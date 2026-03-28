Antonella Petro, hija del presidente Petro, ‘bautizó’ la Patrullera Oceánica Colombiana ARC ‘24 de Julio’: “Dios te lleve a todas las victorias”

La hija del presidente Gustavo Petro será madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, encabezó la ceremonia de bautizo de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio, la primera embarcación de su tipo construida en su totalidad en Colombia, durante un acto solemne realizado el 27 de marzo de 2026, en Cartagena, Bolívar.

Esta nave representa un avance relevante para la industria naval y la soberanía tecnológica del país, consolidando la capacidad de la industria militar colombiana para producir embarcaciones oceánicas de manera autónoma.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En el evento, que tuvo lugar en la capital del departamento de Bolívar, fue designada como madrina de la ARC 24 de Julio Antonella Petro Alcocer, hija del primer mandatario. La joven pronunció unas palabras antes del tradicional bautizo naval: “Yo, Antonella Petro Alcocer, te bautizo en nombre del Gobierno nacional ARC 24 de Julio, e imploro a Dios que te proteja y te lleve a todas las victorias”.

La embarcación, un desarrollo completamente local, representa un avance significativo para la industria naval y la soberanía tecnológica del país - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El discurso del Jefe de Estado puntualizó el significado histórico de la fecha elegida para el bautizo. Recordó que el 24 de julio se conmemora la que él calificó como “la batalla más importante que libró Colombia y la Gran Colombia para ser libres”, señalando que este enfrentamiento decisivo se libró en el mar e impidió que una flota extranjera reconquistara el territorio.

Antonella Petro, hija del presidente Petro, ‘bautizó’ la Patrullera Oceánica Colombiana ARC ‘24 de Julio’ - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“Bonita la fecha porque hay quienes creemos que la batalla más importante que libró Colombia y la Gran Colombia para ser libres fue la batalla del 24 de julio, que no fue sobre tierra sino sobre el mar”, resaltó en la ceremonia de la Armada Nacional.

Impulso a la industria militar y bienestar social

El presidente Gustavo Petro, en su intervención, subrayó el valor agregado de que la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio sea un desarrollo completamente local. Aseguró que este proyecto responde a una visión de fortalecer tanto la industria naval como la dignidad del personal de las Fuerzas Armadas.

“La vida es invaluable, pero esa dignificación del ser humano que hemos iniciado a partir del salario, del bienestar social, de su familia, de él mismo, debe ser complementada por la industria militar”, señaló.

Los planteamientos de Petro incluyen la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan contribuir más allá del ámbito de la seguridad, construir viviendas más accesibles para el personal militar que garanticen el acceso a una vivienda digna una vez concluida la carrera militar.

El presidente Gustavo Petro, en su intervención, subrayó el valor agregado de que la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio sea un desarrollo completamente local - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

“Claro que las Fuerzas Armadas pueden construir casas quizás más baratas que el comercio y el mercado e ir garantizando que cada persona que entre a las Fuerzas Armadas de Colombia, a las Fuerzas Militares en general, tenga donde vivir cuando salga de su carrera y su familia tenga donde vivir”, afirmó el presidente.

En otro pasaje de su discurso, Petro expresó su deseo de que “quienes caen por accidente, por combate, quizás a veces hasta por fallas del ser humano mismo, puedan dejar una casa a su familia, un lugar donde vivir. Y así nos vamos llenando de dignidad en el ser humano”. Subrayó que esa dignidad debe ir de la mano de dotar a las fuerzas militares de “las armas más pertinentes, las que nos sirvan para los desafíos que tenemos cotidianamente y las más modernas posibles y las nuevas”.

La visión de país y el legado a futuras generaciones

En la parte final de su intervención, Gustavo Petro relacionó la construcción nacional con el fin de los ciclos de violencia. “Pudimos hacer para bien o para mal una patria que llamamos Colombia, quizás debió ser la Gran Colombia como se planeó, quizás lo sea en el futuro, para mal es que nos hemos matado entre nosotros durante siglos, en los cien años de soledad, para bien sea que podamos llevar la paz a otras naciones”, reflexionó.

El primer mandatario concluyó su discurso marcando el anhelo de terminar con la violencia: “Que seamos capaces de acabar con los 100 años de soledad el día en que nos dejemos de matar entre nosotros mismos y la niñez y la juventud entonces sea la piedra preciosa, la joya”, declaró.