Abogado de la denunciante de Nicolás Rodríguez aseguró que la joven reconoció al futbolista después del presunto abuso

El jurista reafirmó que su cliente no busca sacar un provecho económico de la situación - crédito Atlético Nacional / Colprensa

El 24 de marzo, La Titular reveló detalles sobre una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que se acusa al futbolista de Atlético Nacional Nicolás Rodríguez de haber abusado sexualmente a una joven.

Sobre el caso se conoció que el hecho se habría registrado el 15 de marzo, antes de que el equipo Verdolaga enfrentara a Millonarios FC en El Campín, en Bogotá. De acuerdo con la denunciante, fue contactada por el deportista a través de redes sociales para compartir en un establecimiento nocturno en Medellín.

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Luego de ingerir licor junto a Rodríguez y un grupo de hombres, se habrían trasladado hasta una vivienda en Rionegro, en la que, tras negarse a tener relaciones sexuales con el deportista, la mujer afirma que se acostó y horas más tarde despertó sin saber cómo habían abusado de ella.

Abogado de la joven reveló detalles del caso

Dos días después del hecho, Nicolás Rodríguez fue titular en el partido entre Nacional y Millonarios - crédito Atlético Nacional

En diálogo con Telemedellín, el jurista Francisco Bernate, representante legal de la denunciante, indicó que tras llegar a un departamento en Rionegro, su cliente perdió el conocimiento, haciendo que dude sobre si en algún momento fue drogada.

Bernate citó la declaración realizada ante la Fiscalía en la que la joven afirma que cuando recuperó el conocimiento observó a Nicolás Rodríguez junto a ella en la misma habitación.

“El contacto en redes sociales es entre ellos dos y la citación es con él, y la persona que ella reconoce, que estuvo con ella en la habitación, sería él; es algo que deben determinar las autoridades, pero el relato de ella sí hace referencia a que fue esta persona quien habría cometido este hecho.

El abogado reveló que horas más tarde, cuando ya no estaba con el grupo de hombres, la joven fue contactada a través de Instagram para que no denunciara el caso. “Habría otra persona que con posterioridad a este evento la contacta vía redes sociales, como animándola a dejar eso así”, afirmó Bernate.

El jurista habló sobre la denuncia contra Nicolás Rodríguez, jugador de Nacional - crédito Colprensa

Debido a los señalamientos que ha recibido la joven luego de entablar la denuncia ante la Fiscalía, lo que provocó que Atlético Nacional desvinculara a Rodríguez de los futuros compromisos deportivos del club, el abogado indicó que su cliente busca justicia y no dinero.

“La víctima espera dos cosas: primero justicia, esto ocurrió y alguien tiene que responder por esto; y en segundo lugar que no haya una revictimización o agresiones hacia su persona”.

Cabe mencionar que, tras la filtración de la denuncia, el también futbolista Emerson Batalla, vinculado actualmente al Atlético Bucaramanga, subió una historia a Instagram en la que insinuó que la joven estaría buscando un beneficio económico.

“‘La única mujer, había 10 hombres’ Jajaja sinceramente (emoji con signos de dinero)“, fue el texto que compartió Batalla en sus redes sociales.

El deportista insinuó que la denunciante de Nicolás Rodríguez buscaría dinero - crédito @Batalla11_21/Instagram

En medio de la polémica, El Tiempo publicó un informe en el que reveló chats que habrían sido incluidos en la denuncia contra Rodríguez ante la Fiscalía General de la Nación. En estos se incluye el mensaje mencionado por el abogado sobre la intención que tendrían cercanos al futbolista de solucionar todo sin que se registrara la demanda.

“Cuéntame qué fue lo que sucedió, que quiero que se hablen y arreglen las cosas de la mejor manera posible... No quiero que vaya a escalar ni pasar a mayores, lógicamente”, se lee en el chat.

De la misma forma, se expusieron las respuestas que entregó la denunciante, que reafirmó que no estaba consciente en el momento que se habría registrado el abuso sexual.

“Yo ya estaba muy tomada pero recuerdo las cosas, no sé en qué momento el otro que ni recuerdo estaba encima de mí… Estaba inconsciente... No me confundí, yo estaba inconsciente. No fue una confusión”.