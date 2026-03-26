Colombia

Gobierno Petro anunció alza salarial del 7% para congresistas y funcionarios públicos: esto dice el decreto

La medida fija los nuevos ingresos para 2026 y define los rangos aplicables en distintas entidades del Estado, tras los acuerdos alcanzados a finales del año pasado

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La Cámara de Representantes aprueba en primer debate la iniciativa de reactivación económica para cubrir el déficit fiscal de Colombia en 2026 - crédito Colprensa
El ajuste impacta a senadores, representantes y servidores públicos de varias entidades, con efectos retroactivos desde enero de 2026 - crédito Colprensa

El Gobierno nacional oficializó la nueva escala de asignación básica mensual para los empleados del Senado de la República y la Cámara de Representantes mediante el decreto 0303 de 2026, una medida que redefine los salarios del personal del Congreso con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año.

La actualización fija rangos que van desde $4.781.327 hasta $18.601.803, dependiendo del grado del cargo, en concordancia con el incremento salarial del 7% aplicado a los servidores públicos.

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Este ajuste se desarrolla en lo dispuesto por el decreto 0335 de 2026, que formalizó el aumento general tras las negociaciones adelantadas a finales de 2025.

La medida cobija a todos los empleos contemplados en la Ley 5ª de 1992 y sus modificaciones, normativa que regula la organización y funcionamiento del Congreso, incluyendo su estructura administrativa y salarial.

Con la entrada en vigor del decreto, la escala quedó organizada en doce grados para la asignación básica mensual. En ese esquema, el nivel más bajo inicia en $4.781.327, mientras que el grado 12 alcanza los $18.601.803.

Rango salarial para empleados del Congreso en 2026 oscila entre $4.781.327 y $18.601.803, según el grado del cargo establecido por el Gobierno nacional - crédito Luisa González/Reuters
Rango salarial para empleados del Congreso en 2026 oscila entre $4.781.327 y $18.601.803, según el grado del cargo establecido por el Gobierno nacional - crédito Luisa González/Reuters

Esta diferencia responde a las responsabilidades, funciones y jerarquías dentro de las dos cámaras legislativas, donde cada cargo tiene un peso específico en la operación institucional.

Además de estos rangos, el decreto contempla remuneraciones superiores para cargos de alta dirección administrativa.

En particular, los empleos de grado 14 —como el Secretario General y el Director General Administrativo del Senado, así como sus equivalentes en la Cámara— tendrán asignaciones básicas mensuales que superan los $34 millones. Estas posiciones corresponden a los niveles más altos dentro de la estructura administrativa del Congreso.

El nuevo esquema también introduce ajustes en otros cargos clave. Los subsecretarios generales de ambas corporaciones y los secretarios de las comisiones constitucionales y legales permanentes, ubicados en el grado 12, percibirán un salario cercano a los $26,6 millones mensuales.

A esto se suman componentes adicionales como la prima mensual de gestión, que varía según el cargo.

En ese sentido, el decreto establece que los secretarios generales tendrán derecho a una prima de gestión de aproximadamente $3,9 millones, mientras que los subsecretarios generales y los secretarios de comisiones recibirán cerca de $3,2 millones mensuales por este concepto.

Los secretarios generales del Senado y la Cámara percibirán salarios superiores a los $34 millones mensuales, más una prima de gestión cercana a $3,9 millones - crédito Colprensa
Los secretarios generales del Senado y la Cámara percibirán salarios superiores a los $34 millones mensuales, más una prima de gestión cercana a $3,9 millones - crédito Colprensa

Otros cargos intermedios, como los jefes de sección, también contarán con primas que rondan los $2,6 millones, lo que complementa su asignación básica.

El ajuste salarial responde, en parte, al objetivo de mantener el poder adquisitivo de los funcionarios públicos frente al comportamiento de la inflación.

De acuerdo con la información conocida, la actualización toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, certificado en 5,1%, lo que sirvió como base para definir el incremento aplicado en 2026.

Este tipo de revisiones salariales no es exclusivo del Congreso. el Gobierno nacional también decretó cambios en la estructura salarial del magisterio estatal.

A través del decreto 0317 de 2026, se estableció un aumento salarial acompañado de una nueva estructura de bonificaciones diferenciales para los docentes del sector público, con el objetivo de reducir brechas históricas en sus condiciones laborales.

La medida, construida a partir de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva de 2025 con la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), incorpora una bonificación adicional del 0,4% sobre el aumento salarial ordinario.

Fecode convocó a un paro nacional de maestros el 15 de abril en protesta por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa
El acuerdo con Fecode incluyó una bonificación adicional del 0,4% para docentes en 2026, con impacto directo en salarios y prestaciones sociales - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Este porcentaje se suma de forma permanente al salario mensual de los docentes durante 2026 y tiene efectos prestacionales, lo que significa que incide en el cálculo de primas, cesantías y demás derechos laborales.

El incremento total para los docentes está compuesto por tres factores: un 5,10% correspondiente al IPC, un 1,9% acordado con el Gobierno y el 0,4% adicional de nivelación.

En conjunto, este ajuste puede representar aumentos de hasta $259.000 mensuales. Por ejemplo, un maestro que en 2025 devengaba $3.500.000 pasará a recibir cerca de $3.759.000 en 2026.

La nueva tabla de bonificaciones también reconoce la formación académica y la trayectoria profesional. Para los docentes regidos por el decreto Ley 2277 de 1979, los montos adicionales van desde $6.733 mensuales en los grados más bajos hasta $27.439 en los más altos del escalafón.

En tanto, los docentes no escalafonados nombrados antes del decreto Ley 1278 de 2002 recibirán bonificaciones que oscilan entre $6.233 y $10.082, dependiendo de su nivel de formación.

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