Colombia

Mario Hernández denunció campaña de fraude digital con suplantación de identidad: “Es completamente falso”

Expertos recomiendan consultar exclusivamente fuentes autenticadas y rechazar cualquier solicitud de datos personales en canales sospechosos

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Hernández hace parte de la lista cerrada al Senado del Centro Democrático - crédito Lina Gasca/Colprensa
Hernández hace parte de la lista cerrada al Senado del Centro Democrático - crédito Lina Gasca/Colprensa

La casa de moda colombiana Mario Hernández denunció la existencia de una campaña fraudulenta que utiliza su nombre e imagen para engañar a usuarios en internet.

La empresa identificó una estrategia de suplantación de identidad en sitios web y redes sociales, respaldada por el uso de inteligencia artificial, que busca aparentar legitimidad ante el público, según informó El Tiempo.

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La operación fraudulenta consiste en replicar la apariencia de la marca y de medios de comunicación para generar confianza, recurriendo a contenido manipulado y anuncios falsos.

Para no caer en la estafa, se recomienda verificar la información únicamente en los canales oficiales de la compañía, evitar compartir datos personales o financieros en páginas sospechosas y denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades competentes.

De acuerdo con El Tiempo, la campaña implica contenidos manipulados tanto en redes sociales como en sitios web y plataformas como YouTube.

Mario Hernández y su crítica a Gustavo Petro - crédito Colprensa
El conglomerado afirma que varias estrategias imitadoras emplean tecnologías avanzadas para recrear materiales informativos y ofertas falsas, sin contar con su autorización o vinculación - crédito Colprensa

Los responsables han creado materiales visualmente similares a los medios de comunicación con el fin de engañar a los usuarios.

La compañía afirmó que todo el material difundido en estos canales es “completamente falso”. Además, subrayó que no tiene vínculo alguno con ofertas, concursos o mensajes publicados como parte de este fraude.

Mario Hernández ratificó que su nombre, imagen y reputación han sido utilizados sin autorización y que cualquier mensaje relacionado con colaboraciones u ofertas en esas plataformas forma parte de una estrategia engañosa dirigida a la ciudadanía.

Respuesta oficial de Mario Hernández y medios suplantados

La empresa confirmó en su comunicado —recogido por el medio mencionado— que ha desmentido públicamente la situación a través de sus propios canales y por medio del periódico afectado. Asimismo, el medio suplantado emitió una advertencia sobre la falsedad de los contenidos y la manipulación de su formato informativo.

Además, la compañía advirtió que toda invitación a colaboraciones difundida en estos espacios digitales busca engañar tanto a la marca como a los consumidores.

La casa de moda difundió una serie de recomendaciones esenciales para protegerse de fraudes digitales. Instó a la población a no creer ni compartir esos contenidos y a rechazar cualquier solicitud de información personal o financiera en páginas o enlaces no verificados.

Mario Hernández recomendó no efectuar pagos ni inversiones como respuesta a mensajes sospechosos. Además, pidió que cualquier incidente se comunique inmediatamente a las autoridades.

La compañía remarcó que los canales oficiales son la única vía legítima de contacto y verificación.

Finalmente, la empresa enfatizó ante El Tiempo que las acciones detectadas son obra de personas ajenas, sin ningún vínculo con Mario Hernández ni sus operaciones legítimas. El objetivo de los autores es aprovecharse de la confianza generada por la marca para perpetrar el fraude digital.

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