Conectividad en la Amazonía: el proyecto que podría cambiar el acceso a internet en zonas olvidadas

Amazonas - La iniciativa contempla llevar internet a zonas con limitado acceso, impactando el desarrollo social, educativo y económico de miles de personas en el sur del país | (AP Foto/Iván Valencia, archivo)

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia para cerrar la brecha digital en la Amazonía, según información obtenida por Revista Semana, con la publicación de los prepliegos para un proyecto de conectividad.

La iniciativa contempla llevar internet a zonas con limitado acceso, impactando el desarrollo social, educativo y económico de miles de personas en el sur del país.

El proceso abre además la participación de interesados antes de la licitación formal, en un proyecto que busca transformar la conectividad en territorios históricamente rezagados.

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Conectividad a internet mediante fibra óptica | Foto: Blog Nexa

Un proyecto para cerrar la brecha digital

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó los prepliegos de un ambicioso proyecto de fibra óptica que pretende llevar conectividad a los departamentos de Amazonas y Putumayo, dos de las regiones con mayores dificultades de acceso a internet en Colombia.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional para reducir las desigualdades en el acceso a servicios digitales, especialmente en territorios apartados donde la infraestructura tecnológica ha sido limitada o inexistente.

El plan contempla el despliegue de una red de fibra óptica que conectará tanto cabeceras municipales como zonas rurales, lo que permitiría mejorar la calidad y estabilidad del servicio de internet en estas regiones.

Según explicó la ministra TIC, Carina Murcia, el proyecto incluye la instalación de aproximadamente 1.600 kilómetros de red a lo largo del río Putumayo, 70 kilómetros por el río Amazonas y cerca de 210 kilómetros terrestres, con lo que se espera beneficiar a cerca de 100.000 hogares.

Según explicó la ministra TIC, Carina Murcia, el proyecto incluye la instalación de aproximadamente 1.600 kilómetros de red a lo largo del río Putumayo, 70 kilómetros por el río Amazonas y cerca de 210 kilómetros terrestres, con lo que se espera beneficiar a cerca de 100.000 hogares | (Colombia Digital Summit 2026)

Este enfoque, que combina infraestructura fluvial y terrestre, busca adaptarse a las condiciones geográficas de la Amazonía, donde la selva, los ríos y la baja densidad poblacional han sido históricamente obstáculos para el desarrollo de redes de telecomunicaciones.

Impacto social y proceso de licitación

El proyecto no solo apunta a mejorar la conectividad, sino también a fortalecer el acceso a servicios esenciales como la educación virtual, la telemedicina, los trámites en línea y las oportunidades de emprendimiento digital.

En particular, se espera que comunidades rurales e indígenas puedan acceder a herramientas tecnológicas que faciliten su integración a la economía digital, reduciendo así las brechas frente a otras regiones del país.

La publicación de los prepliegos marca el inicio del proceso contractual, en el que se definirán las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para la ejecución del proyecto. Este documento permite que los interesados presenten observaciones antes de la apertura formal de la licitación.

De acuerdo con el MinTIC, este paso es clave para garantizar transparencia y competencia en el proceso, además de ajustar los términos del contrato a las necesidades del proyecto y del territorio.

El Gobierno ha reconocido que la Amazonía colombiana presenta uno de los mayores rezagos en conectividad del país, debido a factores como la geografía compleja y la dispersión de la población, lo que ha limitado el acceso a internet y servicios digitales.

Usuario de Internet | EFE/PABLO MARTIN/Archivo

En ese contexto, la ministra señaló que este proyecto busca saldar una deuda histórica con esta región del país, destacando que el despliegue de fibra óptica por los ríos representa una solución innovadora frente a los desafíos logísticos.

El proceso continuará con la recepción de comentarios a los prepliegos, la realización de ajustes y la posterior apertura de la licitación, con el objetivo de adjudicar el contrato en los próximos meses.

Aunque el anuncio representa un avance significativo, el impacto final dependerá de la ejecución del proyecto y de su capacidad para superar los retos técnicos, ambientales y logísticos propios de la Amazonía, una región clave para el desarrollo sostenible del país.