, a pesar del impacto restrictivo para familias y empresas - crédito @BancoRepublica/X

El impacto de estas decisiones no se limita al sistema financiero. Tasas más altas encarecen el crédito para hogares y empresas, lo que puede frenar el consumo y la inversión. Al mismo tiempo, se convierten en una herramienta clave para evitar que la inflación se descontrole.

Así, la reunión de este martes no solo definirá un número. También enviará una señal clara sobre la postura del banco central frente a los desafíos económicos actuales. Entre el control de la inflación y el impulso al crecimiento, el equilibrio sigue siendo frágil. Por ahora, el mercado espera con cautela nuevas señales sobre el rumbo económico. La decisión está en manos de la Junta Directiva, pero sus efectos se sentirán mucho más allá de esa sala.