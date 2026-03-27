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La Andi lanzó alerta por la salida de Colombia del sistema de arbitraje internacional de inversión: “Debilita nuestra posición”

La asociación aseguró que el tejido productivo colombiano y la generación de empleo pueden verse afectados por la decisión del presidente Gustavo Petro

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La Andi aseguró que el sistema internacional de arbitraje de inversión es eficiente y confiable - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La Andi aseguró que el sistema internacional de arbitraje de inversión es eficiente y confiable - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) emitió un comunicado informando su posición frente a la decisión del presidente Gustavo Petro de abandonar el sistema internacional de arbitraje de inversión. De acuerdo con la organización, la salida de Colombia de ese sistema pone en riesgo el futuro inmediato del tejido productivo nacional y las oportunidades laborales para los trabajadores en el país.

A su juicio, al momento de tomar esta determinación, que implica apartarse de uno de los principales mecanismos reconocidos internacionalmente para la solución de controversias entre inversionistas y el Estado, no se tuvieron en cuenta aspectos como la seguridad jurídica que la economía colombiana transmite al entorno global.

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Según la Andi, el abandono del sistema de arbitraje internacional introduce un elemento de incertidumbre que puede influir en la percepción que los mercados y las empresas tienen sobre la confiabilidad y solidez de la institucionalidad colombiana.

El Gobierno de Gustavo Petro propone un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de los bancos colombianos tras un crecimiento récord de utilidades en 2025 - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
El presidente Gustavo Petro aseguró que el sistema de arbitraje favorece a los privados - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

“Entre los elementos que son considerados al tomar la decisión de invertir en un país está la seguridad y estabilidad institucional, jurídica y social del Estado en el que desarrollará la actividad. El tener un sistema estable, transparente y ágil de solución de disputas es uno de los principales aspectos de esta decisión”, detalló.

Ahora bien, el Sistema Internacional de Arbitraje de Inversión es reconocido por su eficiencia y transparencia en la gestión de controversias, por lo que, según la Andi, dejarlo constituye un problema, sobre todo si no se tienen otras iniciativas. La decisión de salir de este esquema, sin diseñar y proponer alternativas operativas de corto plazo, no contribuye a mejorar la competitividad de Colombia frente a otros países que también buscan atraer inversión internacional.

“Una solución radical de abandonar un sistema de solución de disputas, sin ofrecer alternativas prácticas y viables en el corto plazo, solo afecta negativamente el nivel de confianza que el Estado colombiano transmite a los mercados internacionales y debilita nuestra posición frente a otros Estados”, precisó la Andi.

Ausencia de consulta y análisis técnico en la decisión

La salida del sistema de arbitraje internacional genera interrogantes sobre la seguridad jurídica y la confianza de inversionistas en Colombia- crédito Colprensa/Catalina Olaya/VisualesIA
La salida del sistema de arbitraje internacional genera interrogantes sobre la seguridad jurídica y la confianza de inversionistas en Colombia- crédito Catalina Olaya/Colprensa y VisualesIA

Por otro lado, la asociación aseguró que la decisión del Gobierno nacional de abandonar el sistema careció de un proceso de deliberación plural y técnicamente fundamentado. De acuerdo con la organización, la medida no pasó por instancias de discusión que permitieran “escuchar distintos pareceres” ni se sometió a un escrutinio basado en datos estadísticos y análisis detallados.

Teniendo en cuenta ese panorama, la Andi afirmó que su responsabilidad ahora es alertar sobre las consecuencias negativas que tendría la salida de Colombia del Sistema Internacional de Arbitraje de Inversión en el sector productivo y laboral.

¿Por qué Colombia dejará el sistema de arbitraje?

Durante la presentación del informe titulado ‘El modelo económico está cambiando: avances y resistencias bajo el gobierno Petro’, el presidente Gustavo Petro anunció el retiro de Colombia del sistema, advirtiendo que los tribunales suelen favorecer a los privados en las disputas que resuelven.

De acuerdo con su explicación, el país está en riesgo de perder una gran cantidad de recursos en las disputas que se están estudiando en ese sistema. La posibilidad de que la Nación se quede sin ese dinero constituye un grave problema, debido a que el país ya enfrenta un déficit.

Según datos oficiales expuestos por Petro, Colombia sumó más de 600.000 nuevos empleos en el último año, con la manufactura y la agroindustria como sectores clave - crédito Joel González/Presidencia de la República
Gustavo Petro justificó su postura afirmando: “Varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje, entre esos Estados Unidos, no veo por qué Colombia no tenga que hacerlo” - crédito Joel González/Presidencia de la República

En este momento hay en peligro $52 billones; el déficit primario en Colombia son 63 billones, es decir, si perdiéramos todos esos tribunales por contratos hechos con multinacionales, se duplicaría el déficit primario”, precisó el jefe de Estado.

De igual manera, resaltó que recibió una carta de 200 economistas y académicos del mundo que aconsejaron al presidente sacar a Colombia del régimen internacional de arbitraje de inversión. Además, indicó que otros países ya han tomado esa misma decisión.

Varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje; entre esos, Estados Unidos, no veo por qué Colombia no tenga que hacerlo”, indicó.

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