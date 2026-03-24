Colombia

Ungrd descartó riesgo de tsunami en Colombia tras sismo de magnitud 7.6 en las costas de Tonga

Autoridades nacionales informaron que no hubo riesgo para la costa Pacífica colombiana luego del movimiento telúrico registrado en Oceanía la noche del 23 de marzo de 2026

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La entidad responsable de la
La entidad responsable de la gestión del riesgo declaró que el movimiento sísmico no generó peligro para el litoral colombiano, según los reportes oficiales conocidos tras el temblor - crédito Colprensa/@UNGRD/X

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) descartó riesgo de tsunami para Colombia tras el sismo de magnitud 7.6 reportado en las costas de Tonga la noche del 23 de marzo de 2026.

El evento fue informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs), que localizó el epicentro a 153,2 kilómetros al oeste de Neiafu, la segunda ciudad más grande del país.

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Tonga es un país insular del Pacífico sur, conformado por 170 islas, de las cuales solo 36 están habitadas. Es conocido por ser la única monarquía constitucional de la región y por no haber sido colonizado. Se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

El Usgs registró el sismo a una profundidad de 237 kilómetros en el océano. No se han reportado víctimas asociadas al movimiento telúrico.

En un comunicado publicado en la cuenta de X de la Ungrd y replicado por el Servicio Geológico Colombiano, se afirmó: “De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras sismo de magnitud 7.6 en las costas de Tonga a las 11:52 p.m., con una profundidad de 23 kilómetros”.

En un comunicado publicado en
En un comunicado publicado en la cuenta de X de la Ungrd y replicado por el Servicio Geológico Colombiano, se descartó un tsunami en Colombia - crédito @UNGRD/X

La Cuenca Norte de Lau, situada entre Fiyi, Samoa y Tonga, alberga decenas de cráteres activos a profundidades de entre 1.000 y 1.500 metros. La región ha experimentado episodios sísmicos y volcánicos de gran impacto. En septiembre de 2009, un tsunami generado por dos sismos simultáneos de magnitud 8 y 8,1 produjo la muerte de al menos 189 personas en Tonga y Samoa. En enero de 2022, una erupción volcánica submarina causó otro tsunami, afectando a más del 80 % de la población y dejando incomunicado al país durante varios días.

La comunicación de la Ungrd y el reporte del Servicio Geológico Colombiano buscan transmitir tranquilidad ante las alertas surgidas por la magnitud del sismo. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación, mientras que el panorama en Tonga se encuentra bajo observación, sin reportes de daños mayores.

Un sismo de magnitud 7.6
Un sismo de magnitud 7.6 fue reportado en las costas de Tonga la noche del 23 de marzo de 2026 - crédito @UNGRD/X

Recomendaciones

Las autoridades colombianas han definido procedimientos específicos ante una alerta de tsunami. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Dirección General Marítima (Dimar) coordinan las acciones de prevención y respuesta en el país.

Al emitirse una alerta, se ordena evacuar de inmediato las playas, malecones y zonas costeras bajas. Las personas deben desplazarse hacia áreas elevadas o alejadas de la línea de costa, siguiendo las rutas establecidas por los consejos municipales de gestión del riesgo. Toda actividad marítima, incluyendo la navegación, la pesca y el uso de muelles, queda suspendida hasta que las autoridades comuniquen que la situación es segura.

La Ungrd recomienda no regresar a las zonas evacuadas hasta recibir autorización oficial. El peligro puede mantenerse durante varias horas debido a la posibilidad de repetición de olas. Las autoridades insisten en consultar únicamente información emitida por canales institucionales y evitar la propagación de versiones no confirmadas por fuentes oficiales.

Resulta fundamental contar con un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, radio portátil, linterna, documentos y medicamentos básicos. Las familias deben acordar un punto de encuentro seguro en zonas alejadas del mar, facilitando la localización de cada integrante en caso de evacuación.

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esulta fundamental contar con un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, radio portátil, linterna, documentos y medicamentos básicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Dimar mantiene un monitoreo constante del nivel del mar y transmite cualquier actualización a las alcaldías y organismos de emergencia. El Ministerio de Educación puede suspender actividades escolares en las áreas bajo alerta para resguardar a la comunidad educativa.

Las recomendaciones y advertencias se encuentran disponibles en los portales oficiales de la Ungrd y la Dimar, donde se publica información actualizada sobre cualquier contingencia de tsunami en Colombia.

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