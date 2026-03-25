Acueducto reportó grave daño en tubería de agua potable en Suba: estos son los barrios que se verán afectados por varias horas

La suspensión de agua potable afecta a más de 20 barrios de Suba por daño en tubería en la avenida calle 153 con carrera 58. Foto de referencia - crédito Acueducto de Bogotá

Habitantes de Suba enfrentan la suspensión del servicio de agua potable, luego de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) reportara un daño inesperado en una tubería ubicada en la avenida calle 153 con carrera 58, en la tarde del miércoles 25 de marzo de 2026.

De acuerdo con la información entregada por la compañía del Distrito, la situación afecta a los barrios Coquimbo, Provenza, Altos de Suba, Hunza, Los Arrayanes, Suba pueblo, Salamanca, Calatalud, Lindaraja, Tuna baja, La Palma, San Francisco, Qumram, Casablanca, Las Terrazas, Toberín, La Manuelita, Aguadita, Cami Suba, Alcaldía Local de Suba y Urbanización Casablanca.

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"La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informa que se presentó un daño imprevisto en una tubería de 24 pulgadas, denominada ‘Línea de conducción estación de bombeo Suba’, ubicada en la Av. Calle 153 con carrera 58 (glorieta)“, informó puntualmente Acueducto Bogotá a través de su sitio web oficial.

La empresa responsable estima que el restablecimiento del servicio de agua en Suba no superará las 24 horas según el aviso 1002341567 - crédito Andina

La direcciones puntuales de la suspensión son:

Calle 119 a 158 entre carreras 83 y 91

Calle 169 a 170 entre carreras 66 y 69

Calle 127 a 170 entre carreras 72 y 80

Calle 127 a 150 entre carreras 81 y 92

Sector salida calle 153 con avenida Boyacá: desde calle 146F a 160 entre avenida Boyacá y carrera 75

La empresa responsable informó que la suspensión del suministro resultó necesaria para adelantar labores de reparación en la zona. Se estima que el tiempo de restablecimiento y normalización del servicio no será superior a 24 horas, aunque podría ser menor, dependiendo de la complejidad de la intervención.

No obstante, informaron que se dispondrán de carrotanques para suministrar el servicio temporalmente mientras finalizan los trabajos de reparación de la tubería. El proceso se identifica bajo el aviso 1002341567.

“La Eaab tendrá disponibles carrotanques, los cuales se podrán solicitar a través de la Acualínea 116, dando prioridad en la atención al sector institucional como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones y comedores. El equipo técnico de la Eaab manifiesta su compromiso con la comunidad para atender rápidamente esta contingencia, al tiempo que agradece la colaboración de la ciudadanía”, puntualizó la entidad.

Según lo comunicado, la prioridad es restablecer el suministro de agua potable a la mayor brevedad posible, minimizando afectaciones a los residentes de los sectores involucrados.

Personal de la compañía de agua trabaja en el lugar del daño con prioridad para minimizar las afectaciones a los residentes de Suba - crédito @AcueductoBogotá/X

Modernización en Tibitoc fortalece suministro de agua para Bogotá y municipios vecinos

La Eaab completó el reemplazo de cinco compuertas clave en el sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento de Tibitoc, una infraestructura que no había sido intervenida desde 1973.

La gerente de la entidad, Natasha Avendaño, destacó que esta renovación permitirá incrementar la presión y la cantidad de agua enviada a la ciudad en momentos de alta demanda, asegurando el suministro a más de tres millones de personas.

La modernización de Tibitoc es parte de un plan integral para fortalecer el abastecimiento de agua en el occidente de Bogotá y en municipios como Gachancipá, Sopó, Chía, Cajicá, Funza, Madrid y Mosquera. Según la Eaab, los trabajos de optimización alcanzan un 90% de avance e incluyen la actualización de equipos, sistemas de bombeo y la red eléctrica, con una inversión cercana a 207 mil millones de pesos.

La renovación de las compuertas en la planta Tibitoc permitirá garantizar la presión y el suministro de agua para más de tres millones de personas en Bogotá y municipios vecinos

El reemplazo de compuertas facilita que, cuando se requiere aumentar el flujo desde Tibitoc, el agua se impulse hacia el tanque alto, garantizando la presión necesaria en la red. La empresa subrayó que esta obra es fundamental para responder a la creciente demanda y mejorar la confiabilidad del servicio.

Durante los meses críticos de sequía que afectaron el sistema Chingaza entre 2024 y el primer trimestre de 2025, la planta Tibitoc fue determinante. A pesar de estar en proceso de modernización, logró suplir hasta el 50% del agua consumida por Bogotá, permitiendo mantener el suministro durante el periodo de racionamiento.