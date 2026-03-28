Colombia

Endeudarse será más caro en abril, anunció la Superintendencia Financiera: así subirá la tasa de interés para tarjetas de crédito y préstamos de consumo

La entidad certificó que el Interés Bancario Corriente para la modalidad de consumo y ordinario será del 17,84%, lo que representa un incremento frente a la cifra vigente en marzo

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La Superintendencia Financiera de Colombia, ubicada en Bogotá, es la entidad encargada de certificar mensualmente el interés bancario corriente para las diferentes modalidades de crédito- crédito VisualesIA
La Superintendencia Financiera de Colombia, ubicada en Bogotá, es la entidad encargada de certificar mensualmente el interés bancario corriente para las diferentes modalidades de crédito- crédito VisualesIA

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió de manera oficial la Resolución 0517 de 2026, mediante la cual se establecen los porcentajes de Interés Bancario Corriente que regirán en el país durante el mes de abril.

Esta medida técnica tiene un impacto directo en la economía de los ciudadanos, ya que determina el costo base de los préstamos y fija los límites máximos que los bancos pueden cobrar a sus clientes por el uso de dinero, conocido legalmente como tasa de usura.

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De acuerdo con el documento emitido por la autoridad financiera, la modalidad de crédito de consumo y ordinario, que es la que habitualmente utilizan las personas para comprar electrodomésticos, vehículos o financiar gastos personales, tendrá un Interés Bancario Corriente del 17,84% efectivo anual.

Este valor estará vigente desde el 1 hasta el 30 de abril de 2026. Al comparar esta cifra con la que estuvo vigente durante el mes de marzo, que fue del 17,01%, se observa un incremento de 83 puntos básicos, lo que equivale a un aumento del 0,83% en el costo del dinero para esta categoría específica.

Mujer con expresión preocupada sosteniendo una tarjeta de crédito plateada mientras la inserta en un terminal de pago electrónico en una tienda.
El interés para créditos de consumo y ordinarios, usados frecuentemente para compras personales, se fijó en 17,84% para el mes de abril de 2026- crédito VisualesIA

La resolución explica que para llegar a estas cifras se analizó la información semanal que reportaron los diferentes bancos y establecimientos de crédito entre las semanas que comprenden desde el 27 de febrero hasta el 20 de marzo de 2026.

Este proceso permite que la certificación sea un reflejo de los movimientos actuales del mercado financiero nacional. El documento fue firmado por Francisco Javier Duque Sandoval, quien se desempeña como Director de Investigación, Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera.

Un punto fundamental para que cualquier ciudadano comprenda esta información es el concepto de usura. Según el Código Penal en su artículo 305, la usura es el límite máximo permitido por la ley para el cobro de intereses; si una entidad cobra por encima de ese techo, incurre en un delito.

Para el mes de abril, la tasa de usura para los créditos de consumo y ordinario se situará en el 26,76% efectivo anual. Esto significa que ninguna entidad bancaria podrá exigir un interés remuneratorio o de mora que supere ese porcentaje.

Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de crédito blanca junto a un terminal POS que muestra "APPROVED" y "$39.00", con víveres en un cinturón transportador al fondo.
La tasa de usura representa el límite máximo legal que un banco puede cobrarle a sus clientes; para el próximo mes, este techo será del 26,76% en créditos comunes- crédito VisualesIA

Además del crédito tradicional de consumo, la Superintendencia certificó las tasas para otras modalidades que son menos comunes pero igualmente importantes para sectores específicos de la población.

Por ejemplo, el denominado crédito de consumo de bajo monto, diseñado para personas que manejan pequeñas cantidades de dinero, tendrá un Interés Bancario Corriente del 41,81%. En consecuencia, la tasa de usura para este tipo de préstamos será del 62,72% efectivo anual para el mes de abril.

El informe también detalla las tasas para los créditos productivos, que son aquellos destinados a actividades de emprendimiento o trabajo. En el caso del crédito productivo de mayor monto, el interés corriente se fijó en 27,73%, con una usura del 41,60%.

Para el sector rural, el crédito productivo tendrá un interés del 21,78% y un tope de usura del 32,67%. Por su parte, el crédito productivo urbano se certificó en 38,80% con una usura permitida de hasta el 58,20%.

Un hombre mayor con camisa a cuadros azul y blanca habla por teléfono, mostrando preocupación. Una mujer joven le señala una declaración de tarjeta de crédito en una mesa.
demás del consumo, la resolución de la Superfinanciera establece topes de interés para préstamos productivos, rurales y créditos de bajo monto- crédito VisualesIA

Finalmente, las cifras más elevadas se encuentran en la categoría de crédito popular productivo. Para el ámbito rural, la tasa de interés corriente será del 45,87% y la usura del 68,81%.

En el entorno urbano, el crédito popular productivo alcanzó un interés certificado del 57,92%, lo que lleva su tasa de usura hasta el 86,88% efectivo anual.

Es fundamental que los usuarios de servicios financieros revisen sus extractos y contratos, pues estos porcentajes son la base legal definida en el artículo 884 del Código de Comercio para calcular los intereses de mora cuando no existe un acuerdo previo entre las partes.

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