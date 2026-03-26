“¿Hasta cuándo?”: la dura queja de la concejala Heidy Sánchez al alcalde Galán por triple feminicidio en Bosa

Heidy Sánchez criticó las acciones del alcalde Carlos Fernando Galán en cuanto a la inseguridad basada en género en la capital - crédito @heidy_up y Alcaldía de Bogotá

La concejala de Bogotá por el Pacto Histórico Heidy Sánchez publicó un contundente mensaje en su cuenta de X, luego de que se conocieron los detalles del triple feminicidio que ocurrió en la localidad de Bosa, en el que un hombre identificado como Cristian Camilo Valencia Hurtado habría asesinado a su pareja sentimental de 42 años y a sus dos hijas de 17 y 20 años.

El mensaje estuvo dedicado directamente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y se despachó contra el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, la estrategia que busca dar respuesta a la crisis de la seguridad en la capital.

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Al respecto, Sánchez señaló que “nuevamente en Bogotá las mujeres no caminamos seguras”, y refirió la gravedad del caso, en el contexto del panorama de violencia de género en la ciudad.

La concejala dijo que en Bogotá se está acrecentando la preocupación por el incremento en las cifras que reflejan los casos de violencia intrafamiliar y las lesiones personales contra mujeres.

Mensaje de Heidy Sánchez contra Carlos Fernando Galán tras triple feminicidio en Bosa - crédito @heidy_up/X

De hecho, citó datos del Sistema Violeta, que indicó que en 2025 se reportaron 33.982 casos de violencia intrafamiliar en Bogotá, que significó un incremento del 10,26% respecto a 2024. Además, en lo que va de 2026 ya se registran 6.162 casos.

En cuanto a lesiones personales, la servidora comentó que durante 2025 se contabilizaron 8.647 casos, con un aumento del 6,37% frente al año anterior.

En esa medida, Sánchez cuestionó la respuesta institucional ante las peticiones de distintas entidades: “A pesar de que desde diferentes instituciones, como el Concejo de Bogotá y la Defensoría del Pueblo, se ha advertido reiteradamente sobre la gravedad de estas cifras, la administración de Carlos Fernando Galán no ha respondido con la contundencia necesaria”, afirmó.

En su pronunciamiento, la concejala criticó que las autoridades atribuyan el incremento principalmente a un mayor nivel de denuncias: “Las cifras no solo evidencian una mayor disposición a denunciar, sino una ciudad donde las violencias basadas en género siguen creciendo y donde las mujeres no están seguras ni en el espacio público ni en sus propios hogares”, aclaró.

De la misma manera, exigió a la autoridad distrital “acciones urgentes, integrales y efectivas que garanticen la prevención, la protección y el acceso real a la justicia para las mujeres”. Agregó que “Bogotá no puede seguir sin una política de prevención efectiva, que actúe de manera anticipada frente a las violencias y no solo de forma reactiva”.

El triple asesinato en Bosa Atalayas fue denunciado por un familiar a la línea 123 de emergencias, que posibilitó la intervención inmediata de las autoridades - crédito Mebog

También hizo un llamado a fortalecer las rutas de atención, garantizar recursos suficientes para las instituciones encargadas y consolidar estrategias de acompañamiento real para las mujeres en riesgo, a través de una articulación interinstitucional para ofrecer respuestas rápidas y eficaces, además de “acciones pedagógicas y comunitarias que transformen las condiciones que reproducen estas violencias”.

El mensaje del alcalde tras el hallazgo de los cuerpos de las tres mujeres

Valencia Hurtado fue capturado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá tras ser señalado de asesinar a su pareja, una mujer de 42 años, y a sus hijastras de 20 y 17 años en una vivienda del barrio Atalayas, en Bosa, al sur de la ciudad.

El alcalde Carlos Fernando Galán calificó el crimen como un fracaso social y llamó a fortalecer la prevención de la violencia intrafamiliar en Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

El presunto responsable, que era pareja sentimental y padrastro de las víctimas, fue hallado en el lugar e intentó quitarse la vida mediante envenenamiento, por lo que fue trasladado a un centro médico, de acuerdo con declaraciones del general Giovanni Cristancho, comandante de la policía de Bogotá.

Poco después, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, escribió en sus redes sociales que “como alcalde, como papá y como esposo, este caso me duele en lo más profundo. No es una familia que está de luto, es toda una ciudad”.

Galán confirmó que “casos como este no sólo son dolorosos: representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país”, escribió en su cuenta de X.