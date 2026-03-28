Ell es “Paula”, pieza clave en la red de ‘paseo millonario’ que asesinó en Bogotá al profesor Neill Cubides

El caso de Neill Felipe Cubides sigue abierto mientras la Fiscalía avanza en la identificación de los determinadores y mantiene la búsqueda de alias Paula - crédito Universidad Externado/Policía Nacional

La investigación por el secuestro y asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza sigue avanzando, pero aún tiene un punto crítico sin resolver: la captura de alias Paula, señalada como la principal encargada de seleccionar a las víctimas dentro de una estructura criminal que operaba en zonas de rumba de Bogotá.

Las autoridades han intensificado su búsqueda al considerarla una figura determinante en el funcionamiento de la red.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, “Paula”, conocida también como “la marcadora”, habría tenido un rol estratégico dentro de la organización. Su tarea consistía en identificar a personas en aparente estado de vulnerabilidad —especialmente a la salida de bares, discotecas y restaurantes— para luego señalarlas a los conductores y demás integrantes del grupo, quienes ejecutaban el secuestro bajo la modalidad de ‘paseo millonario’.

Las zonas donde se habría concentrado esta actividad delictiva incluyen sectores concurridos de la capital como Zona T, Galerías, Modelia y Primero de Mayo. Según las autoridades, el patrón se repite: las víctimas eran abordadas tras salir de establecimientos nocturnos, subían a taxis aparentemente legales y luego eran retenidas, amenazadas y obligadas a entregar sus claves bancarias.

Alias “Paula”, señalada como “la marcadora” de la red, es buscada por las autoridades por su presunta participación en casos de ‘paseo millonario’ en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

El caso que permitió destapar con mayor claridad esta red fue el de Cubides, docente y asesor vinculado al sector público, quien desapareció la noche del 15 de enero de 2026. Cámaras de seguridad lo registraron abordando un taxi en el norte de la ciudad. Horas después, su cuerpo fue hallado en la vereda Los Soches, en Usme.

Las pruebas recopiladas por la Policía Nacional y el ente acusador evidencian que durante la madrugada posterior a su desaparición se realizaron varias transacciones bancarias desde sus cuentas.

Posteriormente, el profesor fue asesinado. Este caso, por su gravedad, activó una ofensiva investigativa que permitió identificar a varios de los presuntos responsables materiales.

Hasta ahora, cuatro hombres han sido capturados y judicializados por su presunta participación en los hechos.

Sin embargo, las autoridades insisten en que aún falta desarticular completamente la estructura, lo que pasa necesariamente por ubicar a alias “Paula” y a otros posibles determinadores, entre ellos un hombre conocido como “Víctor”, señalado como cabecilla.

Uno de los elementos que más preocupa a los investigadores es la magnitud de la red. Según los hallazgos, al menos 70 vehículos, entre taxis y automóviles particulares, habrían sido utilizados en distintos hechos delictivos desde 2024.

Muchos de estos automotores están registrados en empresas legales, lo que dificulta establecer responsabilidades directas y sugiere posibles esquemas de alquiler o uso indebido sin conocimiento de los propietarios.

Los detenidos harían parte de la red dedicada al ‘paseo millonario’ que operaba en varias zonas de Bogotá - crédito Fiscalía

El modus operandi también ha sido vinculado con otros casos, como el secuestro de una mujer en Bogotá y ataques a turistas extranjeros en años recientes. En todos los episodios se repite el uso de vehículos aparentemente formales, el traslado forzado de las víctimas y la extracción de dinero bajo presión.

La familia de Cubides ha seguido de cerca el proceso judicial y ha expresado su preocupación por la posibilidad de que los capturados queden en libertad durante el desarrollo del caso.

En un comunicado reciente, pidieron que no se detenga la investigación y que se garantice la judicialización de todos los responsables, incluyendo quienes dieron las órdenes.

Para los investigadores, la captura de “Paula” es clave no solo para esclarecer completamente el crimen del profesor, sino también para prevenir nuevos ataques bajo esta modalidad.

La familia de Cubides reportó su desaparición el 15 de enero, después de que fuera visto por última vez saliendo de la Clínica del Country - crédito X

Su perfil, según testimonios recogidos, le permitía moverse con facilidad en ambientes nocturnos sin levantar sospechas, lo que la convertía en una pieza fundamental para seleccionar objetivos.

Las autoridades han reforzado los operativos de inteligencia y el análisis de cámaras de seguridad en las zonas identificadas, además de rastrear movimientos financieros y comunicaciones que puedan llevar a su ubicación.

No se descarta que la mujer haya salido de Bogotá o esté siendo protegida por otros miembros de la organización.