CNE estudia queja contra Armando Benedetti por violencia contra las mujeres en política, presentada por Lina María Garrido

La representante a la Cámara Lina María Garrido aseguró que el ministro del Interior, Armando Benedetti, debería ser suspendido - crédito Colprensa - Presidencia

La representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, informó a través de su cuenta de X que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió un proceso contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por violencia contra las mujeres en política.

A través del Auto CNE-ACM-067-2026 del 24 de marzo, el CNE dispuso: “AVOCAR CONOCIMIENTO dentro del trámite de la queja interpuesta por la ciudadana LINA MARÍA GARRIDO MARTIN, en contra del ciudadano ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA, por la presunta comisión de violencia contra las mujeres en política surtida bajo el radicado CNE-E-DG-2026-008436.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta decisión surgió luego de que Garrido presentara una queja contra Benedetti ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República. La coordinadora de la comisión, María Cristina Rosado Sarabia, trasladó la queja al presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero.

El CNE avocó conocimiento de una queja presentada por Lina Garrido contra el ministro Armando Benedetti - crédito Fundación Pares

En la queja, la congresista pidió que se reconozcan varios hechos relacionados con el ministro que, a su juicio, constituyen violencia contra la mujer en la política; que se activen rutas institucionales de protección ante las autoridades competentes; que se ordenen medidas de rectificación pública y de reparación.

“Su historial como agresor de mujeres es conocido. También lo denuncié ante la @PGN_COL por su descarada participación en política. Confío en que las actuaciones que inician en el #CNE inviten a los demás órganos de control a actuar y suspender a este sujeto”, expresó Garrido en la red social.

La congresista Lina María Garrido aseguró que Armando Benedetti tiene historial de agresión a las mujeres - crédito @linamariagarri1/X

El Consejo Nacional Electoral decidió avocar conocimiento dentro del trámite de la queja y ofició a Lina María Garrido para que, en un término de tres días después de la comunicación del auto, allegue una ampliación de la queja, exponiendo de forma clara “las circunstancias de tiempo, modo y lugar” de los hechos.

De igual manera, instó al ministro del Interior a dar una versión libre al respecto. “Oficiar al ciudadano ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA para que, dentro de los tres (03) días siguientes a la comunicación de este Auto, remita a este Despacho a través del correo atencionalciudadano@cne.gov.co, su versión libre de los hechos referente a la presunta comisión de violencia contra las mujeres en política en contra de la ciudadana LINA MARÍA GARRIDO MARTIN; en el mismo sentido, para que remita y solicite las pruebas que considere necesarias”, detalla el documento del CNE compartido por la representante.

Lina María Garrido presentó una queja contra Armando Benedetti por violencia política de género, la cual fue trasladada al CNE - crédito @linamariagarri1/X

La presunta agresión de Benedetti a su esposa

El ministro del Interior estuvo bajo el escrutinio público luego de que El País de España informara que en 2024 su esposa, Adelina Guerrero Covo, denunció ante las autoridades españolas actos de violencia presuntamente perpetrados por él. El informativo cita un informe policial en el que se afirma que la mujer “denunció que su esposo había tomado un cuchillo y la había amenazado cortándole ropa”.

Guerrero se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, negando cualquier agresión por parte del jefe de la cartera. Afirmó que las afirmaciones que fueron publicadas en el medio español y que fueron replicadas por la prensa colombiana, afectaron a su familia.

Adelina Guerrero negó que Armando Benedetti la haya intimidado con arma blanca - crédito @Adeguerreroco/X

“La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos NO corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca, ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”, precisó.

Desde entonces, la esposa de Benedetti ha reiterado que jamás estuvo expuesta a hechos de violencia con su pareja. En conversación con la revista Semana, de hecho, aseguró que sí existió una discusión de pareja “de 30 segundos” de la cual prefirió retirarse; en ese momento, el ministro le “rompió unos objetos personales”, pero aclaró que la situación no escaló a agresiones físicas ni amenazas.