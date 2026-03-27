Colombia

Ministro de Trabajo aseguró que inspecciones en medios de comunicación por denuncias de acoso sexual y laboral “son preventivas”

Antonio Sanguino, jefe de la cartera de Trabajo, aclaró que la medida no será sancionatoria; en cambio, se buscará establecer protocolos más rigurosos dentro de las empresas

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El Gobierno, los trabajadores y los empresarios mantienen una brecha de más de nueve puntos en la negociación del salario mínimo 2026 en Colombia, según expresó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino - crédito @AntonioSanguino/X
El ministro de Trabajo anunció que las inspecciones en medios de comunicación serán "preventivas" - crédito @AntonioSanguino/X

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la activación de un plan nacional de inspecciones preventivas en varios medios de comunicación colombianos, luego de que se viralizaran cientos de denuncias de casos de acoso sexual y laboral.

El alto funcionario precisó que la estrategia no busca sancionar “de entrada como se suele hacer en estos casos” a las compañías, sino revisar y fortalecer los protocolos internos de las empresas de acuerdo con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el país en 2025.

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“Este protocolo constituye un nuevo marco que obliga a esos ajustes, no solo en los medios de comunicación, sino en el mundo del trabajo en Colombia y a nivel global. Los asuntos de acoso laboral y de acoso sexual cada vez son más visibles y más sancionables desde el punto de vista social y de los estados en todo el planeta. Eso es lo que buscamos con este tipo de inspecciones”, sostuvo Sanguino en un diálogo con Caracol Radio.

No obstante, el ministro hizo la salvedad de que la vigilancia sí tendrá un carácter correctivo del proceso, y que la labor del ministerio se centrará en constatar el manejo que han dado las empresas a las denuncias internas y verificar la existencia de protocolos de prevención y atención.

El ministro Antonio Sanguino supervisa personalmente la inspección en Caracol Televisión, primera etapa del plan nacional de verificación de medios de comunicación en Colombia - crédito Ministerio de Trabajo
El ministro Antonio Sanguino supervisa personalmente la inspección en Caracol Televisión, primera etapa del plan nacional de verificación de medios de comunicación en Colombia - crédito Ministerio de Trabajo

“Nosotros intervenimos en lo que tiene que ver con nuestra competencia en asuntos estrictamente laborales. Por eso existen protocolos para la recepción de esos hechos o de las denuncias sobre esos hechos”, dijo.

Y agregó: “Tenemos que constatar, y lo estamos haciendo en las inspecciones, qué ha pasado con las denuncias que han recibido las instancias internas de las empresas, cuáles son los protocolos que existen para reaccionar cuando se presentan casos de acoso laboral, incluyendo los tipos de acoso sexual y lo que corresponda a la competencia de la Fiscalía General de la Nación”.

En ese sentido, el líder de la cartera laboral informó que el acoso sexual se considera una forma de acoso laboral bajo la normativa internacional vigente, de modo que el Ministerio de Trabajo está facultado para intervenir en estos casos en el ámbito estrictamente laboral.

Antonio Sanguino anunció la inspección a condiciones laborales de Caracol y otros medios del país - crédito @AntonioSanguino/X
Antonio Sanguino anunció la inspección a condiciones laborales de Caracol y otros medios del país - crédito @AntonioSanguino/X

Si identificamos hechos que no han sido conocidos por la justicia, nosotros compulsamos las copias respectivas y actuamos en el marco estricto de nuestra competencia como ministerio y como autoridad laboral del país”, estipuló.

Así serían las inspecciones

En la entrevista, el ministro Sanguino dio luces sobre cómo sería su intervención en las compañías de medios. De hecho, auguró que los trabajadores podrían ser convocados a mesas de diálogo social tripartito

Incluso, afirmó que “si hay organizaciones sindicales u organizaciones de los trabajadores en esas empresas, a las directivas de las empresas, las direcciones de talento humano y el ministerio, para revisar y ajustar los procedimientos y los protocolos internos”.

Los servidores públicos que cometan acoso sexual enfrentan la destitución inmediata y una inhabilidad de hasta 20 años para ocupar cargos del Estado, según la Ley 1952 de 2019- crédito VisualesIA
El ministro de Trabajo indicó que revisará los mecanismos de denuncia en los medios de comunicación - crédito VisualesIA

El funcionario recordó que otra de las intenciones es revisar cuidadosamente en los medios las mejorías en “los mecanismos de denuncia”. Para estos efectos, aseguró que las evaluaciones sobre los procedimientos en la institución ya están en curso, y que “cuando terminen, presentaremos a los medios de comunicación y a la opinión pública un informe completo del resultado de estas inspecciones”.

La investigación en Rtvc

En el caso específico de Rtcv Sistema de Medios Públicos, Sanguino aclaró que no existen denuncias directas sobre hechos recientes en la entidad, aunque sí dos casos de acoso laboral canalizados por el Comité de Convivencia y con protocolos internos.

En cambio, respecto a su gerente, Hollman Morris, la información disponible se relaciona con investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre hechos ocurridos en 2019, “cuando era concejal”, dijo.

Así, el jefe ministerial anunció que la intervención en el medio de comunicación público se realizará para garantizar imparcialidad, así como en Caracol y RCN, donde también se conocieron querellas.

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