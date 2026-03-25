Petro se despachó contra Ciro Ramírez, condenado por el escándalo de las ‘Marionetas 2.0’: “Lo dejaron votar en contra de la consulta popular”

En el pasado, el presidente Gustavo Petro había publicado una postal que, según él, demostraba la cercanía del senador Ciro Ramírez con Pierre García Jacquer, prófugo de la justicia, y la hoy senadora María Fernanda Cabal, que se ha defendido de los señalamientos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE - @MariaFdaCabal/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, criticó el miércoles 25 de marzo de 2026 el accionar judicial en Colombia tras la condena emitida por la Corte Suprema en contra de Ciro Ramírez, que fungía como senador del Centro Democrático, que deberá cumplir 23 años de prisión luego de ser hallado culpable de actos de corrupción en el escándalo de las Marionetas 2.0, con recursos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

El mandatario, con un mensaje en la red social X, cuestionó la permisividad previa del sistema, pues le había otorgado libertad condicional al congresista mientras se conocía su determinación. “Este senador del Centro Democrático lo dejaron salir por un tiempo y su cargo para votar en contra de la consulta popular y en las elecciones. Ahora se hace justicia. Corruptos votando contra el pueblo”, reprochó Petro en su perfil.

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Con este comentario en X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema contra el senador Ciro Ramírez - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con las autoridades, el alto tribunal determinó que Ramírez fue responsable de desviar alrededor de $90.000 millones hacia la contratación de obras públicas repartidas en al menos cinco departamentos, entre ellos Quindío, Tolima y Valle del Cauca, usando de forma paralela el entramado que en su momento tuvo el fallecido senador Mario Castaño, protagonista del caso de las Marionetas.

En ese sentido, la Corte concluyó que la conducta de Ramírez representó uno de los mayores agravios para la función pública, ya que la ciudadanía había depositado en su figura la responsabilidad de legislar en su beneficio. En esta red también estaría implicado el exdirector de Prosperidad Social y exrepresentante a la Cámara Pierre García Jacquier, que se encuentra prófugo de la justicia, pese a que está vinculado.

Ciro Ramírez fue condenado por el escándalo de las Marionetas 2.0, al aparentemente exigir millonarias coimas de dineros del DPS - crédito @SenadoGovCo/X

Este proceso representa la segunda fase de una investigación de corrupción que involucra el direccionamiento irregular de contratos estatales. Mientras la primera etapa se centró en la red liderada por el fallecido senador Castaño, la nueva fase dirigió su atención hacia el senador Ramírez, además de funcionarios de entidades nacionales durante el gobierno de Iván Duque Márquez, que finalizó el 7 de agosto de 2022.

La red operaba influyendo en organismos como la empresa Proyecta Quindío, a los que se le adjudicaban contratos de obra pública de manera dirigida para beneficiar a políticos y particulares. Entre los principales implicados figuran además de Ramírez y García, otros personajes que han sido mencionados por la Fiscalía, como Pablo César Herrera, exgerente de esta entidad, con detrimento por más de $70.000 millones.

Pablo César Herrera Correa, quien fue gerente de la firma Proyecta Quindío, involucrado en este megaescándalo - crédito La Crónica del Quindío

¿Por qué Ciro Ramírez estaba en libertad?

Es válido acotar que Ramírez había recuperado su libertad el 2 de mayo de 2025, luego de que el alto tribunal, en una decisión que en su momento causó controversia en el espectro político, revocó la medida de aseguramiento en su contra. Esta decisión le permitió continuar el proceso relacionado con el caso sin medida privativa y regresar a su curul en el Congreso, en el que participó de una serie de discusiones.

El voto del congresista boyacense, hijo del condenado por parapolítica Ciro Ramírez Pinzón, ya fallecido, fue clave para hundir iniciativas del Ejecutivo, además de que sus posiciones en materia económica lo convirtieron en uno de los más férreos opositores al trámite de la ley de financiamiento, o reforma tributaria 3.0, que se hundió en el órgano legislativo a finales del 2025, tras una acalorada discusión en el recinto.

Con esta determinación, se decretará finalmente la ‘silla vacía’ a la curul ocupada por el senador en el órgano legislativo, de cara a lo que resta del presente periodo, que finalizará el 20 de junio. Tal vez previendo este escenario, similar al que hoy también afronta el electo senador Wadith Manzur, involucrado en el escándalo de la Ungrd, el Centro Democrático no incluyó a Ramírez en su lista al Senado para 2026.