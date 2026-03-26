Empresas estadounidenses exigirieron reglas claras al Congreso para atraer inversiones a Colombia: “Vemos una oportunidad”

El nuevo Congreso de la República se posesionará el 20 de julio - crédito @CamaraColombia/X

La renovación del Congreso de la República de Colombia genera expectativas significativas en el sector empresarial, que identifica en esta etapa legislativa una oportunidad para mejorar el clima de negocios, consolidar la relación comercial con Estados Unidos y captar más inversión extranjera.

El sector empresarial considera que el nuevo Congreso es determinante porque sus decisiones pueden fijar condiciones claves para la competitividad: desde la defensa del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos hasta la estabilidad jurídica y la simplificación de normas. Estas prioridades son esenciales para atraer capital extranjero, potenciar el comercio bilateral y posicionar a Colombia como un destino confiable en el ámbito internacional.

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Y es que las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 dieron forma al nuevo Senado y la Cámara de Representantes. La configuración adquiere relevancia inmediata y coincide con el desafío de consolidar la competitividad nacional y asegurar condiciones favorables para captar inversión extranjera. Para el sector empresarial, la agenda impulsada por el renovado Congreso incidirá de manera directa en la estabilidad y el crecimiento económico en los próximos años.

Ricardo Triana es el director ejecutivo del CEA Colombia - crédito CEA Colombia

Prioridades empresariales en el nuevo Congreso

El Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia), que agrupa a más de 115 empresas estadounidenses establecidas en el país, fijó prioridades para la nueva legislatura. Entre sus principales objetivos está crear mayor certidumbre y un marco que incentive la inversión duradera.

“Desde el Consejo de Empresas Americanas vemos en el nuevo Congreso una oportunidad para avanzar en una agenda que fortalezca la confianza inversionista y consolide a Colombia como un destino competitivo para la inversión”, afirmó el director ejecutivo del CEA Colombia, Ricardo Triana al insistir en que la defensa del TLC con Estados Unidos, la estabilidad jurídica y la simplificación de trámites son factores fundamentales para seguir promoviendo el desarrollo empresarial y la generación de empleo en el país.

Para los empresarios, contar con reglas claras, seguridad institucional y marcos regulatorios coherentes determina la decisión de inversión extranjera. Normas previsibles y procesos eficientes inciden en el interés de expandir proyectos en Colombia. A la vez, la modernización de trámites y la reducción de cargas burocráticas son demandas centrales para facilitar la operación tanto de empresas nacionales como foráneas.

Para Colombia, Estados Unidos representa el principal socio comercial - crédito Ecopetrol

Rol del TLC en la agenda económica

El TLC entre Colombia y Estados Unidos es un eje estratégico en la visión empresarial. Dicho acuerdo, con más de un siglo de historia en distintas formas, es visto como motor para el crecimiento del intercambio bilateral y para ampliar las oportunidades de exportación, además de integrar cadenas productivas. El liderazgo empresarial subraya la importancia de proteger y reforzar este marco comercial por el impacto que tiene en la generación de empleo y riqueza.

La permanencia y fortalecimiento del tratado es, según el sector privado, la base para solidificar relaciones económicas entre ambos países. Las firmas estadounidenses dicen que valoran de manera especial la certidumbre que les brinda para operar y el acceso continuo a mercados.

Estados Unidos es clave para la inversión extranjera directa en Colombia - crédito Yuriko Nakao/Reuters

Inversión extranjera directa: cifras y proyecciones

Las cifras ilustran el panorama actual de la inversión extranjera directa estadounidense en Colombia. Según el Banco de la República, hasta septiembre de 2025 el país recibió USD3.375,4 millones en inversiones procedentes de Estados Unidos, lo que representa una baja del 18,4% en comparación con el mismo periodo de 2024.

A pesar del descenso, Estados Unidos sigue siendo el principal origen de capital extranjero en Colombia, con una participación de aproximadamente el 37% del total. Los datos impulsan al sector empresarial a demandar condiciones más favorables y competitivas para evitar nuevas caídas y fortalecer el atractivo nacional ante los inversionistas internacionales.

Perspectivas para el diálogo público-privado y el desarrollo

Con el inicio de esta etapa legislativa, empresarios y analistas ven una oportunidad para reforzar el diálogo entre el Estado y el sector privado. Se interpreta este contexto como idóneo para debatir y concertar políticas dirigidas a incentivar la productividad, simplificar normas y mejorar la percepción de Colombia como un destino estable para los negocios.

Así las cosas, la agenda conjunta buscará mecanismos para superar obstáculos burocráticos y avanzar hacia procesos más flexibles que favorezcan el desarrollo empresarial. De acuerdo con el CEA, la voluntad de crear esquemas regulatorios modernos y colaborativos es uno de los aspectos más valorados de cara al futuro inmediato.