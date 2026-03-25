Colombia

Abelardo de la Espriella puso a disposición su bufete de abogados para que cualquier mujer que haya sido víctima de acoso sexual pueda denunciar

El candidato presidencial se refirió a la oleada de denuncias que se conocieron en redes sociales desde el 20 de marzo de 2026, y habilitó un correo electrónico para que las víctimas puedan solicitar asesoría

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El abogado y aspirante a
El abogado y aspirante a la Presidencia de la República se solidarizó con las víctimas que han denunciado sus casos por medio de redes sociales y mediante reconocidas presentadoras y periodistas - crédito De La Espriella Lawyers/Colprensa

Los casos por acoso y abuso sexual que se conocieron desde Noticias Caracol desde el viernes 20 de marzo de 2026 provocaron la reacción y el apoyo a las comunicadoras que decidieron alzar la voz y dejaron a un lado el miedo, señalando conductas inapropiadas por parte de dos presentadores del reconocido canal de televisión.

Por tal motivo, y al final de una entrevista que concedió el candidato presidencial Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional y Defensores de la Patria) la mañana del miércoles 25 de marzo al mismo canal, el abogado cordobés se solidarizó con las víctimas y hasta puso a disposición su despacho De la Espriella Lawyers para brindar asesoría a más víctimas que aún siguen en silencio y con temor a denunciar.

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“Quiero aprovechar la situación que se ha denunciado en Caracol, sin prejuzgar a nadie, en temas de acoso, para lanzar este mensaje a todas las mujeres que me ven: no se queden calladas, denuncien”, inicia de la Espriella la parte final de su diálogo, que al principio tocó varios aspectos sobre sus propuestas de campaña presidencial.

En esa misma línea, el jurista que busca llegar a la Presidencia de la República para relevar a Gustavo Petro, “no importa qué tan importantes sean (los agresores y acosadores) quienes han perpetrado esos abusos contra ustedes, esas presiones”.

De la Espriella hizo el
De la Espriella hizo el anuncio en entrevista con Noticias Caracol el miércoles 25 de marzo - crédito @SofyCasas_/X

El candidato presidencial señaló además que estos escenarios de conductas inapropiadas no son exclusivos de los sets de canales de televisión, y tal como afirmó la perodista y presentadora Mónica Rodríguez, en otros espacios como en entidades públicas se presentan casos similares: y señaló en concreto al Congreso de la República.

“Eso no solamente se ve en los medios de comunicación, en todos, a nivel nacional y regional, también en el sector público, en el sector privado”, agregó de la Espriella, que dejó un correo electrónico para que las víctimas se comuniquen con él y su despacho de abogados.

“Yo quiero dejarles un correo, porque voy a defender a todas esas mujeres personalmente que han sido víctimas de acoso. Todas las que me están viendo me pueden escribir a info@defensoresdelapatria.com. Con mi equipo de abogados las vamos a defender”, puntualizó el aspirante pressidencial.

La presentadora Juanita Gómez apareció
La presentadora Juanita Gómez apareció en redes sociales para recordar que hace más de 10 años fue víctima de acoso por parte de un presentador - crédito @juanitagomezl/ Instagram

El candidato aclaró en su intervención, y sin señalar nombres concretos: “No estoy prejuzgando a nadie. Estoy diciendo que cuando se presenten esos hechos tienen que ser denunciados, deben ser llevados ante las autoridades y las autoridades, como corresponde en derecho, tienen que definir de acuerdo al acervo probatorio. Pero mujeres, no se queden calladas”.

Al final de su entrevista, Abelardo de la Espriella expuso que “esta solamente es la punta del iceberg”.

El jurista siguió en la misma línea argumentativa y concluyó: “Yo sé que hay muchos más en todos los medios en Colombia, en el sector público, y hay que desenmascararlos, porque quien se atreve a perseguir, a acosar, a maltratar a una mujer no merece llamarse hombre y merece que le caiga todo el peso de la ley”.

La periodista Juanita Gómez respalda decisiones de Caracol Televisión tras denuncias de acoso sexual - crédito @revistasemana/IG

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