Ecopetrol mantiene a Ricardo Roa como presidente y desata la furia de Juan Espinal: “Quieren terminar en el mismo lado”

Juan Espinal criticó la gestión actual de Ecopetrol y afirmó que se afectó la credibilidad de la empresa - crédito @Juan_EspinalR/X

La posible continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol -empresa estatal petrolera- abrió un nuevo frente de críticas en el ámbito político. La determinación de mantenerlo en el cargo, mientras la Junta Directiva toma una decisión definitiva, generó la reacción del representante Juan Espinal, que expresó una postura crítica y cuestionó el manejo del caso dentro de la compañía.

La determinación del órgano directivo se conocerá el lunes 30 de marzo, luego de la sesión extraordinaria del 25 de marzo en la que se revisaron varias solicitudes que pedían la salida del directivo, entre ellas, las presentadas por la Unión Sindical Obrera (USO), accionistas minoritarios y la defensa del exdirectivo de Hocol Luis Enrique Rojas.

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A pesar de estos llamados, la junta optó por mantener a Ricardo Roa (aliado estratégico del presidente Gustavo Petro) en el cargo mientras avanza en la evaluación de los riesgos asociados a las investigaciones que lo involucran, con el respaldo de asesores externos, que se espera llegue a un consenso en el siguiente encuentro.

El congresista Juan Espinal mostró su rechazo a la insistencia de la permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol - crédito @Juan_EspinalR/X - Cristian Bayona/Colprensa

La reacción del legislador Juan Espinal se produjo casi que de inmediato, pues desde sus redes sociales, el congresista lanzó interrogantes directos sobre la permanencia del presidente de la petrolera estatal.

“¿Será que la Junta Directiva de @ECOPETROL_SA está esperando que saquen a Roa esposado? (sic)”, escribió en su cuenta de X. Acto seguido, cuestionó: “¿O por qué seguirá en la presidencia? Pareciera que todos quieren terminar en el mismo lado".

En ese mismo mensaje, el congresista del Centro Democrático destacó la posición de algunos miembros de la Junta que no comparten la decisión mayoritaria: “Valientes los tres integrantes de Junta que están a favor de la salida del imputado”.

Juan Espinal lanzó preguntas directas sobre la decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol sobre la permanencia de la presidencia de Ricardo Roa - crédito @Juan_EspinalR/X

El representante acompañó esta publicación con un video en el que reiteró su respaldo a la comunicación enviada por la Unión Sindical Obrera.

“Nos sumamos al comunicado de la USO remitido a la junta directiva de Ecopetrol”, expresó. En su intervención indicó que más de 20 firmas se radicaron ante la plenaria de la Cámara de Representantes con una solicitud concreta y era apartar de manera inmediata a Roa de la presidencia.

Sus declaraciones se centraron en los efectos que, según expuso, ya enfrenta la empresa: “El señor Roa acabó con la credibilidad, con el gobierno corporativo”.

Ecopetrol dejó en evidencia su inconformidad con la continuidad del presidente de la petrolera, Ricardo Roa - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En esa línea, insistió en la necesidad de un cambio urgente y reiteró su oposición a la permanencia de Ricardo Roa en la compañía estatal petrolera: “Ecopetrol necesita retomar el rumbo corporativo (...) Todos los colombianos necesitamos proteger la empresa más importante de nuestro país. Necesitamos que Roa renuncie de manera inmediata”.

La USO presionó para la salida de Ricardo Roa en Ecopetrol: con su permanencia, ¿habrá manifestaciones?

La Unión Sindical Obrera elevó la presión y envió una carta en la que solicitó que el presidente de Ecopetrol fuera retirado del cargo, pues el sindicato argumentó que los cuestionamientos sobre la figura de Ricardo Roa afectan la reputación de la empresa y la confianza de distintos sectores.

En la misiva —que fue enviada antes del encuentro extraordinario de la junta—, la organización advirtió que, si no se toma una decisión en ese sentido, convocaría a una movilización nacional en defensa de la petrolera. Aunque reconoció avances en temas laborales durante la actual administración, insistió en que el riesgo reputacional alcanzó un punto crítico.

En una carta enviada el 24 de marzo de 2026, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo pidió decisiones inmediatas frente a la situación del presidente de Ecopetrol- crédito USO

La USO señaló que la percepción de trabajadores, inversionistas y comunidades se ha deteriorado; entre las razones, mencionó las dudas sobre la compra y remodelación de un apartamento, denuncias públicas, la imputación de la Fiscalía General de la Nación y señalamientos relacionados con la campaña presidencial de 2022.

Según el sindicato, esta situación ya tiene impacto en la imagen de Ecopetrol, de hecho, citó cifras del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que muestran una caída de la empresa del segundo al puesto 17 entre 2023 y 2025.

La organización advirtió que este descenso puede traer consecuencias económicas, como pérdida de valor de la acción, menor confianza de inversionistas y riesgos financieros, en un momento clave para la compañía.