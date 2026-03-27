Polémica por referencia de Petro a Antioquia ante la pregunta de Westcol sobre por qué a los jóvenes les da miedo la política: “Allí es muy peligroso”

“Siempre se ve a la juventud como un enemigo interno”: la respuesta de Petro a Westcol sobre el miedo de los jóvenes a la política - crédito @gustavopetrourrego/IG

El encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el streamer Westcol, transmitido en vivo la noche del 26 de marzo a través de Kick y otras plataformas digitales, dejó múltiples momentos de debate que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Uno de los más comentados fue, precisamente, la reflexión en torno al miedo que sienten muchos jóvenes frente a la política, un tema que el creador de contenido puso sobre la mesa desde su experiencia directa con su audiencia.

Durante la conversación, Westcol expuso con franqueza la reacción que suele generar este tipo de temas entre sus seguidores, en su mayoría jóvenes: “Yo le digo, yo aquí medio me controlo, se lo digo. Pero yo que todos los días estoy hablando con la gente que me sigue, que yo sé que la mayoría son niños, son gente que estudia, pues el colegio, universidad. Cuando yo hablo de política en streaming, todos se asustan. A mí no me dicen como que ni siquiera si Petro o este, no, se asustan, directamente me dicen: ‘No hable de política, no se meta en eso’. O sea, realmente no sé si es que ellos no quieren que hablemos de política porque ya están cansados de lo mismo o porque no ven un cambio o porque realmente les da miedo, pero nunca he visto como que el fondo. o sea, cuando, cuando anunciamos el stream, la gente no me decía como que: ‘Sí, sí, vamos a hacerlo, sí’, no se ponía feliz”.

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El streamer fue más allá y dejó en evidencia el rechazo que percibe entre su comunidad frente a cualquier acercamiento con la política.

Westcol le confiesa a Gustavo Petro el rechazo de los jóvenes a la política y la respuesta del presidente sorprende a todos - crédito @k_psmj/X

“Realmente no querían que yo tuviera relación con la política”, afirmó, antes de preguntarle directamente al mandatario: “¿Por qué crees que ningún joven de los que me sigue a mí, porque pues ya quizás los que votaron por ti son otros, no quiere que yo tenga relación con la política?”.

La respuesta de Gustavo Petro se centró inicialmente en el contexto regional del creador de contenido, sugiriendo que el origen de su audiencia podría influir en esa percepción.

“Yo pienso que usted está en una región específica... Ahí irradia, pero el centro, el corazón de su, de su núcleo de seguidores, seguidoras, es Antioquia”, señaló en primer lugar el presidente de Colombia.

Aunque Westcol aclaró que su audiencia es diversa y se extiende por todo el país, el presidente insistió en que ciertos territorios tienen una historia particular frente al ejercicio político. “No, no digo que no, pero ahí hay un nicho fundamental, porque usted es de ahí, creo. Y eso, allí hacer política y sobre todo política, no la oficial, no la de la corriente dominante que todos hablan, es muy peligroso”.

La impredecible conversación entre Gustavo Petro y Westcol que puso sobre la mesa el miedo de los jóvenes a participar en política - crédito @gustavopetrourrego/IG

Fue entonces cuando el mandatario ofreció una respuesta más profunda, apelando a su propia experiencia de vida para explicar el origen de ese temor.

“Yo viví eso, ¿no? Todos mis amigos prácticamente están muertos. Los mataron, no están muertos porque sí. Y fue un largo caminar desde mi juventud en donde literalmente nos perseguían. Simplemente pintar una consigna en una pared daba para un consejo de guerra”, confesó Petro.

El presidente describió un contexto en el que la participación política podía representar un riesgo real, especialmente para los jóvenes.

“Uno se tenía que dejar pillar, pero ya era todo un evento. Entonces, había un alto nivel de represión sobre todo los jóvenes. Si tenían barba o así, peor. Y básicamente porque los hacían coincidir con ideas que llamaban subversivas, que no era más sino ideas diferentes”, indicó el presidente.

El encuentro entre Gustavo Petro y Westcol revela razones históricas del miedo político en jóvenes - crédito @gustavopetrourrego/ Instagram

En su intervención, Petro también hizo referencia a cómo las expresiones culturales y juveniles eran interpretadas en ese momento histórico: “Maneras de vestirse diferente, manera de tocar la música diferente en esa época, la época de los Beatles y todo eso sonaba...”, mencionó, conectando ese pasado con percepciones que, según él, aún persisten.

Ante esto, Westcol intervino señalando la posibilidad de que ese fenómeno se haya prolongado en el tiempo: “Y se dice que eso viene desde allá hasta aquí, pues todavía sigue”. A lo que el mandatario respondió con una afirmación que terminó por resumir su postura: “Sí, en unas regiones más que en otras, pero, siempre se ve a la juventud como un enemigo interno”.