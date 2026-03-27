Gustavo Petro vio dormido a Guillermo Alfonso Jaramillo durante el más reciente Consejo de Ministros: así fue el peculiar momento

El presidente de la República protagonizó un llamativo momento durante el Consejo de Ministros del martes 24 de marzo, cuando le llamó la atención a su funcionario - crédito Presidencia

Un momento insólito se hizo viral tras el más reciente Consejo de Ministros, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, que se efectuó el martes 24 de marzo, en el que el primer mandatario insistió en endilgar responsabilidades a su antecesor, Iván Duque Márquez, tras el accidente aéreo registrado en la jornada del lunes 23 de marzo, en el que un avión Hércules se precipitó a tierra y dejó 69 militares muertos.

Durante el encuentro del gabinete, el gobernante sorprendió a su círculo más cercano al notar que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se quedó, al parecer, dormido. La situación, captada en vivo por las redes oficiales, fue tomada con humor por el presidente, en contraste con la dura recriminación a la directora del DNP, Natalia Irene Molina, a la que regañó sin contemplaciones.

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El presidente Gustavo Petro hizo una particular reconvención al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el reciente Consejo de Ministros - crédito Presidencia

Así habría “pillado” Gustavo Petro dormido a Guillermo Alfonso Jaramillo; a directora de Planeación la regañó

Petro abordaba temas relacionados con la producción de alimentos cuando, ante la vista de todo su gabinete, se dirigió a Jaramillo y, con tono distendido, el presidente lo ‘echó al agua’, como se dice en el argot popular. “Guillermo Jaramillo, yo tengo más sueño que usted, porque no dormí anoche, la vaina esta de las rabias que me dan, pero hay que despertarse. Ustedes, yo sé que usted no es noctámbulo, pero a mí me toca”, dijo.

Es válido destacar que la cercanía entre Jaramillo y Petro tiene raíces profundas. Médico cirujano de profesión, el nacido en Líbano (Tolima) ha ocupado cargos clave en la política colombiana, como secretario de Salud de Bogotá durante la alcaldía de Petro, gobernador del Tolima, alcalde de Ibagué y senador. Su perfil técnico y su lealtad política lo han consolidado como figura de confianza para el mandatario.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está en la cartera desde el 1 de mayo de 2023, en reemplazo de Carolina Corcho - crédito Colprensa

Por ello, el comentario fue acompañado de sonrisas tanto de Petro como del propio Jaramillo, que reaccionó a esta particular reconvención como si hubiera cometido una pilatuna. Sin embargo, el ambiente relajado entre el presidente y el ministro contrastó con otro episodio ocurrido en la misma sesión, en el que la joven funcionaria recibió una reprimenda pública de parte del jefe de Estado, que descargó su enojo.

Petro fue contundente con Molina. “El Conpes, señora Irene, no está en discusión democrática de las fuerzas diferentes. La Constitución dice, apréndaselo... A lo mejor por estudiar tanto en Alemania no se leyó la Constitución: ‘El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia es el presidente de la República’“, expresó el gobernante en su regaño a la titular de la cartera de Ambiente, que quedó expuesta en el video.

Fue tal el enojo de Petro que fue incluso más allá en sus señalamientos. “(El presidente) toma las decisiones, no está en consenso, no es una asamblea estudiantil para decidir si se va a hacer huelga o no. Es una decisión de campo de batalla militar y ahí no funciona la democracia asamblearia, ahí funciona la orden”, expresó el presidente, que arremetió contra Molina, que ejerce como la titular del DNP.

Este trato diferenciado de Petro hacia Jaramillo no pasó inadvertido ni para el resto del gabinete ni para la opinión pública, pues la escena ha sido interpretada como un símbolo de la confianza que el presidente deposita en su círculo más próximo. A diferencia de Molina, que protagonizó un nuevo episodio en el que el político muestra su descontento contra uno de sus funcionarios, como ocurrió en el pasado con otros.