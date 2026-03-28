Exigen explicación pública por declarar a Antonella Petro como madrina del buque ARC “24 de Julio”

El general retirado, ahora senador, se despachó en contra del acto simbólico y afirmó que pidió explicaciones públicas - crédito @GermnAndrs92683/X

Germán Rodríguez, mayor retirado de la Infantería de Marina, además de influencer político y ahora senador de la República, tramitó un derecho de petición que llegó al despacho del almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional, en el que pide explicaciones por la designación de Antonella Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, como madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio.

El senador opositor del Gobierno Petro cuestionó públicamente el nombramiento y planteó dudas sobre si la orden provino directamente de Gustavo Petro o del alto mando militar.

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El legislador expresó su preocupación acerca del mensaje que esta designación podría enviar a las Fuerzas Armadas y a las familias de los uniformados caídos.

Mensaje de Germán Rodríguez contra designación de Antonella Petro - crédito @GermnAndrs92683/X

“Hoy nombran como madrina de un buque de guerra a Antonella Petro, la hija de un hombre que empuñó las armas contra nosotros, que lideró el M-19 y que acabó con la vida de cientos y cientos de uniformados en acciones terroristas cobardes”, afirmó Rodríguez en un video que publicó en su cuenta de X .El senador recordó el pasado guerrillero del presidente y acusó al Gobierno progresista de desconocer el sacrificio de la fuerza pública.

Rodríguez, que además se identifica como hijo de la marina de guerra, y es un abanderado de las Fuerzas Armadas, manifestó que la nación colombiana merece una explicación clara sobre los criterios utilizados para la designación.

“Petro se va en pocos meses, pero la historia no va a olvidar a quienes han entregado el honor militar”, agregó el ahora congresista.

Hasta el momento, ni la Armada Nacional ni la Presidencia han emitido una respuesta oficial a la solicitud del senador Rodríguez. El tema sigue generando reacciones en el Congreso y entre asociaciones de veteranos, que piden transparencia en los procesos de nominación y homenaje dentro de las fuerzas militares.

Antonella Petro, hija menor del presidente de la República - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Las palabras de Antonella Petro en el acto

Antonella Petro Alcocer asumió el rol de madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio durante la ceremonia realizada el viernes 27 de marzo de 2026, en la ciudad de Cartagena. El evento, encabezado por el propio mandatario, que selló la puesta en servicio de una embarcación fabricada íntegramente en el país.

En el transcurso de la ceremonia, Antonella Petro Alcocer dirigió unas palabras breves antes de proceder al bautizo naval de la nave. “Yo, Antonella Petro Alcocer, te bautizo en nombre del Gobierno nacional ARC 24 de Julio, e imploro a Dios que te proteja y te lleve a todas las victorias”, expresó en presencia de altos mandos de la Armada Nacional y de su progenitor, el presidente Gustavo Petro.

Momentos de la ceremonia en Cartagena de Indias - crédito Presidencia

De acuerdo con la transmisión en vivo de la Presidencia, el acto protocolario se desarrolló en el muelle de la capital de Bolívar.

La ceremonia destacó la relevancia de la ARC 24 de Julio como el primer buque de su tipo construido completamente en territorio colombiano. En el evento se resaltaron la capacidad industrial nacional y el simbolismo que representa la fecha para la historia marítima del país.

El presidente consideró en su discurso el compromiso del gobierno con el bienestar del personal militar y sus familias. “La vida es invaluable, pero esa dignificación del ser humano que hemos iniciado a partir del salario, del bienestar social, de su familia, de él mismo, debe ser complementada por la industria militar”, sostuvo el jefe de Estado.

Durante la jornada, Petro también se refirió al acceso a la vivienda digna para los integrantes de las Fuerzas Armadas al concluir su carrera. “Claro que las Fuerzas Armadas pueden construir casas quizás más baratas que el comercio y el mercado e ir garantizando que cada persona que entre a las Fuerzas Armadas de Colombia, a las Fuerzas Militares en general, tenga donde vivir cuando salga de su carrera y su familia tenga donde vivir”.