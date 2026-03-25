José Félix Lafaurie lanzó pullas contra Petro tras cifras que ratificarían que no hubo fraude en las elecciones del 8 de marzo: “Desinformando”

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, salió en defensa del proceso electoral y apuntó al presidente Gustavo Petro y el oficialismo por las denuncias - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

La divulgación oficial de las cifras de la última jornada electoral en Colombia, en la que además de elegirse a tres candidatos presidenciales se escogió a los nuevos congresistas de la República, continúa causando controversia y debate, al demostrar una coincidencia del 99,8% entre el preconteo y el escrutinio final: dato que desarmaría, a todas luces, la hipótesis de fraude impulsada en semanas previas por actores políticos.

Entre ellos el presidente de la República, Gustavo Petro, que advirtió sobre aparentes inconsistencias en los procesos de reconteo, efectuados por jueces. Frente a esto, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, recriminó con un mensaje al jefe de Estado y a sus simpatizantes, por al parecer promover denuncias infundadas de manipulación.

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En efecto, con su publicación en la red social X, en la que replicó datos entregados por el periodista Jorge Espinosa, el dirigente recriminó -sin mencionarlo- al presidente Gustavo Petro y sus allegados por promover denuncias infundadas de manipulación. “Y durante semanas estuvieron desinformando y ‘denunciando’ un supuesto fraude”, escribió Lafaurie en su publicación, lo que generó una serie de reacciones en redes.

Con este mensaje y de manera indirecta, José Félix Lafaurie lanzó sus pullas al presidente Gustavo Petro por sus críticas al proceso electoral - crédito @jflafaurie/X

En este tema, la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó que la diferencia entre ambas cifras ronda el 0,2%, lo que equivale a cerca de 37.000 votos. El dato fue presentado ante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral como prueba de transparencia del proceso y evidencia, según la misión, una mejora frente a ejercicios anteriores, en el que las discrepancias llegaron a ser mayores por las curules.

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A pesar de que en el Senado no se modificaron las curules asignadas tras la revisión, continúa en disputa un escaño correspondiente a la Cámara del Chocó. Este nivel de coincidencia reflejaría, según la veeduría electoral, una alta fiabilidad institucional en la transmisión de datos durante el preconteo: en una jornada en la que, tras casi ocho horas, se tenían informadas casi el 100% de las mesas de votación.

Tras esclarecerse curules a la Cámara de Representantes en Nariño, la única duda es un escaño por adjudicarse en Chocó - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La leve diferencia entre uno y otro resultado ha sido atribuida a cuestiones técnicas, pues mientras el preconteo ofrece resultados informativos inmediatos y puede omitir algunas mesas por problemas de transmisión, el escrutinio consolida la totalidad de los formularios E-14 físicos, con lo que se constituye -en ese orden de ideas- en la cifra legal y definitiva de este proceso, conforme a lo establecido en la ley.

Desde la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la MOE ha defendido que la brecha estadística observada está dentro de los márgenes normales del sistema colombiano y en su momento remarcó que “los resultados del preconteo fueron altamente fiables para el Congreso”. El balance fue presentado ante las autoridades para reafirmar la validez del proceso, del que lanzó duros cuestionamientos el presidente.

La MOE ha dado certificado de que los comicios del 8 de marzo se adelantaron con transparencia, a juzgar por los resultados del escrutinio frente al preconteo - crédito Colprensa y Visuales IA

“Lo anterior contrasta con lo observado en las elecciones de 2022, cuando se advirtieron comportamientos atípicos en el número de mesas en las que algunas organizaciones políticas no recibieron votación alguna en los resultados del preconteo, en particular por la coalición Pacto Histórico y el Partido Nuevo Liberalismo”, señaló Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, el pasado 18 de marzo.

Es por ello que frente a la contundencia de los datos se dio a conocer la fuerte postura de Lafaurie, que a su modo criticó la persistencia de quienes “desinformaron” sobre la existencia de fraude. En este caso, la intervención de la MOE y la presentación oficial de cifras han blindado el proceso frente a las especulaciones y, del mismo modo, dejado constancia pública de que las elecciones legislativas no registraron cambios.