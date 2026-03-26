Colombia

La DEA investiga si funcionarios de Ecopetrol se habrían prestado para “lavar” dineros del narcotráfico

El reporte señala que agencias estadounidenses analizan transferencias sospechosas supuestamente vinculadas a colaboradores de la campaña presidencial, con foco en el uso de la estatal petrolera para canalizar fondos relacionados con organizaciones internacionales del narcotráfico

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La DEA menciona a Gustavo Petro en una investigación preliminar por posibles vínculos con el narcotráfico internacional, sin pruebas concluyentes - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
La DEA menciona a Gustavo Petro en una investigación preliminar por posibles vínculos con el narcotráfico internacional, sin pruebas concluyentes - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Una investigación de la agencia Associated Press divulgada el 21 de marzo de 2026 puso bajo escrutinio a la administración de Gustavo Petro al revelar que la DEA analiza registros que sugieren el presunto uso de funcionarios y exasistentes de campaña para lavar dinero proveniente del narcotráfico a través de la estatal Ecopetrol.

Según el informe de AP, la información confidencial apunta a que fondos ligados a estructuras internacionales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles en Venezuela habrían sido canalizados hacia el extranjero con destino a un supuesto uso personal del mandatario tras concluir su periodo.

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El documento, citado por Associated Press, recoge una entrevista realizada en 2024 a una fuente anónima que vincula a excolaboradores de campaña y funcionarios de Ecopetrol con maniobras de lavado de fondos presidenciales fuera del país.

La fuente anónima indicó que el objetivo de esos recursos sería el aprovechamiento personal por parte de Petro una vez finalice su mandato.

La posible imputación de Ricardo Roa genera incertidumbre sobre la estabilidad y el futuro financiero de Ecopetrol - crédito Colprensa
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, rechazó categóricamente los señalamientos y sostuvo que las acusaciones carecen de base y realidad - crédito Colprensa

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, respondió a los señalamientos de Associated Press afirmando que las acusaciones carecen de “toda realidad o lógica”. Roa subrayó que las imputaciones no corresponden a la operativa ni a los hechos relativos a la estatal petrolera. Además, el gobierno colombiano, hasta el cierre del informe, no ha emitido ningún comunicado oficial adicional en relación con la investigación difundida.

Las autoridades estadounidenses, indicaron a AP que la investigación permanece en fase preliminar y que “no existen pruebas directas que involucren a Gustavo Petro en delitos”. El contenido de la pesquisa, por ahora, se limita a declaraciones bajo reserva y al análisis de registros internos en poder de la DEA.

El reporte detalló que fiscales federales en Nueva York han interrogado a narcotraficantes acerca de posibles vínculos con el jefe de Estado y sobre denuncias de sobornos supuestamente solicitados por personas cercanas al Ejecutivo.

Según el informe de AP, las pesquisas apuntan a que allegados al gobierno habrían pedido pagos ilegales a cambio de frenar extradiciones desde la cárcel La Picota hacia Estados Unidos.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el reporte subraya que la información aún se limita a testimonios y registros internos de la DEA, sin que se hayan radicado cargos formales.

- crédito Ovidio González/Presidencia
Registros confidenciales de la DEA aluden a presuntos nexos, del presidente Petro, con el cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles, según información citada por AP - crédito Ovidio González/Presidencia

Por su parte, el presidente Gustavo Petro enfrenta acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico internacional en el desarrollo de una presunta investigación referida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que lo impliquen y la investigación se encuentra en una etapa preliminar.

De acuerdo con el informe citado por la agencia de noticias, los registros de la DEA contienen información reservada sobre posibles nexos de Gustavo Petro con organizaciones del narcotráfico, incluyendo el cartel de Sinaloa y el llamado Cartel de los Soles en Venezuela.

La agencia destacó que una entrevista realizada en 2024 con una fuente anónima plantea que el mandatario habría empleado a antiguos asistentes de campaña y empleados de Ecopetrol, empresa petrolera estatal, para transferir fondos a otros países y utilizarlos una vez finalizada su presidencia.

Registros confidenciales de la DEA aluden a nexos con el cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles, según información citada por AP - crédito Kylie Cooper/Reuters
Registros confidenciales de la DEA aluden a nexos con el cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles, según información citada por AP - crédito Kylie Cooper/Reuters

Sin embargo, el reporte aclara que hasta el momento no existe confirmación de que las autoridades estadounidenses hayan hallado pruebas que liguen de manera directa al mandatario colombiano con actividades delictivas y no se han presentado cargos formales.

El presidente Petro también mantuvo su postura habitual, asegurando que no sostiene nexos con organizaciones criminales y que nunca ha sido investigado por estos hechos en Colombia. En su declaración, atribuyó estas versiones a “señalamientos sin pruebas concluyentes”.

Una de las reacciones más visibles provino del candidato Abelardo De La Espriella, que arremetió contra el presidente en redes sociales.

De La Espriella afirmó: “Aquí en Colombia compraste a la Comisión de Acusaciones; por eso, a pesar de que eres un corrupto de marca mayor, te financiaste ilegalmente para llegar a la Presidencia y eres un vicioso irredimible que interviene en política todo el tiempo, nada te pasa”.

Agregó que, de alcanzar la jefatura de Estado, entregaría a Petro a la justicia de Estados Unidos por su presunta relación con el “narcoterrorismo”, y concluyó su mensaje con una advertencia en italiano dirigida a Petro.

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