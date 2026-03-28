Colombia

Iván Cepeda ganaría con mínima diferencia elecciones presidenciales en segunda vuelta: Paloma se acerca y Abelardo se aleja según encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

El estudio muestra que el militante del Pacto Histórico mantiene el liderazgo, pero enfrenta una contienda cerrada frente a la aspirante del Centro Democrático

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Paloma Valencia afirmó que Iván Cepeda ha defendido a personajes como Jesús Santrich e Iván Márquez, a quienes considera responsables de actos terroristas y de generar más polarización en Colombia - crédito Colprensa
Paloma Valencia e Iván Cepeda tienen una diferencia mínima en una posible vuelta presidencial - crédito Colprensa

La más reciente encuesta realizada por Guarumo y Ecoanalítica sobre las tendencias para la elección presidencial en Colombia anticipa posibles escenarios de segunda vuelta con resultados ajustados.

El estudio revela que Iván Cepeda tendría un lugar asegurado en la segunda vuelta presidencial, mientras que el segundo puesto se disputa entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

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Según lo informado por El Tiempo, la principal novedad de este sondeo radica en que Cepeda ya no lidera todos los eventuales duelos en esa instancia, pues frente a Valencia se presenta un empate técnico.

De acuerdo con los datos publicados, si la competencia final se diera entre el candidato identificado con el petrismo y la representante del uribismo, Cepeda obtendría el 43,3% de la intención de voto frente al 40% de Valencia.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia tras las elecciones del 8 de marzo - crédito AP/Reuters
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia - crédito AP/Reuters

El margen de error del estudio, cifrado en 2,2%, abre la posibilidad de que las cifras se ajusten, lo que según coloca a ambos aspirantes en un escenario de paridad. Además, el 16,7% de los consultados se declaró indeciso, lo que añade incertidumbre al panorama electoral.

En otros escenarios de balotaje, Cepeda supera con mayor holgura a sus eventuales contendores. Ante De la Espriella, el senador alcanzaría el 44,9%, mientras que el abogado obtendría el 36,4%.

Esta tendencia se repite frente a Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y candidato presidencial, quien lograría solo el 28,4%, en contraste con el 44,8% que sumaría Cepeda. Tales resultados refuerzan la posición del candidato del Pacto Histórico como favorito para llegar a la ronda definitiva, aunque el margen frente a Valencia mantiene la expectativa abierta.

La encuesta de Guarumo también indagó a los participantes sobre las fórmulas por las que nunca votarían. El 37,2% manifestó su negativa a apoyar una dupla conformada por Cepeda y Aida Quilcué.

Por su parte, el 22% nunca votaría por De la Espriella y José Manuel Restrepo, el 14,7% descartó a Valencia y Juan Daniel Oviedo y el 6,2% se inclinó contra Claudia López y Leonardo Huerta.

Estos datos, publicados por El Tiempo, reflejan el nivel de polarización y rechazo que algunas candidaturas generan en el electorado.

Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con un 34,5%, según el Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial en una segunda vuelta presidencial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El estudio también ofrece un análisis de la evolución de la intención de voto de los principales candidatos. Paloma Valencia ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas mediciones, mientras que Cepeda repuntó tras la victoria del Pacto Histórico en las legislativas.

Según explicó Víctor Muñoz, analista y cofundador de Guarumo, parte del avance de Cepeda se atribuye a ese resultado, a pesar de no haber estado en el tarjetón de las interpartidistas.

En cuanto a De la Espriella, su respaldo pasó de un 18,2% en enero a un 22,6% en febrero y actualmente se sitúa en 20,2%. Fajardo subió de 2,4% a 5% y luego descendió a 3,9%, mientras que López pasó de 3,9% a 3,6% y después a 2,3%.

El voto en blanco, experimentó una leve variación, oscilando entre 13%, 8,6% y 11% en los últimos tres meses.

Si la segunda vuelta fuera hoy, nada estaría definido”, concluyó un analista. Así, la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica evidencia un clima electoral competitivo y un electorado dividido, con varios aspirantes aún en carrera y un importante segmento de indecisos.

Bogotá, 29 de Mayo de 2022. Así avanza la jornada electoral para las Elecciones Presidenciales 2022. Puesto de Votación:Corferias. (Colprensa-Sergio Acero)
La medición indica que el 16,7 % de los encuestados permanece indeciso, mientras la polarización entre candidaturas se acentúa en la recta final - crédito Sergio Acero/Colprensa

Esto dijo María José Pizarro sobre encuesta que ubicó nuevamente a Cepeda en primer lugar: “Sin alianzas convenientes ni perversas”

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, celebró en X el avance de su movimiento en las encuestas, resaltando: “Subimos seis puntos y marcamos una diferencia clara frente a la extrema derecha”.

La senadora afirmó que “Colombia siente los resultados del gobierno del cambio y la esperanza que se abre paso”, destacando la ausencia de “alianzas convenientes ni perversas”.

Además, llamó a intensificar la labor en regiones, fortalecer el diálogo y recorrer el país: “La tarea es redoblar el trabajo en los territorios”. Pizarro mencionó a Iván Cepeda y Aida Quilcué como figuras centrales en este proceso.

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