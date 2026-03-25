Nieto asesinó a su abuela de 60 años con 12 puñaladas en Sincelejo: ya tenía antecedentes por violencia

El joven ya tenía antecedentes por violencia y fuga de presos - crédito Portal F. Noticias / Facebook

En la madrugada del 24 de marzo, la comunidad de Brisas de San Miguel en Sincelejo quedó marcada por la muerte violenta de Ivonne Reyes Flórez, de 61 años.

La mujer fue hallada sin vida en su vivienda tras gritar pidiendo auxilio, mientras su nieto Jeferson Narváez Bejarano, de 23 años, se encontraba dentro del lugar.

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Testigos relataron que la víctima había estado conversando con vecinos la noche anterior y regresó a su casa después de las 11:00 p. m. Poco después comenzaron los gritos. Los habitantes del sector salieron a la calle y encontraron la puerta cerrada. Por las rendijas vieron a Jeferson con un celular y las manos ensangrentadas. Al no recibir respuesta, los vecinos forzaron la entrada.

En el cuarto, descubrieron a Ivonne Reyes Flórez sin vida y un arma blanca en el piso. El cuerpo presentaba 12 heridas en la espalda, según el informe forense. Jeferson Narváez huyó, pero la Policía Nacional actuó de inmediato y logró capturarlo en las horas siguientes, guiada por la descripción de su ropa dada por quienes presenciaron la escena.

El asentamiento Brisas de San Miguel, formado por familias desplazadas, enfrenta altos índices de violencia y precariedad - crédito Portal F. Noticias / Facebook

Jeferson había llegado a Sincelejo desde el departamento del Huila, donde vivía con su madre y una hermana. La Policía reportó que en esa región tenía antecedentes por hurto y fuga de presos y que había protagonizado actos violentos, incluso contra miembros de su familia.

La madre decidió enviarlo a vivir con su abuela para evitar más conflictos ya que presuntamente también había agredido a su hermana y además Ivonne Reyes vivía sola, por lo que según sus vecinos, ella había pedido que su nieto fuera a hacerle compañía.

El sitio donde ocurrió el crimen, Brisas de San Miguel, es un asentamiento de origen indígena que surgió tras la ocupación de terrenos pertenecientes al gremio de docentes de Sucre. Los residentes levantaron casas con materiales precarios como bahareque, barro y láminas de zinc, pese a los intentos de desalojo.

La Policía Nacional entregó a Jeferson Narváez a la Fiscalía General de la Nación en Sucre. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Sincelejo legalizó la captura y le imputó el delito de feminicidio agravado. Las audiencias de imputación y medida de aseguramiento quedaron programadas para el jueves 26 de marzo de 2026.

Vecinos del lugar salieron en la madrugada tras escuchar los desesperados gritos de la mujer pidiendo ayuda - crédito crédito Portal F. Noticias / Facebook

En Sincelejo, durante 2026, las autoridades han capturado a 49 personas por violencia intrafamiliar. De esas detenciones, 41 fueron en flagrancia y ocho obedecieron a órdenes judiciales. En el mismo periodo, se han registrado tres casos de hijos que ejercieron violencia contra sus padres.

El crimen contra Ivonne Reyes Flórez no es un hecho aislado. En agosto de 2025, otro joven, Cristian José Bertel, fue detenido luego de asesinar a su abuela, Reina Isabel Olivera Mercado, en el barrio San Luis. La discusión habría comenzado porque la mujer se negó a que su nieto vendiera sus pertenencias para comprar drogas. Tras el homicidio, Bertel huyó y fue capturado en el centro de la ciudad.

Brisas de San Miguel es un sector formado por familias que invadieron terrenos y resistieron varios intentos de desalojo. Las casas son de construcción sencilla y el ambiente es de pobreza. La noche del crimen, varios vecinos actuaron en grupo, intentando evitar una tragedia, pero la reacción no fue suficiente para salvar la vida de Ivonne.

Jeferson Narváez Bejarano, capturado por la Policía Nacional, fue señalado por la comunidad como responsable del ataque a su abuela - crédito Portal F. Noticias / Facebook

La investigación policial continúa. Mientras tanto, la comunidad permanece alerta y las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la atención a los problemas de violencia familiar y consumo de sustancias. El caso de Ivonne Reyes Flórez refleja la combinación de conflictos personales y vulnerabilidad social que afecta a varios sectores de Sincelejo.