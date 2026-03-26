Colombia

Registrador nacional aseguró que el preconteo de las elecciones al Congreso coincidió en un 99,8% con los resultados oficiales

Hernán Penagos resaltó la coincidencia casi total entre los resultados preliminares y el escrutinio, mientras destacó la publicación de cientos de miles de actas y la labor del Consejo Nacional Electoral

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El registrador Nacional, Hernán Penagos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El funcionario nacional afirmó que el proceso de escrutinio avanzó ágilmente y que la ciudadanía pudo consultar más de 800 mil actas publicadas por las autoridades electorales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El preconteo de las elecciones legislativas, que se realizaron el 8 de marzo de 2026, arrojó un nivel de precisión del 99,8%, según informó el registrador nacional, Hernán Penagos.

El funcionario aseguró que este resultado representa un hecho sin precedentes en la historia electoral de Colombia, destacando la cercanía entre los datos preliminares y los escrutinios oficiales.

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Durante su declaración, Hernán Penagos mencionó: “Lo ha dicho la Misión de Observación Electoral (MOE), el preconteo en Colombia tuvo un acierto del 99,8%. En la historia de Colombia nunca un preconteo había alcanzado una cifra casi exacta respecto de los datos de escrutinio”.

Hernán Penagos aseguró que este resultado representa un hecho sin precedentes en la historia electoral de Colombia 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Hernán Penagos aseguró que este resultado representa un hecho sin precedentes en la historia electoral de Colombia 2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Esta coincidencia, según el registrador, evidencia la eficacia del sistema implementado en los recientes comicios legislativos.

El funcionario también hizo referencia al papel desempeñado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el desarrollo del escrutinio.

Penagos afirmó que el proceso ha avanzado con agilidad y que la autoridad electoral ha entregado casi la totalidad de las credenciales destinadas a los miembros de la Cámara de Representantes. En sus palabras: “Además, todo el proceso de escrutinio viene avanzando con mucha agilidad, el Consejo Nacional Electoral lo viene realizando con mucho juicio, se han entregado casi la totalidad de las credenciales de Cámara de Representantes”.

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa
Hernán Penagos hizo referencia al papel desempeñado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el desarrollo del escrutinio - crédito Colprensa

De acuerdo con Penagos, hasta el momento se han publicado cerca de 800.000 actas correspondientes a las elecciones, facilitando la consulta ciudadana.

El registrador añadió que las reclamaciones por parte de las diferentes comisiones escrutadoras se resolvieron sin mayores dificultades y que se encuentran disponibles todas las actas electorales E14, tanto de transmisión como de delegados y de claveros. “Son más de 800 mil actas que hoy están publicadas”, explicó.

Las declaraciones de Hernán Penagos se dieron después del sorteo de candidatos presidenciales, conformando de esa manera el tarjetón electoral para la primera vuelta presidencial, que se realizará el 1 de mayo de 2026.

El registrador nacional, Hernán Penagos, ofreció información relevante acerca del diseño del tarjetón que utilizarán los votantes colombianos durante las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026. Penagos expresó confianza en el proceso electoral y destacó la incorporación de fotografías tanto de los candidatos a la presidencia como de sus fórmulas vicepresidenciales.

Según sus palabras, este elemento visual ayuda a que los ciudadanos puedan identificar fácilmente a los aspirantes, reduciendo posibles equivocaciones al momento de votar.

El funcionario subrayó que la tarjeta electoral está pensada para que resulte clara y sencilla de usar, lo que permitirá a los electores tomar decisiones de forma rápida y precisa. Hizo hincapié en que, a diferencia de procesos anteriores, en esta ocasión no existirán promotores del voto en blanco. La opción de voto en blanco solo aparecerá en la última posición del tarjetón, sin representantes asignados.

Penagos también aclaró que, aunque los candidatos ya están definidos, los partidos políticos aún pueden solicitar cambios en sus logotipos antes de que comience la impresión del material electoral, prevista para la segunda semana de abril. Las alteraciones únicamente pueden afectar a los emblemas de las agrupaciones políticas y no a la ubicación de los candidatos en la tarjeta.

En cuanto a posibles renuncias de aspirantes, el registrador precisó que, si alguno de los candidatos a la presidencia o vicepresidencia decide retirarse antes de la impresión de las tarjetas, su imagen será eliminada y el espacio quedará en blanco. Si la renuncia ocurre después de la impresión, esa situación se resolverá durante el escrutinio.

Hernán Penagos expresó confianza en el proceso electoral y destacó la incorporación de fotografías tanto de los candidatos a la presidencia como de sus fórmulas vicepresidenciales - crédito Registraduría
Hernán Penagos expresó confianza en el proceso electoral y destacó la incorporación de fotografías tanto de los candidatos a la presidencia como de sus fórmulas vicepresidenciales - crédito Registraduría

Respecto al formato del tarjetón, Penagos adelantó que mantendrá el tamaño y el color utilizados en las consultas realizadas el 8 de marzo. Aunque podrían realizarse ajustes en los logotipos de algunos partidos, cualquier decisión final corresponderá al Consejo Nacional Electoral.

Finalmente, el registrador recordó los plazos importantes del calendario electoral. Tras el sorteo del tarjetón, que se realizó el 25 de marzo, el 31 de marzo vence el periodo para que los ciudadanos soliciten el cambio de su lugar de votación, trámite que puede realizarse tanto en las sedes de la Registraduría como a través de la página web, especialmente habilitada para quienes residen en el exterior.

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