Colombia

Viajar sin revisar esto podría arruinar sus planes: alerta de MinSalud antes de Semana Santa

Autoridades de salud insisten en una verificación clave antes de viajar y advierten riesgos que muchos pasan por alto en temporadas de alta movilidad dentro y fuera del país

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Organizar la maleta con precisión y verificar la documentación evita contratiempos en el aeropuerto - crédito iStock
Viajes de los colombianos en Semana Santa - crédito iStock

El Ministerio de Salud lanzó un llamado urgente a quienes planean viajar en Semana Santa y otros periodos del año para que revisen un aspecto clave que podría afectar su salud, según información obtenida por Revista Semana.

La entidad advirtió sobre riesgos asociados a enfermedades prevenibles que podrían incrementarse con el aumento de desplazamientos, especialmente hacia zonas con condiciones específicas de transmisión, por lo que resulta importante la actualizar el esquema de vacunación.

Las autoridades también señalaron que hay medidas puntuales que deben cumplirse con anticipación para evitar complicaciones durante los viajes.

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Las autoridades esperan que esta jornada ayude a acercarse más al objetivo de lograr la inmunidad colectiva en Colombia - crédito Camila Díaz/Colprensa
Ministerio de Salud advirtió sobre riesgos asociados a enfermedades prevenibles que podrían incrementarse con el aumento de desplazamientos, especialmente hacia zonas con condiciones específicas de transmisión- crédito Camila Díaz/Colprensa

Riesgos y advertencias antes de viajar

El Ministerio de Salud y Protección Social recomendó a los viajeros verificar y actualizar sus esquemas de vacunación antes de desplazarse durante Semana Santa, los puentes festivos y las vacaciones de mitad de año.

La advertencia se enfoca especialmente en enfermedades como la fiebre amarilla y el sarampión, que pueden representar un riesgo en determinadas zonas del país y en destinos internacionales.

En el caso de la fiebre amarilla, la entidad indicó que quienes viajen a zonas de riesgo, como el departamento del Tolima, deben contar con la vacuna aplicada al menos 10 días antes del viaje, tiempo necesario para que el biológico genere protección.

Además, las autoridades señalaron que las personas que recibieron la vacuna hace más de 10 años y que se desplacen por municipios con casos confirmados deben aplicarse una dosis de refuerzo como medida preventiva adicional.

El Ministerio también advirtió que, desde el inicio del brote en 2024, se han confirmado 179 casos de fiebre amarilla, con 79 fallecimientos, la mayoría en personas no vacunadas que viajaron desde diferentes regiones del país hacia zonas con circulación del virus.

Recomendaciones para viajeros y situación actual

En cuanto al sarampión, el Ministerio alertó sobre el aumento de casos en la región e indicó que quienes planeen viajar a países como Canadá, Estados Unidos o México deben revisar su esquema de vacunación.

La vacunación es clave para prevenir enfermedades y evitar brotes epidémicos en viajeros y comunidades - crédito Colprensa
Vacunación en Colombia - Viajes en Semana Santa - crédito Colprensa

En caso de no contar con el esquema completo, recomendó aplicarse una dosis de refuerzo al menos 15 días antes del viaje, con el fin de reducir el riesgo de contagio.

En lo corrido de 2026, Colombia ha confirmado cuatro casos importados de sarampión, sin reportes de contagio local hasta el momento, lo que mantiene la alerta ante posibles ingresos del virus por viajeros internacionales.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reiteró que el país cuenta con disponibilidad de vacunas y que el proceso de inmunización se mantiene activo en todo el territorio nacional.

“La vacunación continúa con normalidad en todo el territorio nacional… Antes de viajar, revisar el carné, actualizar las vacunas y acudir a los puntos de vacunación habilitados”, afirmó el funcionario, citado por Revista Semana.

Entre las recomendaciones también se incluye verificar el esquema en niños, adultos y personal de salud, así como cumplir con dosis específicas según edad, condición y destino del viaje.

Las autoridades insistieron en que la prevención es fundamental en contextos de alta movilidad, donde el contacto entre personas de distintas regiones puede facilitar la propagación de enfermedades que, en muchos casos, pueden evitarse con esquemas de vacunación completos.

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