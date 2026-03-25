Colombia

Armada de Colombia capturó a dos ecuatorianos y un colombiano en el Pacífico sur: incautó 2.280 kilogramos de clorhidrato de cocaína

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que la incautación es un golpe directo a las economías ilícitas

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La Armada Nacional y el
La Armada Nacional y el ministro de Defensa confirmaron la información en sus cuentas oficiales - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que la Armada Nacional logró la interceptación de una embarcación tipo go fast, con un colombiano y dos ecuatorianos abordo en el Pacífico sur.

Según el funcionario, se logró que toneladas de droga llegaran a los mercados ilegales.

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“En desarrollo del Plan Ayacucho Plus, nuestra Armada Nacional interceptó una embarcación tipo go fast con 3 motores y 3 tripulantes (1 colombiano y 2 ecuatorianos) en el Pacífico Sur, evitando que toneladas de droga llegaran a mercados ilegales”, expresó Sánchez.

El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que la Armada Nacional logró la interceptación de una embarcación tipo go fast, con un colombiano y dos ecuatorianos abordo en el Pacífico Sur. - crédito Luisa González/REUTERS

El jefe de la cartera de Defensa de Colombia señaló que las tres personas fueron capturadas, logrando la identificación de 76 costales con un total de 2.280 paquetes de droga.

“La contundencia operacional permitió confirmar el alcance del resultado con pruebas verificadas. Durante los actos urgentes, la prueba preliminar arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, se capturó a los tres tripulantes y se identificaron 76 costales con un total de 2.280 paquetes, evidenciando una operación criminal de gran escala”, indicó Sánchez.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la incautación es un golpe directo a las economías ilícitas que, según el funcionario, “financian violencia, corrupción y redes criminales que afectan la seguridad regional”.

“El impacto es claro: debilitamos estructuras transnacionales y protegemos vidas dentro y fuera del país. La incautación de 2.280 kg netos de cocaína representa un golpe directo a las economías ilícitas que financian violencia, corrupción y redes criminales que afectan la seguridad regional”, aseveró el ministro.

Pedro Sánchez precisó que la Armada Nacional puso el material incautado a disposición del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

“La coordinación institucional garantiza legalidad, transparencia y resultados sostenibles. El material fue puesto a disposición del CTI–Fiscalía bajo cadena de custodia, reafirmando que cada operación se ejecuta con precisión y dentro del marco de la ley, porque en Colombia la Fuerza Pública actúa con firmeza y legitimidad", indicó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció el trabajo de las Fuerzas Militares, dando a conocer las líneas en las que pueden denuncias los colombianos.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció el trabajo de las Fuerzas Militares, dando a conocer las líneas en las que pueden denuncias los colombianos- crédito @PedroSanchezCol/X

“A nuestros militares y policías, mi reconocimiento permanente: su valentía en el mar protege el azul de nuestra bandera y la tranquilidad de todos los colombianos. Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen: Contra el crimen: 314 358 7212. Líneas 107 – 157. GAULA: 147 – 165. Reclutamiento infantil: 141Absoluta reserva. El Estado somos todos… y los buenos somos más", afirmó el ministro de Defensa.

Recientemente, la Armada Nacional de Colombia interceptó dos embarcaciones en el Pacífico central, donde halló más de 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína y capturó a cinco personas, según reportó el Ministerio de Defensa. El cargamento, valorado en más de 56 millones de dólares, tenía como destino redes criminales que utilizan rutas marítimas para el tráfico internacional de drogas.

El operativo, coordinado por la Fuerza Naval del Pacífico bajo la dirección del contralmirante Mauricio Gutiérrez, se ejecutó en puntos identificados gracias a inteligencia militar y sistemas de radar, a diez millas náuticas de bocas del río San Juan y a sesenta millas de Buenaventura. Estas herramientas tecnológicas permitieron ubicar y movilizar las unidades navales para interceptar a tiempo las embarcaciones. Además de la droga, las autoridades confiscaron combustible y equipos de comunicación empleados en la logística del narcotráfico.

Un cargamento de más de
Un cargamento de más de 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína incautado por la Armada Nacional en el Pacífico central - crédito Ministerio de Defensa

La Armada Nacional subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente orientada a neutralizar rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales en la región. El Ministerio de Defensa indicó que, en lo que va del año, se han decomisado cerca de cien toneladas de estupefacientes, lo que demuestra la continuidad de la ofensiva militar en el litoral pacífico y otras zonas del país, donde operan grupos armados dedicados al tráfico de drogas.

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