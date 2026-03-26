“Quien no quiera se puede ir”: Petro sacude a su gabinete y fija el rumbo hasta el final de su gobierno

Petro en consejo de ministros - El presidente lanzó un fuerte mensaje a sus ministros, habló de su permanencia en el poder y planteó decisiones clave en medio del consejo de ministros| crédito César Carrión/Presidencia

El presidente Gustavo Petro envió un duro mensaje a su gabinete durante un consejo de ministros en el que dejó claras tensiones internas y decisiones clave de su gobierno, según información obtenida por Revista Semana. El encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, estuvo marcado por llamados de atención directos a varios funcionarios y por definiciones políticas en medio de un contexto de presión institucional tras la tragedia del avión Hércules en Putumayo.

El mandatario no solo reprendió a varios ministros, sino que también dejó clara su intención de gobernar hasta el final del periodo y exigió compromiso total con su proyecto político, en un momento en el que han surgido cuestionamientos desde distintos sectores sobre el rumbo de su administración y la estabilidad de su equipo de gobierno.

Además, Petro abordó temas estructurales como la necesidad de fortalecer el sector defensa, impulsar reformas y garantizar la continuidad de su visión política más allá de su mandato, lo que ha generado reacciones en el escenario político nacional.

Petro abordó temas estructurales como la necesidad de fortalecer el sector defensa, impulsar reformas y garantizar la continuidad de su visión política más allá de su mandato, lo que ha generado reacciones en el escenario político nacional | crédito Joel González/Presidencia de la República

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Durante el consejo de ministros, el presidente lanzó un mensaje contundente a quienes hacen parte de su gabinete, al cuestionar la falta de enfoque de algunos funcionarios en medio de la coyuntura actual. “Ministros de aquí que se van a otras vainas… Yo gobierno hasta el 6 de agosto. Quien no quiera, se puede ir”, afirmó, dejando ver incomodidad con la actitud de algunos miembros de su equipo.

El jefe de Estado insistió en que cumplirá su mandato conforme a la Constitución, desmarcándose de las críticas de la oposición que han planteado dudas sobre su permanencia en el poder. En ese sentido, reiteró que su responsabilidad es gobernar hasta el final del periodo, pero también dejó claro que espera disciplina y alineación total dentro de su gabinete.

En medio de su intervención, Petro volvió a poner sobre la mesa la importancia de su proyecto político, al señalar que este debe continuar más allá de su administración. Esta postura ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos como la Procuraduría, que han advertido sobre la participación en política de un presidente en ejercicio.

El mandatario también hizo referencia a decisiones pasadas en Bogotá, como el cambio del modelo del metro, para ejemplificar cómo las decisiones políticas pueden afectar el desarrollo del país a largo plazo. Con esto, buscó reforzar su argumento sobre la necesidad de mantener una línea de continuidad en las políticas públicas.

Petro también hizo referencia a decisiones pasadas en Bogotá, como el cambio del modelo del metro, para ejemplificar cómo las decisiones políticas pueden afectar el desarrollo del país a largo plazo - crédito Presidencia

Uno de los ejes centrales del consejo de ministros fue la tragedia del avión Hércules en Putumayo, que dejó más de 60 uniformados muertos y ha generado un fuerte debate sobre el estado de los equipos militares y las decisiones en materia de defensa. Petro utilizó este contexto para insistir en la urgencia de fortalecer las capacidades del país en este sector.

En ese sentido, anunció la intención de impulsar una reforma tributaria que permita destinar mayores recursos a la defensa, argumentando que el país necesita mejorar sus condiciones para enfrentar amenazas internas y externas.

Además, el presidente hizo un llamado directo a la Policía Nacional para que priorice la compra de armamento producido en Colombia, en lugar de adquirir equipos en el exterior. “La Policía… no me hacen compras por fuera… Hay que fortalecer la capacidad de hacer armas por parte de Colombia”, señaló.

El mandatario explicó que desarrollar capacidades propias en materia de defensa es clave para garantizar la soberanía y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo. También advirtió que depender de proveedores internacionales puede limitar la autonomía del país en momentos críticos.

En ese mismo tono, Petro cuestionó prácticas internas relacionadas con la adquisición de equipos y planteó la necesidad de transformar la manera en que se gestionan estos procesos dentro de las instituciones.

El consejo de ministros también dejó en evidencia un momento de tensión dentro del Gobierno, en el que el presidente busca consolidar su equipo y alinear a sus funcionarios en la recta final del mandato.