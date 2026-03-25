Pacto por el Crédito movió $241 billones en financiamiento y así quedó el reparto de créditos en Colombia

El Pacto por el Crédito canalizó $241,6 billones en desembolsos, alcanzando un cumplimiento del 94,9% de la meta establecida - crédito @JoMalagon/X

Lejos de quedar como una meta inconclusa, el Pacto por el Crédito cerró con cifras que muestran un alto nivel de ejecución y un impacto relevante en distintos sectores de la economía. El balance final dejó ver cómo, durante más de un año, el flujo de financiamiento se convirtió en una herramienta clave para dinamizar actividades productivas y ampliar el acceso al crédito en el país.

A lo largo de 18 meses, esta estrategia logró canalizar $241,6 billones en desembolsos, una cifra que, aunque no alcanzó completamente la meta inicial de $254,7 billones, sí representó un cumplimiento del 94,9%. Más allá del porcentaje, el resultado evidencia un movimiento significativo de recursos hacia áreas consideradas prioritarias, en un contexto en el que el acceso a financiamiento sigue siendo determinante para el crecimiento económico.

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El programa otorgó 36,4 millones de créditos entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, beneficiando a diversos segmentos económicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El programa, que se implementó entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, también dejó una huella en el número de operaciones realizadas. En total, se otorgaron 36,4 millones de créditos, lo que da cuenta de un alcance amplio, tanto en términos de cobertura como de diversidad de beneficiarios. En ese mismo periodo, la tasa de interés promedio ponderada se ubicó en 15,5% efectivo anual, reflejando las condiciones bajo las cuales se movió el mercado crediticio durante la vigencia de la iniciativa.

Al revisar el comportamiento por sectores, aparecen contrastes interesantes. Vivienda e infraestructura se posicionaron como los grandes protagonistas, al superar ampliamente la meta establecida y alcanzar un cumplimiento del 125,8%. Este resultado sugiere una fuerte demanda en proyectos asociados al desarrollo urbano y obras de gran escala, así como una capacidad destacada del sistema financiero para responder a estas necesidades.

En una línea similar, el turismo también logró sobrepasar ligeramente su objetivo, con un 100,8% de cumplimiento. Este desempeño se da en un contexto de reactivación sostenida del sector, donde el acceso a crédito es fundamental para fortalecer la oferta y atender el crecimiento de la demanda.

Otros segmentos, aunque no alcanzaron el 100%, mostraron avances importantes. El sector agropecuario llegó al 93,5%, consolidándose como uno de los pilares del programa. Por su parte, la economía popular registró un cumplimiento del 89,2%, mientras que manufactura y transformación energética cerraron en 87,5%. Estas cifras reflejan tanto el alcance de la estrategia como los retos que aún persisten en la financiación de ciertos sectores.

La economía popular registró un 89,2% de cumplimiento, con estrategias orientadas a la inclusión financiera y el acceso a servicios digitales - crédito Colprensa

En cuanto a los destinatarios de los recursos, las personas naturales concentraron una parte importante de los desembolsos, con $59,2 billones, equivalentes al 24,5% del total. Este dato muestra que el programa no solo se enfocó en empresas, también buscó fortalecer el acceso individual al crédito, un factor clave para el consumo y la estabilidad financiera de los hogares.

El tejido empresarial también tuvo una participación relevante. Las microempresas recibieron $23,6 billones, mientras que las medianas accedieron a $21,2 billones y las pequeñas a $15,5 billones. Esta distribución evidencia un esfuerzo por llegar a diferentes escalas productivas, especialmente aquellas que suelen enfrentar mayores barreras para financiarse.

Personas naturales recibieron $59,2 billones en desembolsos, representando el 24,5% del total, fortaleciendo la estabilidad financiera de los hogares - crédito Visuales IA

Más allá de las cifras, el cierre del Pacto por el Crédito deja varias conclusiones sobre su impacto. De acuerdo con el balance oficial, la estrategia permitió mejorar la disponibilidad de financiamiento en el país, impulsar el crédito productivo y respaldar sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico.

En el caso de la economía popular, el enfoque fue más allá del desembolso de recursos. Se promovieron líneas de bajo monto, apoyadas en canales digitales, programas de educación financiera y alianzas con el sector público. Estas acciones buscaron ampliar la cobertura y facilitar el acceso a servicios financieros para poblaciones que históricamente han estado al margen del sistema.