Colombia

El ‘influencer’ Iker Ruíz rindió homenaje a Santiago Castrillón, jugador de Millonarios que falleció tras colapsar en un partido en Bogotá

Un video publicado por el creador de contenidos deportivo movilizó mensajes de apoyo de hinchas y figuras del fútbol, mientras el entorno del jugador recordó su trayectoria y su influencia en el club colombiano

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El futbolista juvenil Santiago Castrillón
El futbolista juvenil Santiago Castrillón de Millonarios falleció a los 18 años tras un balonazo en el pecho durante un partido - crédito Prensa Millonarios/@iker_ruizdb - Instagram

El mundo del fútbol sigue de luto tras conocerse el fallecimiento del joven futbolista Santiago Castrillón, quien sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 en Bogotá.

El deportista sufrió una descompensación en el terreno de juego, luego de recibir un balón en su pecho durante el partido entre Millonarios y Santa Fe, por lo que recibió atención inmediata por parte del cuerpo médico en el campo de juego y fue trasladado a un centro hospitalario de alta complejidad.

Allí permaneció bajo supervisión especializada, pero, pese a los esfuerzos médicos, Castrillón falleció en horas de la noche del domingo 22 de marzo.

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Tras conocerse el deceso del joven futbolista, varias celebridades de este deporte han expresado sus condolencias.

Uno de ellos fue el reconocido influencer deportivo Iker Ruíz que rindió homenaje al jugador colombiano en un emotivo video.

En su mensaje, difundido en redes sociales, Iker Ruíz resaltó que Santiago Castrillón llevaba el dorsal número 10 en la espalda, había sido convocado al primer equipo del ‘Embajador’ y que ya despertaba interés de clubes como River Plate de Argentina.

Lo más cruel de esta vida es que nunca te avisa del final. Santiago Castrillón tenía 18 años, el número diez en la espalda y el interés de clubes importantes como River Plate. Era una de las mayores promesas del fútbol colombiano. Lo habían llamado para el primer equipo de Millonarios y estaba a punto de debutar”, expresó el creador de contenido.

En su narración, Ruiz describió la fragilidad de la vida ante este tipo de sucesos. “Pero entonces, en un partido con el sub-21, recibió un fuerte balonazo en el pecho y su corazón colapsó. Al día siguiente, rodeado de los suyos, Santiago se fue en silencio de la manera más cruel. Y entonces uno se queda quieto, mirando la vida de frente, preguntándose por qué. Por qué no hay talento que te proteja de lo imprevisto. Por qué no hay gambeta que esquive lo inevitable. Por qué la vida a veces es de una fragilidad que asusta”, mencionó.

Del mismo modo, destacó sus grandes habilidades durante su etapa en el balompié colombiano. “Santiago no jugaba al fútbol, lo habitaba, lo sentía como se sienten las cosas que no se pueden explicar: con el alma, con esa sonrisa que hoy duele recordar”, comentó.

Por último, expresó su solidaridad con los familiares de Castrillón. “A su familia, que hoy carga un dolor que no tiene nombre, que sepan que su hijo siempre estará en nuestra memoria. Querido Santiago, vuela alto y descansa en paz”, concluyó.

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