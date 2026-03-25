Ingreso Mínimo Garantizado: cómo consultar con el número de la cédula el pago de marzo y evitar la suspensión del programa

El proceso para verificar la condición de beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado es completamente digital y requiere información básica del documento de identidad - crédito Secretaría de Integración Social

Con el inicio de un nuevo ciclo de transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en marzo, la Administración distrital reiteró el llamado a los beneficiarios para que consulten el estado de sus pagos y eviten perder el subsidio por no reclamarlo a tiempo. Para verificar si usted o algún miembro de su hogar es beneficiario y conocer el estado del apoyo, puede acceder al portal oficial haciendo clic aquí.

El procedimiento de consulta es sencillo y se realiza completamente en línea. Los usuarios deben seleccionar el tipo de documento, digitar el número correspondiente y proporcionar la fecha de expedición. El formulario permite verificar la condición de beneficiario y obtener información detallada sobre la disponibilidad y forma de cobro de la transferencia. La invitación constante de las autoridades busca evitar que los beneficiarios obvien el retiro del subsidio, lo que puede llevar a la suspensión o pérdida definitiva del apoyo económico.

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Desde 2025, la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado evolucionó y los pagos se estructuran por componentes, cada uno con criterios específicos. De ese modo, la política pública combina transferencias monetarias no condicionadas y condicionadas, lo que exige a los beneficiarios mantenerse informados y cumplir con los requisitos para cada grupo poblacional.

No reclamar el giro del Ingreso Mínimo Garantizado en la fecha señalada puede provocar la suspensión definitiva del apoyo económico para hogares vulnerables - crédito Secretaría de Integración Social

Uno de los principales riesgos de perder el subsidio radica en no efectuar el retiro del giro en el plazo estipulado, especialmente en el caso de personas mayores que suelen cobrar a través de puntos Efecty. Si el pago no es reclamado en la fecha indicada, la transferencia puede ser cancelada, afectando directamente el bienestar de hogares en condiciones de vulnerabilidad.

Otra causa frecuente de suspensión es la falta de actualización o problemas con la cuenta financiera registrada en plataformas como Daviplata, Nequi, Bancolombia a la Mano, Movii o Dale. Si la cuenta se encuentra inactiva o presenta inconvenientes, el depósito no puede realizarse y el recurso se pierde para el beneficiario. Por ello, la administración recomienda revisar periódicamente el estado de la cuenta y los datos bancarios asociados.

Además, con la implementación de transferencias condicionadas, es fundamental cumplir con requisitos como la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes, ya que el no cumplimiento puede afectar la continuidad de los pagos en componentes de Primera Infancia y Educación.

Más de $28.000 millones se distribuyen en marzo a través del Ingreso Mínimo Garantizado, con un impacto directo en hogares en pobreza extrema y población indígena Emberá - crédito Integración Social

Pagos y distribución del Ingreso Mínimo Garantizado en marzo

En marzo, la Secretaría Distrital de Integración Social inició la entrega de más de $28.000 millones en transferencias monetarias del Ingreso Mínimo Garantizado, beneficiando a diferentes componentes de hogares y personas en Bogotá. En el componente de hogares, los pagos alcanzan a más de 155.000 personas en condición de pobreza extrema, así como a víctimas con pertenencia étnica, en particular de la comunidad Jaidrúa del pueblo Emberá.

En el componente de personas, la cobertura se extiende a más de 105.000 beneficiarios, entre ellos jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y miembros de la comunidad Emberá. El monto invertido para estos grupos supera los $17.100 millones.

La distribución de los pagos se efectúa de manera escalonada a través de billeteras digitales como Nequi, MOVII, DaviPlata, Dale! y Bancamía, además de giros que pueden retirarse en puntos Efecty. Los beneficiarios reciben un mensaje de texto notificando la disponibilidad del apoyo.

Los pagos de marzo incluyen transferencias condicionadas, que exigen cumplir requisitos como la asistencia escolar de niños y adolescentes para mantener la ayuda económica - crédito Integración Social

En marzo también iniciaron los pagos de los componentes de Primera Infancia y Educación, que benefician a más de 670.000 integrantes de hogares con niños, niñas y adolescentes. Este ajuste responde a la alineación del calendario de pagos con la asistencia escolar en jardines infantiles, Centros Crecer y colegios del Distrito.

La administración distrital precisó que los apoyos económicos se entregarán durante los diez meses del calendario escolar, atendiendo la suspensión de actividades académicas en diciembre y enero. Aunque los procesos de pago iniciaron en febrero, la liquidación y reflejo de los recursos en las cuentas de los beneficiarios se realiza durante la primera semana de marzo.