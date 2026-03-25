Feid dio pistas de su ‘Falxo Tour’ en Bogotá y Cali: esto se sabe de los eventos

El reguetonero estaría planeando llevar el 'Falxo Tour' a Bogotá y Cali - crédito @feid / Instagram

El cantante colombiano Feid anunció nuevas fechas de su ‘Falxo Tour’ en Bogotá y Cali, ampliando la expectativa de sus seguidores tras el inicio de la gira en Medellín, donde ofreció un concierto exclusivo que marcó el lanzamiento del Ep El green print: La saga (Disc 1) - Feid Vs Ferxxo.

El evento en la capital antioqueña se convirtió en el punto de partida de un recorrido que busca destacar las distintas etapas de la carrera del artista y profundizar en sus raíces musicales.

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En medio de la promoción de su nuevo proyecto, Feid reveló la programación de catorce conciertos en Estados Unidos entre el 7 de abril y el 13 de mayo de 2026.

A través de sus redes sociales, el artista compartió mensajes dirigidos al público colombiano, en los que mencionó la activación de un “botón” para Bogotá y otro para Cali, lo que generó entusiasmo y dudas entre sus seguidores. Ante la confusión, Feid aclaró en sus historias de Instagram: “Botón para Bogotá y botón para Cali. ¡Ay, Dios mío! ¿Yo por qué puse ese botón? Pero vendrá”. Esta declaración fue interpretada como la confirmación de que las dos ciudades harán parte del recorrido.

El cantante dio pistas de la llegada del Falxo Tour a ciudades como Bogotá y Cali - crédito @feid / Instagram

Hasta ahora no se han publicado detalles sobre la fecha exacta ni el lugar de los conciertos en Bogotá y Cali. El formato del evento en Medellín, que permitió el acceso exclusivo, mantiene la incertidumbre sobre si se repetirá la misma dinámica en las nuevas paradas o si los boletos tendrán costo. Ante la falta de información concreta, la recomendación para los seguidores es estar atentos las cuentas oficiales de Feid y estar atentos a nuevas actualizaciones sobre la venta de entradas y la organización de los próximos espectáculos.

En medio de la expectativa, usuarios en redes sociales han comenzado a especular sobre los posibles lugares donde Feid podría presentarse en Bogotá y Cali. Para la capital, los comentarios señalan a La Media Torta como una opción probable, mientras que en Cali se menciona el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Ambos espacios guardan similitud con el Teatro Carlos Vieco, escenario elegido para el reciente concierto en Medellín, información que hace parte de rumores en la red.

Aunque en redes sociales y algunos medios se difundió que el concierto de Medellín fue gratuito, el acceso requirió un proceso previo: los interesados debían inscribirse mediante un enlace compartido por el artista en su perfil de Instagram, registro que no implicaba costo alguno. Posteriormente, solo un grupo de personas seleccionadas pudo acceder a la compra de entradas, cuyo precio rondó los 100 mil pesos, una suma notablemente inferior a la habitual en otras presentaciones de Feid. Este formato podría repetirse en las próximas ciudades donde el cantante realice nuevos conciertos.

La lista de canciones del tour ya se encuentra disponible en plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music, donde el propio Feid compartió una playlist con los temas que forman parte del repertorio. El artista busca así que sus seguidores se preparen para acompañarlo en los conciertos y disfruten de los diferentes matices de su más reciente producción.

Feid llevará su ‘Falxo Tour’ a 14 ciudades de Estados Unidos entre abril y mayo de 2026, incluyendo paradas en Orlando, Miami, Atlanta y Chicago - crédito @fei/ Instagram

En paralelo a los anuncios para Colombia, Feid reveló el calendario completo de su Falxo Tour en Estados Unidos, una gira que recorrerá 14 ciudades entre abril y mayo de 2026. El itinerario contempla paradas en Orlando, Miami, Charlotte, Atlanta, Silver Spring, Philadelphia, Boston, Brooklyn, Detroit, Chicago, Salt Lake City, San Francisco, Houston y Dallas.

El lanzamiento de las fechas en Estados Unidos generó una respuesta inmediata. En la mañana del 24 de marzo, el propio Feid informó a través de sus historias de Instagram que las entradas destinadas para la preventa se agotaron en cuestión de horas, dejando disponible únicamente un 5% del total para la venta general. Este alto nivel de demanda refleja la expectativa que rodea tanto el nuevo álbum como la magnitud del tour.

Este ciclo marca también el nacimiento de Grabaciones Los Poderosos, el sello discográfico propio de Feid, con sede en Miami y Medellín. El acuerdo de distribución internacional con Universal Music Latin Entertainment le permite mantener el control sobre su catálogo y fortalecer su infraestructura para la gestión de su carrera y el impulso a nuevos talentos. El propio Feid ha señalado que la creación de su sello representa un paso clave para tener autonomía y apoyar a artistas emergentes dentro del género urbano.

El lanzamiento del tour coincide con la creación de Grabaciones Los Poderosos, el sello propio de Feid, que busca impulsar nuevos talentos y fortalecer su independencia en la industria musical - crédito feid/IG

El artista invitó a sus seguidores a llegar a los conciertos con las letras aprendidas para acompañarlo en cada presentación, y anticipó que la experiencia en vivo buscará generar una fuerte conexión con el público a través de la música y el ambiente de fiesta característico de sus shows.