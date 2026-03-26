Colombia

No todos los vehículos deben hacer revisión técnico-mecánica: estos casos siguen pasando desapercibidos

Aunque muchos conductores asumen que el trámite es obligatorio para todos, la ley contempla excepciones que pocos conocen y que pueden evitar sanciones o gastos innecesarios

Guardar
El Ministerio de Transporte entregó un documento con modificaciones importantes en la revisión técnico-mecánica para 2025 - crédito CDA
Revisión Tecnomecánica - Aunque muchos conductores asumen que el trámite es obligatorio para todos, la ley contempla excepciones que pocos conocen y que pueden evitar sanciones o gastos innecesarios- crédito CDA

La revisión técnico-mecánica es un requisito obligatorio en Colombia, pero no todos los vehículos están obligados a cumplirla en las mismas condiciones, según información obtenida por Revista Semana, lo que genera dudas entre conductores.

Existen excepciones definidas por la ley que permiten a ciertos vehículos circular sin este requisito durante un tiempo o de forma permanente, dependiendo de su tipo y uso.

Conocer estos casos puede evitar multas, trámites innecesarios y confusiones frecuentes entre los propietarios de vehículos.

Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el 57% de los vehículos en Colombia no cumplieron con la revisión técnico-mecánica en 2024 - crédito CDA
Tecnomecánica - Conocer estos casos puede evitar multas, trámites innecesarios y confusiones frecuentes entre los propietarios de vehículos - crédito CDA

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Vehículos exentos y plazos que muchos desconocen

En Colombia, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes (RTMyEC) es obligatoria para que los vehículos puedan circular legalmente. Sin embargo, el Código Nacional de Tránsito establece excepciones claras.

Uno de los casos más comunes es el de los vehículos nuevos particulares, los cuales no están obligados a realizar la revisión durante los primeros cinco años desde su matrícula. Solo a partir del sexto año deben someterse a la primera revisión y, desde ese momento, cumplirla de manera anual.

En contraste, los vehículos de servicio público, motocicletas y similares tienen un plazo más corto. Estos deben realizar su primera revisión a los dos años de haber sido matriculados y, posteriormente, repetir el proceso cada año.

Otra excepción importante corresponde a los vehículos con placas extranjeras que ingresan al país de forma temporal. Si su permanencia no supera los tres meses, no están obligados a realizar la revisión técnico-mecánica. No obstante, si exceden ese tiempo, deberán cumplir con este requisito conforme a la normativa colombiana.

Adicionalmente, existen categorías específicas de vehículos que no están sometidas a esta revisión, como los automotores registrados como clásicos o antiguos, los agrícolas, los montacargas, los vehículos con sidecar y la maquinaria utilizada en construcción o minería.

Los CDA están sujetos a constantes revisiones por parte de las autoridades - crédito @Supertransporte / X
Adicionalmente, existen categorías específicas de vehículos que no están sometidas a esta revisión, como los automotores registrados como clásicos o antiguos, los agrícolas, los montacargas, los vehículos con sidecar y la maquinaria utilizada en construcción o minería| crédito @Supertransporte / X

Qué se revisa y por qué es obligatorio

La revisión técnico-mecánica tiene como objetivo principal garantizar que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas para circular, reduciendo el riesgo de accidentes derivados de fallas técnicas.

Durante este proceso se evalúan múltiples aspectos del vehículo, incluyendo el estado de la carrocería, el funcionamiento del sistema mecánico y eléctrico, la dirección, la suspensión, los frenos y las llantas.

También se revisan los niveles de emisión de gases contaminantes, con el fin de verificar que el vehículo cumple con los estándares ambientales establecidos.

Además, se inspeccionan elementos como los vidrios y otros componentes que pueden incidir en la seguridad vial.

Tenga en cuenta que si va a realizar la revisión técnico mecánica se recomienda que lleve su vehículo a alguien de confianza - crédito Colprensa
Revisión técnico mecánica - Durante este proceso se evalúan múltiples aspectos del vehículo, incluyendo el estado de la carrocería, el funcionamiento del sistema mecánico y eléctrico, la dirección, la suspensión, los frenos y las llantas | crédito Colprensa

El cumplimiento de este requisito es indispensable para transitar por las vías del país, y su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas.

Por ejemplo, no contar con el SOAT vigente no solo impide realizar la revisión técnico-mecánica, sino que también puede derivar en multas significativas.

En ese contexto, las autoridades insisten en la importancia de conocer tanto las obligaciones como las excepciones que establece la ley, con el fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad en las carreteras.

La normativa también establece la periodicidad de la revisión según el tipo de vehículo, lo que implica que los propietarios deben estar atentos a los tiempos establecidos para no incurrir en infracciones.

Entender estas condiciones permite a los conductores cumplir con la ley de manera adecuada, optimizar sus trámites y evitar sanciones relacionadas con la movilidad.

Temas Relacionados

Revisión técnico-mecánicaVehículosTránsitoLey 769Colombia -Noticias

Más Noticias

“Quien no quiera se puede ir”: Petro sacude a su gabinete y fija el rumbo hasta el final de su gobierno

El presidente lanzó un fuerte mensaje a sus ministros, habló de su permanencia en el poder y planteó decisiones clave en medio del consejo de ministros

“Quien no quiera se puede ir”: Petro sacude a su gabinete y fija el rumbo hasta el final de su gobierno

Muchos pensionados lo ignoran hasta que pasa: estas situaciones pueden frenar su mesada sin previo aviso

El pago de la pensión puede detenerse por razones que van desde trámites pendientes hasta decisiones legales, lo que ha generado alertas entre quienes dependen de este ingreso

Muchos pensionados lo ignoran hasta que pasa: estas situaciones pueden frenar su mesada sin previo aviso

“Darle poder a criminales es garantizar un genocidio”: Petro arremete contra gobernador de Antioquia

El presidente Gustavo Petro lanzó un duro señalamiento contra Andrés Julián Rendón y reavivó la tensión política en Antioquia por presuntos vínculos y acusaciones cruzadas

“Darle poder a criminales es garantizar un genocidio”: Petro arremete contra gobernador de Antioquia

Viajar sin revisar esto podría arruinar sus planes: alerta de MinSalud antes de Semana Santa

Autoridades de salud insisten en una verificación clave antes de viajar y advierten riesgos que muchos pasan por alto en temporadas de alta movilidad dentro y fuera del país

Viajar sin revisar esto podría arruinar sus planes: alerta de MinSalud antes de Semana Santa

Contraloría advierte “vacíos” en decretos de emergencia de Petro y lanza alertas sobre manejo de recursos

El organismo de control pidió ajustes legales, mayor rigor en el recaudo de nuevos impuestos y advirtió riesgos en la ejecución de recursos tras revisar decretos de emergencia del Gobierno

Contraloría advierte “vacíos” en decretos de emergencia de Petro y lanza alertas sobre manejo de recursos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Cristina Hurtado habló sobre su salida de RCN y de Carla Giraldo: “No la pase muy bien allá”

Exmodelo Ingrid Karina fue vista en lamentable estado por un taxista en Bogotá y realizó conmovedora petición

Marcela Reyes sorprende con un viaje a Miami y genera rumores de una nueva entrevista sobre B King: esto es lo que se sabe

Así suena “Te Quiero Ver Campeón”: el emotivo tema de los exponentes de la música popular que celebra a la selección Colombia

Pipe Bueno relató insólita situación que vivió en un evento privado: “Yo no bebía antes, pero ese día...”

Deportes

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

James contra Modrić: el duelo de veteranos que buscarán destacar en su última Copa del Mundo

Jhon Jáder Durán solo genera pérdidas en el fútbol: su valor en el mercado cayó 15 millones de euros

Técnico de Croacia toma precauciones para enfrentar a la selección Colombia: “Está entre los tres mejores de Sudamérica”

Alberto Gamero tendría su primera experiencia internacional como técnico: este sería el equipo que lo buscaría

Estos son los precios de boletería para ver a la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol en Cali