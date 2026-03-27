“Nos llevamos la peor noticia”: Medellín se prepara para despedir a dos soldados del avión Hércules

Familias de víctimas del accidente aéreo en Putumayo sufren estafas por cobros ilegales para la identificación de cuerpos, según denunció el ministro de Defensa - crédito MiPutumayo.com.co/EFE

Dos soldados fallecidos en el accidente aéreo en Putumayo serán recibidos en Medellín por sus familias, según información obtenida por Blu Radio, en medio del duelo que deja la tragedia.

Los cuerpos llegarán en las próximas horas a la capital antioqueña, donde se preparan homenajes y despedidas en medio del dolor de sus seres queridos.

El caso refleja el impacto regional de uno de los hechos más trágicos recientes para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Militares están siendo trasladados a centros médicos en Puerto Leguízamo - crédito Colprensa

Espera en Medellín y despedidas familiares

El accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó un saldo de 69 fallecidos, continúa generando escenas de dolor en distintas regiones del país, especialmente en Antioquia y Chocó, de donde eran oriundos dos de los soldados que perdieron la vida.

En las próximas horas, los cuerpos de estos militares llegarán a Medellín, donde sus familias se preparan para recibirlos y rendirles un último homenaje antes de sus honras fúnebres.

Uno de ellos es Juan Sebastián Chaverra, oriundo del Chocó pero residente en Medellín, cuya familia aguarda su llegada en medio de la tristeza. Su tío, Oider Chaverra, compartió detalles del último contacto que tuvieron con el joven.

“Lamentablemente nos llevamos la peor noticia. Hizo un video cuando se montó al avión muy contento y por eso también lo esperamos muy contentos aquí en la casa”, expresó el familiar, citado por Blu Radio.

El testimonio refleja el impacto emocional que ha dejado la tragedia en los hogares de las víctimas, donde aún persiste el recuerdo de los últimos momentos previos al accidente.

Honores militares y traslado a sus regiones

El segundo uniformado que será recibido en Medellín es Benjamín Pérez, quien sería trasladado posteriormente al municipio de Dabeiba, su lugar de origen, donde su familia realizará las ceremonias fúnebres.

Se prevé que ambos cuerpos lleguen con honores militares a territorio antioqueño, en un acto simbólico que busca reconocer su servicio y acompañar a sus familias en medio del duelo.

La Fuerza Pública tiene previsto rendir un homenaje antes de la entrega oficial de los cuerpos, como parte de los protocolos institucionales en casos de fallecimiento en servicio.

Este proceso se desarrolla mientras el país sigue asimilando la magnitud del accidente, considerado uno de los más graves en la historia reciente de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El avión Hércules 1016 sufrió un accidente en la mañana del 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, según bitácoras de vuelo - crédito Captura video /Redes sociales

La tragedia no solo ha impactado a las Fuerzas Militares, sino también a múltiples regiones del país, donde familiares, amigos y comunidades enteras despiden a quienes murieron en el siniestro.

En Antioquia, la llegada de los cuerpos marca un momento clave en el proceso de duelo, en el que las familias podrán finalmente despedirse de sus seres queridos tras varios días de espera e incertidumbre.

Mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del accidente, las ceremonias de despedida continúan en distintas ciudades, reflejando el alcance nacional de una tragedia que dejó una profunda huella en Colombia.