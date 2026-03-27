Colombia

Colombia avanza en educación, pero más lento que otros países de América Latina, advierte informe de la Unesco

El informe señaló que Colombia logró avances, pero aún enfrenta problemas de repitencia, deserción y desigualdad que frenan el progreso del sistema

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Los padres de familia deben orientarse con los lineamientos del Ministerio de Educación - crédito Ministerio de Educación
El informe de la Unesco destaca que Colombia se mantiene en un punto intermedio en acceso y equidad educativa regional - crédito Ministerio de Educación

Hay cifras que no hacen ruido inmediato, pero que dicen mucho sobre el rumbo de un país. En educación, Colombia está avanzando, sí, pero a un paso más lento del que exige el contexto regional. Y esa diferencia, aunque sutil, empieza a hacerse visible. El acceso a las aulas mejora con los años, pero no con la misma velocidad que en otros países de América Latina. Mientras algunos lograron cerrar brechas de manera más decidida, el caso colombiano refleja un progreso más gradual, que hoy se traduce en rezagos difíciles de ignorar.

Ese contraste se vuelve más evidente cuando se pone en perspectiva internacional. En un momento en el que el mundo enfrenta retrocesos en cobertura educativa, el país no está entre los más rezagados, pero tampoco entre los que lideran las soluciones. El último informe de la Unesco sobre acceso y equidad educativa lo deja claro, Colombia se ubica en una especie de punto medio. Logró avances importantes en las últimas décadas, pero estos no son suficientes para alcanzar a naciones comparables en la región.

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Imagen de referencia. El 53% de los colegios atribuye la deserción estudiantil a la incapacidad de pago de las familias y el 42% a los cambios de residencia - crédito Colprensa
La repitencia escolar en Colombia está asociada a factores como brechas socioeconómicas y desigualdades en el acceso a recursos educativos - crédito Colprensa

A comienzos de los años 2000, el panorama era distinto. Colombia compartía niveles similares de escolarización con países como Perú y Costa Rica, especialmente en educación secundaria. En ese entonces, cerca de un tercio de los jóvenes en estos países estaba fuera del sistema educativo.

Dos décadas después, la historia cambió, pero no de la misma manera para todos. Costa Rica logró reducir esa proporción a niveles mínimos, mientras Perú también avanzó de forma significativa. Colombia, en cambio, aún mantiene una cantidad considerable de jóvenes que no logran completar la educación media.

Detrás de estas cifras hay más que un problema de cobertura. También aparece una dificultad persistente para garantizar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo hasta finalizar su proceso formativo. En ese punto entra un factor clave, la repitencia escolar. Este fenómeno, que implica que un estudiante deba repetir un grado por no cumplir con los requisitos académicos, se ha comportado de forma desigual en el país.

Mientras en primaria la repitencia disminuyó, en secundaria básica muestra un leve aumento. Este comportamiento va en contravía de la tendencia global, donde los esfuerzos están orientados a reducir este tipo de rezagos. El impacto no es menor. Repetir un año escolar no solo retrasa el proceso educativo, también puede afectar la motivación de los estudiantes. En muchos casos, se convierte en un punto de quiebre que termina en abandono escolar.

Las escuelas en Colombia enfrentan un aumento de ataques y uso militar en medio del conflicto armado - crédito Unicef Colombia
Las condiciones de acceso y permanencia en la educación colombiana muestran profundas diferencias entre las zonas urbanas y rurales - crédito Unicef Colombia

Por eso, el análisis no se limita a números. La repitencia suele estar asociada a factores más amplios, como la calidad de la enseñanza, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes o las brechas en el acceso a recursos educativos. Aun así, el panorama no es completamente negativo. Cada vez más jóvenes en Colombia logran terminar el bachillerato, lo que evidencia avances en el sistema educativo. Sin embargo, el ritmo sigue siendo insuficiente frente a los objetivos planteados.

Uno de los más ambiciosos es la universalización de la educación media. Inicialmente, se proyectaba que este objetivo se alcanzaría hacia 2030. Hoy, las estimaciones indican que podría aplazarse hasta 2040. Ese retraso no solo implica una meta incumplida. También refleja las dificultades estructurales que enfrenta el sistema para garantizar acceso, permanencia y calidad de manera simultánea.

En este contexto, el desafío va más allá de ampliar la cobertura. Se trata de asegurar que los estudiantes no solo ingresen al sistema, sino que encuentren en él las condiciones necesarias para avanzar y culminar su formación.

Colombia necesita fortalecer políticas públicas y mejorar la calidad educativa para cerrar las brechas regionales y sociales existentes - crédito Iván Valencia/AP
Colombia necesita fortalecer políticas públicas y mejorar la calidad educativa para cerrar las brechas regionales y sociales existentes - crédito Iván Valencia/AP

La discusión, entonces, se traslada a la calidad del proceso educativo. No basta con que haya más estudiantes en las aulas; es necesario que el aprendizaje sea efectivo y que responda a las realidades de cada territorio. Además, las brechas regionales siguen siendo un factor determinante. Las condiciones de acceso y permanencia no son iguales en zonas urbanas y rurales, lo que profundiza las desigualdades.

Lo que mostró el informe es, en esencia, un llamado de atención. Colombia avanzó, pero necesita acelerar el paso si quiere cerrar las brechas que aún persisten. El reto no es menor. Implica fortalecer políticas públicas, mejorar la calidad educativa y atender las condiciones sociales que inciden en el acceso a la educación.

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