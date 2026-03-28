José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, anunció quien será su jefa de debate

José Manuel Restrepo resalta la llegada de Carolina Restrepo Cañavera y su experiencia política y técnica al equipo de campaña - crédito @jrestrp/X

El equipo del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció el nombramiento de Carolina Restrepo como nueva jefe de debate de la Vicepresidencia bajo la dirección de José Manuel Restrepo, con el objetivo de fortalecer el equipo que lidera el actual ejecutivo.

El anuncio, realizado a través de un mensaje en X, resaltó la apuesta por sumar perfiles de alta formación y experiencia a la gestión pública en Colombia.

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José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, explicó que esta decisión responde a la búsqueda de “los mejores talentos posibles” para las tareas clave de la administración.

“Hoy, en la Vicepresidencia, quiero presentarles a Carolina Restrepo. Ella se vincula como la jefe de debate de la Vicepresidencia en cabeza de quien les habla”, afirmó Restrepo en su publicación.

José Manuel Restrepo presenta a Carolina Restrepo como nueva jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

Añadió que la nueva funcionaria ha acumulado experiencia en los campos financiero, económico y jurídico, respaldada por estudios en instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad del César y la Universidad de Harvard.

Restrepo subrayó el perfil académico de Restrepo y su conocimiento en temas de finanzas, economía y derecho. Destacó que su incorporación permitirá “proponer ideas, propuestas, iniciativas que contribuyan a este plan de gobierno de esta dupla de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo”.

En su intervención, Carolina Restrepo manifestó su compromiso con la tarea encomendada. “Yo no vine acá a ocupar un espacio, vine a cumplir con una tarea y la voy a cumplir muy bien”, aseguró, agradeciendo el respaldo y la confianza del equipo de gobierno.

La funcionaria participó en la vida política nacional como candidata al Congreso de la República por el movimiento Salvación Nacional y por el partido Centro Democrático.

Su paso por estos escenarios, según el propio Restrepo, aporta una visión complementaria al trabajo en la Vicepresidencia.

“Esa tarea es servirle al país en un momento en donde estamos en el desafío de perder la democracia y deteriorar las instituciones. Aquí estamos entonces trabajando firmes por la patria”, sostuvo José Manuel Restrepo, quien reiteró la importancia de consolidar equipos sólidos para enfrentar los retos del gobierno actual.

José Manuel Restrepo subrayó el perfil académico y experiencia de Carolina Restrepo en la nueva etapa de la Vicepresidencia - crédito @jrestrp/X

La llegada de Restrepo a la Vicepresidencia es vista como una apuesta por el fortalecimiento técnico y político del despacho.

De acuerdo con lo expresado en el anuncio, la nueva jefe de debate será “la mano derecha” del vicepresidente en la elaboración de propuestas y estrategias que buscan robustecer el plan gubernamental de la administración Espriella–Restrepo.

Al cierre del mensaje, Restrepo dio la bienvenida a la funcionaria al equipo de “Defensores de la Patria”, fórmula con la que el Gobierno identifica a su grupo directivo.

Restrepo acompaña a De la Espriella en la carrera presidencial con enfoque en consenso y democracia

Abelardo de la Espriella oficializó a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2026. El anuncio, difundido a través de un video, resaltó que la elección se fundamentó en la experiencia técnica y no en acuerdos partidistas.

“La elección de mi vicepresidente no ha obedecido a un cálculo político, ni a una recomendación de nadie”, afirmó De la Espriella, quien describió a Restrepo como “un académico reputado, economista excelso y exministro”.

El anuncio prioriza la experiencia técnica y la trayectoria de gestión pública de José Manuel Restrepo sobre pactos partidistas en la fórmula presidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella

Restrepo, nacido en Bogotá en 1970, cuenta con una formación académica en economía y finanzas en la Universidad del Rosario, una maestría en la London School of Economics y un doctorado en la Universidad de Bath.

Su trayectoria incluye la rectoría de la Universidad del Rosario y la Universidad EIA, además de la dirección en el Cesa y la fundación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En la administración pública, Restrepo se desempeñó como ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, enfrentando la crisis social de 2021 tras la propuesta de reforma tributaria. También lideró la cartera de Comercio, Industria y Turismo, y participó en juntas directivas de entidades como Banco República, Icetex y CAF.

Al aceptar el reto, Restrepo expresó que su aspiración es “recuperar la esperanza, construir consensos con quienes piensan distinto e inyectar experiencia y serenidad”. Su visión apuesta por fortalecer la democracia y promover el diálogo.