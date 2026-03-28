El libro digital crece en Colombia impulsado por celulares y plataformas de lectura, así está el panorama

El libro digital en Colombia crece sostenidamente, aunque el formato impreso sigue dominando el mercado editorial nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El libro digital en Colombia dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad en crecimiento. Aunque el formato impreso sigue dominando el mercado editorial, los libros electrónicos y audiolibros avanzan de forma sostenida, impulsados por los cambios tecnológicos, los nuevos hábitos de lectura y la expansión de las plataformas digitales.

Así lo reveló un estudio de la Cámara Colombiana del Libro sobre la evolución y adopción del libro digital en el sector editorial colombiano entre 2018 y 2024, que mostró cómo el mercado editorial del país atraviesa una transición gradual hacia los formatos digitales, especialmente en contenidos académicos, científicos y educativos.

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El estudio de la Cámara Colombiana del Libro revela una transición gradual hacia los contenidos digitales en el sector editorial entre 2018 y 2024 - crédito Alcaldía de Cali

El estudio explicó que el libro digital tiene su origen en proyectos de digitalización iniciados en la década de 1970, pero su crecimiento real en Colombia es reciente y se aceleró especialmente durante la pandemia del COVID-19, cuando el cierre de librerías, bibliotecas y universidades obligó a migrar muchos contenidos al entorno digital.

Los datos mostraron que cada vez más colombianos leen en formato digital. En 2014, el 14,8% de la población leía libros electrónicos, cifra que subió a 19,8% en 2017 y llegó al 45% en 2022, lo que evidenció un cambio importante en los hábitos de lectura del país. La mayoría de estas lecturas se realizan desde teléfonos celulares, seguidos por computadores y tabletas, mientras que los lectores electrónicos especializados siguen teniendo una participación menor.

En cuanto a la producción editorial, el estudio señaló que los registros de libros en Colombia creció de manera moderada. Entre 2018 y 2024, el número de títulos registrados pasó de 20.704 a 21.826, lo que representa un crecimiento promedio anual cercano al 1%. Sin embargo, el crecimiento fue mayor en los formatos digitales que en los impresos.

De hecho, aproximadamente una tercera parte de los libros registrados en Colombia ya se publican en formato digital. En 2018 los libros digitales representaban el 34,7% de los registros Isbn, alcanzaron un pico de 39,2% en 2021 y en 2024 se ubicaron en 36,3%. En números absolutos, los títulos digitales pasaron de poco más de 7.100 en 2018 a cerca de 7.900 en 2024.

La lectura en formato digital entre los colombianos pasó del 14,8% en 2014 al 45% en 2022, reflejando el cambio en los hábitos de consumo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El formato predominante sigue siendo el libro electrónico o e-book, mientras que el audiolibro todavía tiene una participación pequeña, aunque con un crecimiento acelerado en los últimos años. Las ventas de audiolibros en Colombia pasaron de 195 millones de pesos en 2018 a más de 1.000 millones en 2024, lo que representó uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del mercado editorial digital.

A pesar de este avance, el libro digital todavía representa una parte pequeña del negocio editorial en Colombia. En 2024, las ventas de libros digitales representaron el 9,9% de las ventas totales del sector, mientras que el libro impreso sigue concentrando más del 90% del mercado.

El estudio también mostró que el mercado digital colombiano está altamente concentrado en libros técnicos, científicos y educativos, que representan más del 90% de las ventas digitales. En contraste, los libros de ficción y no ficción para el público general todavía tienen una participación baja en el mercado digital, aunque crecen a buen ritmo.

Las plataformas digitales, celulares y tabletas se consolidan como los dispositivos principales para la lectura de libros electrónicos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el contexto internacional, Colombia todavía tiene una penetración digital baja frente a países con mercados más desarrollados. Mientras en países como Japón o los países nórdicos el libro digital puede representar más del 35% de las ventas editoriales, en América Latina las cifras siguen siendo reducidas. En Colombia, por ejemplo, la participación digital es cercana al 10%, superior a la de España, pero muy por debajo de los mercados más avanzados.

El informe concluyó que el crecimiento del libro digital en Colombia dependerá de factores como el acceso a tecnología, los precios de los contenidos digitales, la expansión de plataformas de lectura y los modelos de suscripción, especialmente en audiolibros y contenidos académicos.

También advirtió que la digitalización representa una oportunidad para internacionalizar contenidos colombianos, ampliar el acceso a la lectura y desarrollar nuevos modelos de negocio en la industria editorial. Sin embargo, también plantea retos como la brecha tecnológica, la piratería digital y la necesidad de adaptar las estrategias editoriales a los nuevos formatos.