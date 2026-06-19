Elecciones Colombia 2026, lluvia de críticas a Sergio Fajardo por no precisar por quién votará: “Escribir tanto para decir nada”

El candidato afirmó en varias ocasiones que no votaría por Abelardo de la Espriella, pero tampoco aseguró que respaldaría a Iván Cepeda - crédito Lina Gasca/Colprensa

El excandidato presidencial Sergio Fajardo se convirtió en blanco de las críticas por parte de los usuarios a través de redes sociales, luego de que la mañana del viernes 19 de junio de 2026 un mensaje dirigido a la ciudadanía, en el que expresó su preocupación por el clima de polarización y temor que atraviesa Colombia a dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

En su comunicado, Fajardo hizo un llamado a la sensatez y la justicia, instando a los colombianos a rechazar la destrucción y construir esperanza sin importar quién gane los comicios el domingo 21 de junio.

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Para el dirigente político antioqueño, el país se acerca a las urnas en un ambiente tenso y dividido, producto de una campaña electoral marcada por la agresividad.

“La noche del 31 de mayo empezó la segunda vuelta con los discursos más violentos y dañinos que hayamos escuchado en nuestra historia reciente. Un pésimo augurio para lo que vendría en las tres semanas siguientes. Así fue: peor imposible. Una campaña sin debates, llena de agresiones, falsedades, montajes, tergiversaciones, trampas e insultos”, expresó el excandidato.

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Fajardo compartió el comunicado a través de sus redes sociales la mañana del viernes 19 de junio de 2026 - crédito @sergiofajardovalderrama/IG

Fajardo hizo hincapié en que el resultado electoral no es suficiente para transformar al país y que el verdadero reto será el comportamiento ciudadano tras la jornada.

“Colombia no se construye solo con un resultado. Se construye con un comportamiento. El de los que ganan y el de los que pierden. Cómo nos tratamos y qué hacemos después de votar dice tanto de nuestra democracia como el resultado mismo”, puntualizó.

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El excandidato también alertó sobre el impacto de la confrontación política en la vida social, y detalló que la lógica de ver al otro como enemigo ha llevado a una polarización profunda, en la que el respeto y la empatía han sido desplazados por el insulto y la humillación.

“Durante años nos dejamos arrastrar por la confrontación: el otro como enemigo, no como adversario. Esa lógica nos llevó a la polarización más profunda que hemos vivido”, señaló el exalcalde de Medellín.

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Fajardo se dirigió a quienes se sienten excluidos de las trincheras partidistas, a quienes definió como “la voz de los sin tribu”, y reiteró su intención de tender puentes y rechazar la desesperanza.

“Quiero seguir reivindicando, gane quien gane, la voz de quienes se atreven a romper con la polarización y que no se rinden. La voz de los sin tribu”, comentó el excandidato.

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Fajardo se mostró preocupado por el nivel de polarización política en el país - crédito @sergiofajardovalderrama/IG

El exgobernador de Antioquia advirtió que el miedo, cada vez más presente entre millones de colombianos, puede convertirse en rabia y alimentar nuevas formas de violencia.

“Hoy hay millones de colombianos y colombianas que sienten miedo: miedo a perder, miedo al otro, miedo a lo que viene. Miedo que, con el paso de los días, se convierte en la rabia que siembra las semillas de una violencia que nos amenaza”, apuntó Fajardo.

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Para terminar, el excandidato recordó el compromiso de su movimiento con la democracia y la libertad del voto, destacando que ningún líder es dueño de los votos ciudadanos, y con esto no indicó por quién votará en los comicios que definirán al próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

“Después de la primera vuelta le entregamos al país nuestra reflexión sobre el millón de votos que obtuvimos e insistimos en que cada ciudadana, ciudadano, es libre de votar por quien quiera: los votos no son de un líder”, cerró Fajardo.

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Fajardo compartió su compromiso con Colombia luego de que se conozcan los resultados de la segunda vuelta de elecciones presidenciales del domingo 21 de junio de 2026 - crédito @sergiofajardovalderrama/IG

Las críticas a Sergio Fajardo luego de compartir el comunicado con su posición

Decenas de comentarios inundaron la publicación del excandidato reprochando sus palabras.

Una de ellas, y de las que más fue crítica con el comunicado que brindó Fajardo fue la activista, politóloga y creadora de contenido Karol Solís Menco.

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La barranquillera se fue con toda en contra del dirigente político y calificó su pronunciamiento como “muy triste”.

“Esta capacidad de escribir tanto para decir nada, es la misma razón por la que este proyecto fracasó. Una y otra vez. Una y otra vez”, señaló Solís Menco, al cuestionar el por qué Fajardo no fue capaz de expresar en público su apoyo a Cepeda, luego de que en algunas publicaciones afirmó que no votaría por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

“Solo un candidato llama al otro enemigos. Solo un candidato ha emprendido acciones concretas para trazar listas de opositores para ser perseguidos. Solo uno llama cáncer a un ideario político”, destacó la politóloga, haciendo alusión al “Tigre”.

Para Solís, “la verdadera entereza es hacer política frente a la realidad que se nos es dada. Hacer perfectible la democracia que tenemos y no aspirar a una perfecta para tomar decisiones política que reflejan las realidades/democracias imperfectas en las que vivimos”.

Al final, la creadora de contenido aseguró que lo hecho por Fajardo lo fue “asumir que hay dos extremos iguales y promover esa visión”, pero para ella “no lo son”, y hasta se atrevió a decir que está “segura que (el excandidato) lo sabe. Pero, visto lo de siempre: no le da para tomar postura por temor a perder quién sabe qué brújula moral superior”, cerró Solís.

Además de la politóloga, en la publicación de la cuenta de Instagram de Fajardo se pueden leer comentarios que apoyan la posición de la barranquillera.

“Aunque las palabras de Fajardo hablan desde una profunda desconexión y falta de compromiso con la coyuntura nacional (muy acomodado, como quien se cree mejor que la realidad que lo rodea), rescatamos que el perfil del presidente que describen sea, en este caso, claramente Iván Cepeda”, aseveró otro de los internautas.