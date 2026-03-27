Después de sus fuertes enfrentamientos, Jhovanoty felicitó a Westcol por su transmisión en vivo con Gustavo Petro: “Puede que no les caiga bien”

Jhovanoty sorprende al reconocer el éxito de Westcol tras histórica entrevista con Gustavo Petro - crédito captura de pantalla Se dice de mí/Caracol

La reciente transmisión en vivo entre el streamer Westcol y el presidente Gustavo Petro no solo generó reacciones en el ámbito político y digital, sino que también provocó un giro inesperado en una de las rivalidades más comentadas del entretenimiento colombiano.

El humorista Jhovanoty sorprendió al pronunciarse públicamente sobre el encuentro, dejando de lado las diferencias que durante meses marcaron su relación con el creador de contenido paisa.

A través de su cuenta en X, el comediante reconoció el impacto del espacio digital liderado por Westcol y el alcance que logró con la entrevista.

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“Puede que Westcol no les caiga bien, pero lo de hoy no es casualidad. Conseguir una entrevista con un presidente no es fácil… El poder digital, de las nuevas audiencias, está abriendo puertas que antes eran impensables. Bien jugado por él y su equipo. Mañana, un niño de 25 años... Tendrá a todo un país hablando de lo que pasó”, escribió, generando de inmediato una ola de reacciones entre los usuarios.