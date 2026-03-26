No todos los vehículos deben hacer revisión técnico-mecánica: estos casos siguen pasando desapercibidos

Revisión Tecnomecánica - Aunque muchos conductores asumen que el trámite es obligatorio para todos, la ley contempla excepciones que pocos conocen y que pueden evitar sanciones o gastos innecesarios- crédito CDA

La revisión técnico-mecánica es un requisito obligatorio en Colombia, pero no todos los vehículos están obligados a cumplirla en las mismas condiciones, según información obtenida por Revista Semana, lo que genera dudas entre conductores.

Existen excepciones definidas por la ley que permiten a ciertos vehículos circular sin este requisito durante un tiempo o de forma permanente, dependiendo de su tipo y uso.

Conocer estos casos puede evitar multas, trámites innecesarios y confusiones frecuentes entre los propietarios de vehículos.

Tecnomecánica - Conocer estos casos puede evitar multas, trámites innecesarios y confusiones frecuentes entre los propietarios de vehículos - crédito CDA

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Vehículos exentos y plazos que muchos desconocen

En Colombia, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes (RTMyEC) es obligatoria para que los vehículos puedan circular legalmente. Sin embargo, el Código Nacional de Tránsito establece excepciones claras.

Uno de los casos más comunes es el de los vehículos nuevos particulares, los cuales no están obligados a realizar la revisión durante los primeros cinco años desde su matrícula. Solo a partir del sexto año deben someterse a la primera revisión y, desde ese momento, cumplirla de manera anual.

En contraste, los vehículos de servicio público, motocicletas y similares tienen un plazo más corto. Estos deben realizar su primera revisión a los dos años de haber sido matriculados y, posteriormente, repetir el proceso cada año.

Otra excepción importante corresponde a los vehículos con placas extranjeras que ingresan al país de forma temporal. Si su permanencia no supera los tres meses, no están obligados a realizar la revisión técnico-mecánica. No obstante, si exceden ese tiempo, deberán cumplir con este requisito conforme a la normativa colombiana.

Adicionalmente, existen categorías específicas de vehículos que no están sometidas a esta revisión, como los automotores registrados como clásicos o antiguos, los agrícolas, los montacargas, los vehículos con sidecar y la maquinaria utilizada en construcción o minería.

Adicionalmente, existen categorías específicas de vehículos que no están sometidas a esta revisión, como los automotores registrados como clásicos o antiguos, los agrícolas, los montacargas, los vehículos con sidecar y la maquinaria utilizada en construcción o minería| crédito @Supertransporte / X

Qué se revisa y por qué es obligatorio

La revisión técnico-mecánica tiene como objetivo principal garantizar que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas para circular, reduciendo el riesgo de accidentes derivados de fallas técnicas.

Durante este proceso se evalúan múltiples aspectos del vehículo, incluyendo el estado de la carrocería, el funcionamiento del sistema mecánico y eléctrico, la dirección, la suspensión, los frenos y las llantas.

También se revisan los niveles de emisión de gases contaminantes, con el fin de verificar que el vehículo cumple con los estándares ambientales establecidos.

Además, se inspeccionan elementos como los vidrios y otros componentes que pueden incidir en la seguridad vial.

Revisión técnico mecánica - Durante este proceso se evalúan múltiples aspectos del vehículo, incluyendo el estado de la carrocería, el funcionamiento del sistema mecánico y eléctrico, la dirección, la suspensión, los frenos y las llantas | crédito Colprensa

El cumplimiento de este requisito es indispensable para transitar por las vías del país, y su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas.

Por ejemplo, no contar con el SOAT vigente no solo impide realizar la revisión técnico-mecánica, sino que también puede derivar en multas significativas.

En ese contexto, las autoridades insisten en la importancia de conocer tanto las obligaciones como las excepciones que establece la ley, con el fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad en las carreteras.

La normativa también establece la periodicidad de la revisión según el tipo de vehículo, lo que implica que los propietarios deben estar atentos a los tiempos establecidos para no incurrir en infracciones.

Entender estas condiciones permite a los conductores cumplir con la ley de manera adecuada, optimizar sus trámites y evitar sanciones relacionadas con la movilidad.