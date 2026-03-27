Colombia

Junta Directiva de la USO está dividida: algunos se oponen a movilizaciones para exigir la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol

Ariel Corzo, miembro de la Junta Directiva del sindicato, se opuso públicamente a las advertencias del presidente del órgano societario, Martín Fernando Ravelo

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Ariel Corzo, miembro de la Junta Directiva de la USO, aseguró que la decisión de adelantar movilizaciones para exigir la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol no se tomó en instancias institucionales - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Hay posturas divididas en la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) sobre la permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol. A través de un comunicado emitido el 24 de marzo de 2026, Martín Fernando Ravelo Ravelo, presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, solicitó, a nombre de los trabajadores de la estatal petrolera, el retiro de Roa de la Presidencia de Ecopetrol.

Esto, teniendo en cuenta las investigaciones penales que cursan en su contra. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al directivo por el delito de tráfico de influencias de servidor público y hay señalamientos en su contra por la violación de topes de financiación en la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia en 2022, en la que Roa fungió como gerente.

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“Hoy, la percepción de los empleados, accionistas, comunidades e inversionistas a nivel nacional e internacional se ha derrumbado dado los cuestionamientos hacia Ricardo Roa Barragán, lo cual ha afectado la reputación de la compañía (…) Solicitamos de manera inmediata que, en el marco de la debida diligencia, la Junta Directiva adopte las medidas que conduzcan a que el Dr. Ricardo Roa Barragán sea apartado del cargo como presidente de Ecopetrol”, se lee en el comunicado.

Ravelo Ravelo aseguró que, de no cumplir con la petición del sindicato, se convocará a una movilización nacional para defender el patrimonio “más importante” del país. “Están a tiempo de recuperar la confianza y la credibilidad”, indicó.

La USO pidió la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol ante investigaciones que están dañando la reputación de la empresa - crédito @usofrenteobrero/X
La USO pidió la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol ante investigaciones que están dañando la reputación de la empresa - crédito @usofrenteobrero/X

Sin embargo, no todos los miembros de la Junta Directiva de la USO están de acuerdo con Martín Fernando Ravelo. Ariel Corzo, integrante del órgano societario, aseguró que las advertencias que hizo sobre las medidas que se tomarán si Ricardo Roa no es apartado del cargo no fueron discutidas debidamente.

“El anuncio público del presidente de la USO frente a una posible movilización y parálisis de la producción de combustibles en el país como mecanismo para exigir la salida de Ricardo Roa a la Presidencia de Ecopetrol no es una decisión que se haya tomado en instancias institucionales”, precisó.

De acuerdo con su explicación, su pronunciamiento obedecería a una “postura del sector interior” de la Junta Directiva del sindicato, en el que se pretende apoyar al exembajador y candidato presidencial de izquierda Roy Barreras, que competirá en las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Ricardo Roa es investigado por tráfico de influencias y violación de topes de financiación de campaña - crédito Luisa González/Reuters
Ricardo Roa es investigado por tráfico de influencias y violación de topes de financiación de campaña - crédito Luisa González/Reuters

Además, afirmó que quienes adoptaron esa posición también respaldan el fracking, pasando “por encima” de las decisiones de “la máxima autoridad de la organización sindical”. En consecuencia, indicó que, ante el panorama actual, se debe actuar con prudencia y no hacer advertencias que pueden terminar impactando negativamente tanto a la compañía como a la economía del país.

Aseguró que también es necesario permitirle a la Junta Directiva de Ecopetrol actuar desde la independencia y la autonomía con respecto a la situación jurídica de Ricardo Roa y su permanencia en la estatal petrolera.

“Decirle al país que se corre el riesgo de una posible intervención de las agencias federales de Estados Unidos por el caso Roa a nuestra empresa puede generar pánico económico, puede afectar de igual forma la reputación de nuestra empresa”, aseveró.

Insistió en que la huelga y la movilización son mecanismos legítimos para expresarse y, en ese sentido, considera que la USO debe utilizarlos para “seguir defendiendo a Ecopetrol” de políticas de privatización.

Ricardo Roa se niega a dejar Ecopetrol

- crédito Cristian Bayona/Colprensa
Ricardo Roa aseguró que no dejará la Presidencia de Ecopetrol - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En conversación con Caracol Radio, el presidente de Ecopetrol indicó que, pese a la imputación de cargos en su contra y las indagaciones, no contempla dejar su cargo en la estatal petrolera. Aseguró que puede defenderse ante los estrados.

“Siempre he estado muy tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila. Tengo cómo demostrar mi inocencia frente a estos cuestionamientos que me han venido haciendo”, explicó al informativo citado.

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