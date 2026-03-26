La Superintendencia de Notariado anunció la apertura de 340 vacantes para notarios en más de 30 departamentos: qué se necesita y cómo aplicar

El concurso de notarios 2026 en Colombia abre cerca de 340 vacantes distribuidas entre notarías de varias categorías - crédito Superintendencia de Notariado y Registro

Cerca de 340 vacantes para desempeñarse como notario en Colombia serán abiertas en el próximo concurso de méritos, proceso cuya inscripción se realizará entre el 26 de junio y el 17 de julio de 2026, tras haber sido reanudado después de casi un año de suspensión por decisión del Consejo Superior de la Carrera Notarial, según informó la Superintendencia de Notariado y Registro (Supernotariado).

Este concurso permitirá el ingreso de nuevos funcionarios para certificar actos jurídicos y garantizar la fe pública en distintas regiones del país durante el periodo 2026-2027.

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La Superintendencia de Notariado y Registro precisó que la suspensión del concurso había sido impuesta por el Gobierno en septiembre de 2025, lo que mantuvo el proceso paralizado durante siete meses.

El levantamiento de esta medida por parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial permitió fijar un nuevo cronograma: los aspirantes deberán presentar pruebas escritas el 11 de octubre de 2026 y la lista definitiva de ganadores será publicada el 28 de julio de 2027.

La inscripción al concurso de notarios se realizará en línea entre el 26 de junio y el 17 de julio de 2026 a través de la Universidad Libre - crédito Difusión

El concurso cuenta con oportunidades en notarías de primera, segunda y tercera categoría distribuidas en múltiples departamentos, con requisitos que varían según el nivel de responsabilidad y experiencia exigida por cada una.

Para optar a las vacantes, todo postulante debe ser colombiano o colombiana, tener más de 30 años (aunque un requisito general marca la mayoría de edad desde los 18 años) y demostrar una reputación intachable, según se lee en las bases del proceso.

Los requisitos particulares para cada categoría son detallados por la Superintendencia de Notariado y Registro en los siguientes términos: Las notarías de primera categoría exigen ser abogado titulado y haber ejercido como notario, registrador de instrumentos públicos, juez, profesor universitario en derecho o abogado con al menos diez años de experiencia. Alternativamente, quien no tenga título de abogado debe acreditar al menos ocho años como notario o registrador en círculo de primera categoría, o doce años en círculos de categoría inferior.

acceder con distintos niveles de experiencia jurídica, docencia en derecho o práctica notarial certificada - crédito @Supernotariado/X

Para las notarías de segunda categoría, se requiere ser abogado titulado y haber sido notario durante dos años, o bien, experiencia equivalente como profesor, juez o abogado por un mínimo de cinco años. Si no se posee el título de abogado, el aspirante deberá comprobar seis años en la función de notario de igual o superior categoría, o nueve años en círculos de rango inferior.

En tanto, las notarías de tercera categoría demandan ser abogado titulado, o, para quienes no lo sean, acreditar al menos dos años de ejercicio notarial, o finalización de estudios secundarios junto con tres años de práctica judicial, notarial o registral. Otra opción es certificar al menos cinco años de experiencia en alguna de esas áreas.

Este bloque explica los requisitos indispensables para postular a cargos de notario en las distintas categorías; especifica la necesidad de título profesional, experiencia previa y reputación, lo que restringe la competencia a perfiles con formación jurídica comprobada o amplia trayectoria en funciones relacionadas.

Distribución de las vacantes y proceso de inscripción en línea

Para notarías de primera categoría, se exige título de abogado y una experiencia jurídica o notarial mínima de diez años, según la Superintendencia de Notariado - crédito @Supernotariado/X

De acuerdo con información oficial proporcionada por la Superintendencia, las cerca de 340 vacantes están distribuidas en notarías ubicadas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca (incluida Bogotá), Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada, entre otros.

El proceso de inscripción para el concurso nacional de notarios se realizará a través de una página específica habilitada por la Universidad Libre. Los interesados deberán cargar su hoja de vida, así como los documentos soporte que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos, de manera completamente virtual y dentro de las fechas establecidas.

Hasta el cierre de la convocatoria en julio de 2026, quienes cumplan los requisitos podrán competir por los puestos disponibles. Una vez que se hayan presentado las pruebas escritas el 11 de octubre del mismo año, la Superintendencia de Notariado y Registro publicará la lista definitiva de seleccionados el 28 de julio de 2027, con lo que se dará inicio a una nueva cohorte de notarios distribuidos en notarías de todo el territorio colombiano.

Este proceso representa la mayor apertura de cargos notariales en Colombia desde la suspensión del concurso en 2025, con impacto directo en la provisión de servicios de fe pública y certificación de actos jurídicos en más de treinta departamentos, según subraya la entidad responsable, la Superintendendencia de Notariado.